Идеальное решение для удаленной работы: Workspace ONE

Как создать удобный и функциональный «домашний офис» для сотрудников компании?

Пандемия Covid-19 внесла свои корректировки не только в экономику стран, работу компаний, но и в рабочие процессы. Если раньше не все фирмы задумывались о построении сети для работы удаленных сотрудников, то сейчас это стало основой работоспособности компаний. Одно из решений, которое позволяет организовать «домашний офис» со всеми удобствами — платформа VMware Workspace ONE.

Поскольку социальное дистанцирование сохраняется, работодатели и сотрудники уже привыкли к режиму «удаленки», а часть и вовсе не хочет возвращаться в офисы, актуальность приобретает вопрос: как сделать такой формат работы более продуктивным для компании и удобным для сотрудников.

Работодатели и сотрудники: как сделать удаленную работу комфортной

Компании уже просчитали выгоду от удаленного размещения сотрудников. Кроме основной статьи расходов — отсутствие необходимости в офисе, есть еще ряд дополнительных разделов, по которым удается экономить: уменьшение коммунальных счетов, снижение объемов потребления расходных материалов в офисе (канцелярские принадлежности, средства для уборки и гигиены, продукты питания и напитки, в том числе и вода).

Согласно исследованию, посвященному изучению вопросов человеческого капитала и «цифрового персонала» (Digital Workforce), компания в среднем экономит 11 000 долларов в год на сотруднике, работающем удаленно полдня.

Безусловно, в компании могут успешно работать и устоявшиеся удаленные сотрудники, работающие в других городах или странах, например, в филиалах или представительствах компании. Это уже специалисты более высокой квалификации и ранга, участвующие в многочисленных бизнес-процессах и играющие значительную роль в компании.

Постепенно у сотрудников складываются определенные требования к формату удаленной работы: они хотят ощущать себя причастными к команде и общему процессу, пользоваться с тем же удобством, что и в офисе, всеми рабочими приложениями, программами и документами. Для решения этих задач подойдет платформа Workspace ONE.

В чем преимущество VMware Workspace ONE?

VMware Workspace ONE объединяет в себе функции мобильного управления предприятием, аутентификацию пользователей и виртуализацию рабочего стола. Удаленные сотрудники получают простой и удобный доступ ко всем необходимым корпоративным ресурсам. Больше нет необходимости в нахождении сотрудника на стационарном рабочем месте в офисе, и он имеет возможность самостоятельно распоряжаться временем, корректировать формат и режим работы.

Для работодателей платформа, кроме удобства работы сотрудников, имеет ряд преимуществ. Workspace One объединяет на единой платформе ряд продуктов: AirWatch, предназначенный для мобильного управления предприятием, приложение Identity Manager и новую версию Horizon Air — облачной платформы для предоставления удаленного доступа большому количеству пользователей, непосредственно с их рабочего места.

Как установить?

Любое, даже идеально подходящее для компании новое решение, не будет работать в полную мощь без грамотного внедрения в существующую IT-инфраструктуру или построения новой. Специалисты IT-компании AYACOM помогут не только подобрать наиболее подходящий вариант именно для вашей компании, но и проведут необходимые настройки оборудования, и в дальнейшем будут обслуживать IT-инфраструктуру, обеспечивать ее безопасную, производительную и безотказную работу.

AYACOM — ведущий поставщик IT-услуг на рынке Казахстана, работающий в сфере информационных технологий и автоматизации с 2010 года, предлагает крупным корпорациям, средним, малым компаниям, а также госучреждениям полный спектр услуг по созданию, комплектации и обслуживанию IT-инфраструктуры. Компания является партнером таких всемирно известных брендов, как: НР и Xerox, Dell и Huawei, Canon, Axis Communications, Lenovo. А также производителей программного обеспечения любого направления: VMware, Microsoft, Autodesk, Solidworks и множества других.

Бизнес сейчас проходит заметную трансформацию. И если еще лет пять назад AYACOM настраивала удаленный доступ только нефтяным компаниям между удаленными объектами, то сейчас практически все задумались о безбумажном документообороте и постоянном онлайн-присутствии сотрудника в «офисе».