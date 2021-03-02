Аскар Кусаинов, Казтелепорт: облака помогают развивать бизнес

Интервью с генеральным директором «Казтелепорта» о пандемийном росте, конкуренции и гибридном облачном будущем.

Как инфокоммуникационный бизнес пережил пандемию, почему компаниям не нужно замораживать капитал в собственной IT-инфраструктуре и что интересного ожидает нас в сфере информационных технологий в ближайшем будущем? Об этом рассказал Аскар Кусаинов, генеральный директор АО «Казтелепорт», одного из крупнейших телекоммуникационных и облачных провайдеров Казахстана.

— Аскар Маратович, 2020 год для всего человечества был непростым. В связи с пандемией возникли новые вызовы для бизнеса. Как эта ситуация отразилась на деятельности IT-индустрии Казахстана в целом и на АО «Казтелепорт», в частности?

— Могу сказать, что пандемия подхлестнула развитие инфокоммуникационного бизнеса. Причины очевидны. Необходимость самоизоляции усадила всех по домам, но наши потребности никуда не делись. Деловые совещания, покупки, сервисы, платежи, личное общение большей частью перешли в виртуальный мир. Произошел гигантский скачок доходности всех компаний, которые предоставляли удаленные доступы, площадки для коммуницирования — например, резко подскочили в цене акции Zoom.

IT-индустрия Казахстана от пандемии также, в целом, не пострадала. Наоборот, по предварительным данным, за 2020 год отрасль информатизации и связи выросла на 8,3%. Это довольно неплохой показатель. Несмотря на то, что в целом по стране ВВП за 2020 год снизился на 2,6%.

АО «Казтелепорт», как инфраструктурный провайдер, также не понесло потерь. Мы, в основном, сотрудничаем с крупными предприятиями финансового сектора: банками, страховыми компаниями. Крупная доля нашего бизнеса связана с техническим сопровождением эквайринговой сети банков.

У нас на сервисе почти 5000 устройств самообслуживания: банкоматы, платежные терминалы, мы обслуживаем несколько десятков тысяч POS-терминалов — все это работало во время карантина. Наши партнеры — благонадежные плательщики, более того, они увеличили мощность информационных ресурсов. Все планы, которые мы ставили до пандемии, выполнены и даже перевыполнены. Закладывали рост доходов, прибыли и достигли этого.

— С какими сложностями столкнулась компания и как их решала?

— Конечно, был определенный челлендж, как и у всех, во время жесткого локдауна. У нас 22 региональных филиала, и в каждом регионе во время карантина нужно было согласовывать передвижение сотрудников, добиваться разрешений. Мы относимся к предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, поэтому не было допущено перерывов в связи и сервисе.

Административный блок, специалисты работали сплоченно, паники не было. Естественно, в работе с клиентами мы перешли в онлайн. Мобилизовались, достаточно быстро перешли на удаленный доступ — за пару дней. Мы — телекоммуникационная IT-компания и кому, как не нам, показывать пример того, как решать подобные вопросы.

Психологическая нагрузка, конечно, была. Некоторые наши сотрудники в алматинском офисе живут за пределами города, и во время карантина мы снимали для них гостиницу. Два месяца ребята не были дома, самоотверженно работали.

Вызов также был в том, что за короткое время нужно было помочь нашим крупным клиентам дополнительно нарастить мощности ресурсов, чтобы справиться с возросшим количеством заявок. Что мы и сделали буквально за несколько часов, работали в том числе и ночью, но все прошло хорошо, и нареканий в этом плане не было.

— Чем вы, как руководитель АО «Казтелепорт», можете гордиться по итогам 2020 года?

— Несмотря на пандемию, мы запустили много интересных проектов. В отрасли телекоммуникаций — запуск узла интернета в Нур-Султане, узел ЕШДИ — единый шлюз доступа в интернет для госорганов.

В прошлом году мы окончательно перевели всех клиентов на новое 100-гигабитное ядро нашей сети.

Что касается ЦОДов и cloud, у нас появился ряд новых знаковых клиентов. Мы запустили совместно с компанией Microsoft интегрированную систему Azure Stack HUB by Kazteleport. Это расширение инфраструктуры глобальной облачной платформы для бизнеса, которое позволяет получить доступ к IaaS, PaaS-сервисам и унифицированным средствам разработки приложений. Сразу же появились клиенты, которые начали пользоваться этой услугой, часть ее тестируют. Запустили сервис быстро, в срок и качественно.

Также для нас важно, что мы не остались в стороне от людских проблем. Ведь большинство населения испытывало финансовые трудности во время вынужденного карантина.

С согласия всех сотрудников мы оказали помощь с закупкой медоборудования — кислородных концентраторов, и успели сделать это до пика заболеваемости коронавирусной пневмонией.

Благотворительностью мы занимаемся постоянно. Но в этом году особенно чувствовалась личная инициатива сотрудников. Люди помогали с готовностью, каждый осознал свою причастность к общей ситуации и понял, что в это трудное для всех время стоит поделиться с теми, кому сложнее.

