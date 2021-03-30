ZenBook Duo UX482: лучший ноутбук для многозадачности

Разбираемся, чем на самом деле хорош ноутбук с двумя дисплеями?

Друзья, сегодня знакомимся с новинкой этого года от ASUS — ноутбуком с двумя дисплеями — ZenBook Duo UX482, который был представлен в начале января этого года на выставке CES-2021 в Лос-Анджелесе. А зачем вообще нужно два экрана, спросите вы? Хороший вопрос! Мне и самой было любопытно убедиться, насколько такое устройство продуктивнее и удобнее ноутбука с одним экраном?

ASUS продолжает развивать свою линейку двухдисплейных ноутов. Первым был ZenBook Pro Duo 2019 года. Однако весил он целых 2,5 кг и более ориентирован для стационарной работы. В прошлом году был представлен «мини» вариант ZenBook Duo UX481, ну, а в этом — ZenBook Duo UX482, о котором мы вам и расскажем. Он стал гораздо компактнее и легче, а что же с функционалом и качеством исполнения? К нам на обзор попала конфигурация c процессором Intel Core i7-1165G7, 16 гигабайт ОЗУ и SSD на 1 Гб.

Расширенная комплектация — уже традиционная черта серии ZenBook. В этот раз, помимо стандартной документации она также включает разворачиваемую подставку под ноутбук, стилус, мягкий чехол, документацию и блок питания USB Type-C на 65 Вт. Качество аксессуаров оказалось на высоком уровне.



Весь комплект поставки ZenBook Duo UX482

Внешний вид и корпус ZenBook Duo UX482

Корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава. По заявлению производителя, такое решение позволяет сделать его на 20% легче и в два раза прочнее. Крышку украшают стандартные для линейки ZenBook концентрические круги вокруг логотипа бренда.



«Дзен» узоры ZenBook Duo UX482

В целом, ZenBook Duo UX482 отличается достойным качеством сборки: не скрипит, не люфтит, крышка и клавиатура нигде не прогибаются. Кстати, на сайте указано, что модель успешно прошла некоторые испытания из американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H.

Вес ноутбука — 1,62 кг. По сравнению с пилотной моделью это значительный прогресс. Если вы не собираетесь носить его с собой целый день по городу, то он вполне подходит для поездок. К тому же, модель компактна и по габаритам: 32,2×22,2×1,7 см, так что поместится даже в небольшой рюкзак.

Максимальный угол раскрытия крышки — 145 градусов. Она откидывается так, что одновременно приподнимает основной блок относительно поверхности на 4,5°, а дополнительный дисплей — на 7° (в пилотных моделях второй экран был на одной плоскости с клавиатурой).



При раскрытии крышки второй дисплей ZenBook Duo UX482 дополнительно наклоняется к пользователю

Действительно, так гораздо удобнее печатать и практически нет перегрева нижней поверхности, так как воздух в систему охлаждения поступает через зазор под вторым дисплеем. Эта система называется AAS Plus.

С левой стороны корпуса расположен выход HDMI 1.4, два порта Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, справа — USB Type-A, слот для MicroSD и разъем для наушников 3,5 мм. Этого набора входов-выходов вполне хватает для стандартных опций, а подключить дополнительную периферию по USB можно без проблем с помощью переходника или хабов.



Левая сторона ZenBook Duo UX482



Правая сторона ZenBook Duo UX482

Немного лирики: зачем нужен второй дисплей?

Ну, а теперь о главном в этом устройстве — втором экране. Зачем он нужен вообще? В первую очередь, эта опция удобна для тех, кто создает много фото- и видеоконтента. Художники, дизайнеры, фотографы — все, кто работает с изображениями, непременно оценят его широкие возможности. Так, при обработке фото панель инструментов Adobe Photoshop можно вывести на дополнительный монитор, а снимок будет полностью отражаться на основном экране. При монтаже видео на нижний экран можно переместить таймлайн. Второй дисплей весьма рационален при играх (лично оценила!): на втором мониторе отображается Discord (подходит, кстати, и при удаленном обучении), телеметрия и другая полезная инфа. Или можно вывести ПО, через которое ведется стрим.

