ЦОД для облачных решений

Рынок облачных услуг во всем мире увеличился почти вдвое за последние годы.

За счет удобства, надежности и экономической выгоды все больше казахстанских компаний переходят в облака. Одно из них — Microsoft Azure Stack — гибридное облачное решение, предназначенное для быстрого масштабирования и развертывания удаленных систем. Оно позволяет устанавливать и масштабировать мощные веб, мобильные приложения и API-интерфейсы, предназначенные для разработки программного обеспечения, анализа больших данных, резервного хранения и восстановления данных, а также интегрировать их с уже имеющимися системами своей компании.

Аскар Кусаинов, генеральный директор

АО «Казтелепорт»

Как в кратчайшие сроки развернуть облачную инфраструктуру, снизить затраты на эксплуатацию ЦОД, увеличив при этом операционную эффективность бизнеса?

Первым провайдером, установившим облачные сервисы в собственных дата-центрах на территории Казахстана, стало Акционерное общество «Казтелепорт». В качестве инфраструктурного решения под данную задачу была выбрана Cisco Uniﬁed Computing System (UCS). Cisco UCS — это платформа для ЦОД нового поколения, которая объединяет сетевые и вычислительные ресурсы, доступ к системам хранения данных, а также средства виртуализации в единую систему.

Операционные преимущества Cisco UCS позволяют ускорить развертывание инфраструктуры на 40% и сократить текущие затраты на управление на 38% по сравнению с другими системами Azure Stack Hub (данные с Cisco.com).

Система объединяет в себе универсальную высокоскоростную сетевую инфраструктуру (uniﬁed fabric) на базе технологий 10-Gigabit Ethernet и широко используемую x-86 архитектуру серверов компании Intel. Решение Cisco UCS позволяет создать интегрированную и масштабируемую платформу, в которой все элементы решения управляются централизовано.

Cisco UCS имеет в своем составе единую систему управления, которая позволяет управлять комплексами до 160 физических серверов, на каждом из которых могут функционировать десятки виртуальных машин, обеспечивая превосходное масштабирование ЦОД без увеличения сложности управления.

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Cisco UCS предоставляет возможность гибкого расширения — запуск гибридного облака можно начать с одного сервера

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Владимир Соболев, директор представительства Cisco в Казахстане и Центральной Азии

Архитектура системы Cisco UCS улучшает переносимость профилей физических машин, т. к. профиль сервера, конфигурация его LAN/SAN соединений и I/O, встроенного ПО и профили сетевых соединений могут быть динамически присвоены любому физическому серверу в системе. Такая высокодинамичная среда с поддержкой принципа Stateless Computing может быть легко адаптирована для удовлетворения быстро меняющихся требований современных центров обработки данных. Это подразумевает внедрение в нужный момент необходимых вычислительных ресурсов и перемещение рабочей нагрузки.

«Мы рады, что для запуска Azure Stack Казтелепорт выбрал решение Cisco UCS. Это еще раз доказывает его ключевые преимущества: Cisco UCS предоставляет возможность гибкого расширения — запуск гибридного облака можно начать с одного сервера, в отличие от некоторых конкурирующих решений, требующих минимум четыре сервера. На этапе внедрения Cisco проводит полноценное обучение сотрудников заказчика и при последующем расширении „облака“ все необходимые работы могут быть выполнены заказчиком самостоятельно, без привлечения специалистов производителя оборудования и программного обеспечения. Таким образом снижается стоимость проекта и его сопровождения», — рассказывает Владимир Соболев, директор представительства Cisco в Казахстане и Центральной Азии.

Расположение сервисов платформы Azure Stack Hub by Kazteleport в Казахстане позволяет корпоративным клиентам оставаться в рамках законодательства страны и проводить обработку персональных данных на территории Республики.

Каждый пользователь виртуальной машины Azure Stack Hub by Kazteleport сможет подобрать подходящий тарифный план, получить индивидуальную консультацию и обслуживание, а также обратиться за технической поддержкой. Подробную информацию о подключении к сервису и его наполнении можно получить, оставив заявку на сайте компании или по номеру 5151 (звонок бесплатный).