— Выросла ли в отрасли информационных технологий конкуренция? Что помогает оставаться среди лидеров?

— Да, конкуренция в нашей сфере постоянно растет. Отрасль динамично развивается, происходит приток молодых людей, мозгов, талантов, предпринимателей. Наши конкуренты не дремлют, мы жестко и честно боремся на тендерах. И я считаю, что это хорошо, так как способствует развитию отрасли. Клиент имеет возможность получать все лучшее из последних достижений.

Помогает конкурировать наша корпоративная культура, над которой мы интенсивно работали последние два года. Ясно определены стратегические цели и задачи, разработан комплекс мероприятий в разных направлениях работы с клиентами и внутри компании. Мы работаем над тем, чтобы наша сервисная стратегия на сто процентов исполнялась. Постоянно проводим обучение сотрудников.

АО «Казтелепорт» выросло как телекоммуникационная компания, у которой главными клиентами были банки. И это задало определенные стандарты в нашей работе. Во-первых, финансовые структуры — достаточно взыскательные клиенты, они взаимодействуют с чужими деньгами, здесь нужны особое внимание и бережность.

Во-вторых, у них каждый день закрывается учетный период, простои здесь недопустимы. Поэтому «Казтелепорт» стал синонимом качества, это и помогает нам оставаться среди лидеров.

— Как вы думаете, в какую сторону будут развиваться облачные технологии? Что нового ждет нас в ближайшее время? Какие возможности открываются?

— Ожидаю, что будет некий симбиоз гиперскейлинговых решений. Так работают Amazon, Microsoft, Google. Растет потребность в местных провайдерах, это во многом связано с законами о персональных данных.

Большое будущее я вижу в гибридных облаках. Мы наблюдаем это по нашим клиентам. Крупные компании могут оставлять у себя, в своем облаке, критически важные для бизнеса системы. Мы же готовы расширить их облака за счет нашего для второстепенных приложений или резких скачков потребления ресурсов основных систем.

Очевидно, что будущее — за облачными технологиями. Уже сейчас трудно найти человека, который ими не пользуется. Те же е-майл провайдеры — Gmail, Mail.ru — это типичные облачные сервисы. Без них уже практически невозможно обходиться в современном мире.

— От чего пора избавляться и отходить нашему бизнесу в плане IT?

— Я бы рекомендовал компаниям избавляться от подхода делать капитальные вложения в IT-инфраструктуру. Нужно быстрее переходить в облака, это общемировой тренд. Классический пример — Uber. Сегодня все можно арендовать, это обеспечит гибкость, скорость и т. д. Капитал гораздо эффективнее вкладывать в основной бизнес.

Мы сдаем в аренду платформы, системы, софт. Это означает, что из любой точки мира вы можете подключиться к корпоративным системам своей компании и работать. Ресурсы практически не ограничены, скорость высокая.

Показательно, что в последнее время некоторые бизнес-подразделения компаний обращаются напрямую к нам в обход своих IT-отделов. Дело в том, что последние могут расширить ресурсы только через несколько месяцев: уходит время на подачу заявки, согласования, утверждение бюджета, закуп и т. д. Если же обратиться к нам, то мы способны решить эти вопросы буквально в течение нескольких дней, а иногда и часов.

— Будут ли сокращаться в связи с этим IT-отделы компаний?

— Не думаю. Можно принять более эффективное решение. Возьмем, к примеру, компанию, где есть штат департамента IT, сотрудники которого занимаются связью, администрируют сервера и пр. Так вот, все, что связано с инфраструктурой, можно отдать на аутсорсинг. А IT-специалистов можно переквалифицировать в бизнес-аналитиков, специалистов по бизнес-приложениям: например, CRM, искусственному интеллекту. Таким образом, переход в облака способствует развитию бизнеса во всех смыслах.

— Каких целей намерена достичь компания в 2021 году? На чем будете делать акцент?

— Поставили цели по дальнейшему увеличению дохода, клиентской базы, повышению качества сервиса. Это не просто слова, за ними стоит труд людей, цели прописаны в KPI, и их не так просто достичь.

В планах — строительство ЦОД «Сайрам» в Алматы. Мы получили сертификацию этого проекта на уровень «Tier III Design Documentation» в Uptime Institute. Данный стандарт подтверждает высокий уровень надежности инфраструктуры проекта, а также её соответствие всем мировым требованиям. Теперь осталось построить дата-центр, надеемся, что получится это сделать в этом году.

Активно работаем также над тем, чтобы повышать привлекательность компании. Мы хотим, чтобы «Казтелепорт» был местом, где людям интересно работать, где они достигают своих целей, самореализуются. Я считаю, что задача руководителя — дать возможность подчиненным максимально реализовать свой потенциал. Если наши сотрудники растут и развиваются, то и мы можем сделать гораздо больше для роста IT-индустрии в Казахстане.