Да и при обычном использовании второй монитор весьма удобен. На нижний экран выводится окно проигрывателя или активные чаты, и больше нет необходимости постоянно переключаться между ними, сворачивая рабочие окна на основном экране. На ScreenPad Plus можно вывести сразу три разных приложения. Я спокойно общалась в разных чатах с заказчиком и дизайнером, а рабочий файл, в который вносились правки, при этом находился на основном экране.

В целом, если резюмировать — а зачем нужен второй монитор? — можно сказать, что его наличие качественно улучшает многозадачность устройства. Можно, кстати, сделать продолжением основного экрана — но это уже не так интересно.

Курсор мгновенно перемещается между экранами без малейших задержек. Чтобы перетянуть то или иное приложение с основного экрана на вспомогательный, нужно просто потянуть его окно вниз. При этом высвечивается окно программы Screen Xpert для выбора взаимодействия со вторым монитором: перенести в сжатом виде, на полный экран или закрепить в панели запуска. В настройках можно также выбрать масштаб, энергосбережение, яркость.

Софт ScreenXpert 2.0 отлично помогает в работе с главными приложениями Adobe: Premiere Pro, Photoshop, After Effects и Lightroom Classic. При запуске любого из этих приложений, на втором мониторе высвечивается панель инструментов с кнопками и регуляторами, которые дублируют опции в программах Adobe. Легким движением можно увеличить размер кисти в Фотошопе, пройтись по таймлайну в After Effects или Premiere Pro.

Понятно, что с двумя основными мониторами работать возможно только за столом. Можно превратить во второй экран планшет с помощью кабеля и пары приложений. Но перемещаться в пространстве с ноутом, соединенным кабелем с планшетом, довольно неудобно. Чтобы полноценно развернуться, нужно место, в идеале тот же стол. И вот тут становится понятно, как идея ASUS ZenBook Duo UX482 позволяет легко решить подобный вопрос. Нет привязки к локации, но два монитора у тебя всегда под рукой — в любом месте, где можно расположиться с обычным ноутом.

Параметры дисплея, звук и веб-камера

Технические параметры дисплеев вполне приличные. Основной — это 14-дюймовая сенсорная IPS-панель Full HD с плотностью пикселей 157 ppi и соотношением сторон 16:9. Матовое покрытие экрана защищает от бликов, а с матрицей IPS цвета остаются четкими и яркими, черный не уходит в серость. Экран, кстати, отлично откалиброван (сертификация Pantone) — цветовой охват 100% sRGB! Даже после длительной игры работы глаза не устали, а я провела за монитором почти 10 часов.

Дополнительный экран ScreenPad Plus диагональю 12,6» с матрицей NV126B5M-N42 имеет разрешение 1920×515 точек, плотность пикселей 142 ppi. В домашних условиях изображение на нем достаточно яркое (400 кд/м2) и контрастное (1200:1). Однако на улице читабельность заметно снижается, несмотря на нормальный запас яркости. Изображения на ScreenPad Plus обрабатывать тоже не получится, так как покрытие sRGB низкое — всего 60%. Впрочем, он для этого и не предназначен.

Оба монитора сенсорные, на них можно работать также с помощью стилуса, который входит в комплектацию. Отзывается экран прекрасно и на стилус, и на палец без торможений.



Хайлайт-покрытие в виде мелких светящихся частиц на стилусе расположено только по краям

Многие приложения уже подстроены под ScreenPad Plus, соответствующее ПО работает без нареканий. Тачпад, кстати, не очень привычный: довольно узкий и расположен справа сбоку. Но уже часа через три я почти перестала промахиваться.

Обращаю внимание на обнаруженный нюанс. Если работать с ZenBook Duo UX482 на кресле или диване, то при нажатии на тачпад сбоку равновесие может смещаться. За столом, конечно, таких проблем нет. Поэтому в случае «лежа на диване с ноутбуком» все же удобнее иметь беспроводную мышь.

Из-за того, что приличное место на клавиатуре занимает второй экран, часть кнопок на нем короче и меньше, чем на привычных ноутах (кнопки стрелочного и верхнего блока). Однако часто используемые клавиши типа Enter, Shift, CapsLock довольно крупные, и по ним легко было попадать даже мне. В общем-то, дело привычки, как и к любому новому гаджету. Ход клавиш тихий, они очень отзывчивы на прикосновения. Имеется регулируемая подсветка, которую можно отключить вручную.

