Евразийский банк развернул сервис видеоконференцсвязи в облаке ИТ-ГРАД

Тренд на онлайн не обошел стороной предприятия из сферы финансов.

2020 год прошел под флагом цифровизации. Компании массово переходили в онлайн, в максимально сжатые сроки трансформируя устоявшиеся бизнес-процессы. Чтобы с минимальными потерями пережить локдаун, огромные корпорации и небольшие предприятия вводили удаленный формат работы и коренным образом меняли привычные способы коммуникации сотрудников с клиентами, партнерами и между собой.

Тренд на онлайн не обошел стороной и предприятия из сферы финансов. Несмотря на то, что этот сегмент до сих пор считается крайне консервативным, отрасль активно движется по пути цифровой трансформации, а всемирная изоляция лишь ускорила этот процесс.

Непрерывность коммуникаций

АО «Евразийский банк» — социально важный коммерческий банк Казахстана с 25-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Банк относится к экосистеме группы ERG, одной из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов.

После того, как в Казахстане был объявлен режим ЧС, компания столкнулась с необходимостью оперативного развертывания сервиса для общения с внешними вендорами и контрагентами в удаленном режиме.

Требования проекта

В силу требований проекта клиент изначально не рассматривал возможность размещения в облаках гиперскейлеров (GCP, AWS, Azure), а ориентировался на услуги локальных провайдеров. В качестве площадки выбрали публичное облако «ИТ-ГРАД» (входит в Группу МТС) на базе виртуализации VMware.

После тестирования возможностей облачной инфраструктуры «ИТ-ГРАД» специалисты АО «Евразийский банк» оперативно развернули на виртуальных ресурсах провайдера сервис видеоконференцсвязи для «бесконтактного» общения с партнерами и взаимодействия с клиентами.

Использование облачных технологий позволило сохранить непрерывность коммуникаций и значительно упростить взаимодействие с партнерами АО «Евразийский банк».

«Облачные технологии позволяют без каких-либо сложностей организовать процесс коммуникации на корпоративном уровне — сегодня сервисом видеоконференцсвязи, размещенном в облаке „ИТ-ГРАД“, пользуются все сотрудники банка. Выбор в пользу сервисной модели позволил отказаться от сложностей, связанных с использованием локальной площадки — нам не пришлось докупать или модернизировать оборудование, а благодаря модели PAYG (Pay-as-You-Go) оплачиваются только реально использованные ресурсы в облаке», — Александр Филонцев, Управление администрирования инфраструктуры и технической поддержки АО «Евразийский банк».

Что еще может дать облако

В силу требований законодательства, регуляторов и собственного ИБ-отдела предприятия из сферы финансовых услуг, как правило, не имеют возможности вынести в облако 100% инфраструктуры компании. Однако облака можно использовать не только для партнерских альянсов и коммуникаций. Предприятия финансового сегмента, будучи лидерами автоматизации, используют облачные технологии и для более комплексных задач:

— аналитика в области риск-менеджмента и обеспечение требований регуляторов;

— анализ данных о рынках;

— анализ внутренних данных и подготовка отчетности;

— аналитика для предотвращения мошенничества;

— анализ поведения клиента;

— трейдинг;

— работа с Big Data;

— размещение сервисов для веб-приложений и мобильных устройств;

— внедрение систем электронного документооборота;

— обучение и тестирование персонала;

— развертывание новых банковских проектов и многое другое.

Облачный провайдер «ИТ-ГРАД» готов предложить банкам, инвестиционным агентствам и другим предприятиям финансового сектора безопасную облачную инфраструктуру. 12-летний опыт на рынке виртуализации позволяет компании подбирать под задачи клиентов точечные решения с учетом требований и оптимального бюджета. Использование High-End оборудования от проверенных поставщиков и виртуализации на базе технологий и продуктов VMware гарантирует высокий уровень доступности сервиса и бесперебойную работу приложений в облаке «ИТ-ГРАД».