Звук обеспечивается стереодинамиками Harman Kardon — название бренда говорит само за себя. Звук, правда, не самый мощный, но чистый и сбалансированный.

Несмотря на вполне приличную комплектацию, веб-камера в ноутбуке довольно средняя (720p), и при видеозвонке картинку выдает не очень четкую.

Время автономной работы

Не секрет, что период автономки зависит от характера использования. ZenBook Duo UX482 оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт*ч. Моя проверка при средней яркости показала, что в режиме работы с документами ноутбук продержался почти 12 часов с раннего утра до позднего вечера, при этом оставалось еще 10% заряда. Полной зарядки хватило на непрерывное воспроизведение видео в течение 8 часов. Что и говорить, результат отличный.

Но не стоит забывать, что на время работы будет влиять и второй экран (я проверяла основной) и используемые программы, яркость экрана и т. д. В целом же, я думаю, до 10 часов в офисном режиме + интернет и 8 часов веб-серфинга, 3-4 часа игры в Доту — вполне реальный показатель. С переходом на Type-C вообще можно не переживать о том, что батарея садится — время полной зарядки составляет 90 минут, до 60% ноутбук заряжается всего за 49 минут. Если хотите сэкономить еще больше, то в настройках программы MyASUS можно выбрать вариант с дисплеем, у которого потребление энергии при яркости 150 нит будет всего 1 Вт.

ПО и производительность

ZenBook Duo UX482 может быть оснащен оперативкой 8, 16 или 32 Гб, объем SSD-накопителя от 512 Гб до 1 Тб. Устройство поставляется с Windows 10 Home.

В линейке ASUS ZenBook Duo UX482 в зависимости от конфигурации могут использоваться CPU Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 — современные процессоры 11 поколения семейства Tiger Lake-U от Intel.

Встроенная графика Intel Iris Xe подходит для любых непрофессиональных задач и многих игр типа Dota 2, Far Cry 5 и т. п. Для тех, кто любит потяжелее, есть опция Nvidia GeForce MX450 2 Гб. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет передавать данные весьма оперативно, но это при условии, что у вас есть соответствующий роутер)

Чтобы протестировать производительность ноутбука, я использовала игровые бенчмарки, входящие в состав 3DMARK. Использовались TIME SPY, в котором графическая подсистема набрала 1601 балл, а процессор выбил 4034 очка. В FIRE STRIKE — графическая система набрала 5468 баллов, а процессор выдал 12460 баллов.

Затем я решила протестировать систему охлаждения на ее эффективность. Нагрузка на процессор производилась LinX версии 0.6.5. Я понимаю, что нагрузку, которую дает этот бенчмарк, практически нереально получить в обычных условиях эксплуатации, и тем не менее, она позволяет протестировать эффективность системы охлаждения на предмет ее максимальных возможностей теплоотвода. По результатам тестирования, процессор прогревался максимум до 95 градусов. При этом не было никакого троттлинга, максимальная частота процессорных ядер составляла 4 708 мегагерц. Проблем с охлаждением у этой модели ноутбуков не возникнет, что очень радует.

Из минусов отмечаю:

— невозможность увеличения объема оперативной памяти (поэтому нужно сразу брать модель с необходимым объемом ОЗУ);

— отпечатки пальцев на корпусе (легко удалить салфеткой);

— небольшой цветовой охват у второго экрана;

— мелковаты некоторые клавиши;

— невысокое качество видеосвязи.

Итоги

В текущей ситуации с пандемией, как известно, лучше, когда тест отрицательный, но в данном случае тестирование устройства оказалось вполне положительным! Ноутбук ZenBook Duo UX482 — современная мобильная платформа для профессионалов и творческих людей, обеспечивающая продуктивную работу. Рабочий инструмент будет под рукой в любой точке мира, а два дисплея станут лучшими помощниками на каждый день. Шустрый процессор, стильный и прочный корпус, продуманное сочетание достоинств — эпитеты, в полной мере характеризующие новинку от ASUS!