Бизнесу нужна «цифрА»

Переход бизнеса в цифровую среду – уже не прихоть, но необходимость для тех компаний, которые планируют сохранять конкурентоспособность на современном рынке.

Это стало особенно заметно в минувшем году, когда тысячи компаний, организаций и специалистов по всему миру встали перед задачей цифровизации бизнес-процессов. И это в полной мере актуально для казахстанских компаний, которые все еще демонстрируют некоторый консерватизм в плане использования инноваций. Тогда как, IT-индустрия развивается семимильными шагами, а объем данных крупных предприятий растет с каждой секундой. Понятно, что такие флагманы казахстанского производства, как Казмунайгаз, Казцинк, Павлодарский нефтехимический завод и прочие уже сегодня нуждаются во все более мощном серверном оборудовании.

При этом специалисты отмечают, что казахстанский рынок пока не может похвастаться большим количеством компаний, которые занимаются системной интеграцией. Это связано в первую очередь с высоким порогом входа в этот высокотехнологичный бизнес, и с отсутствием достаточного количества экспертных кадров в сфере системной интеграции.

Понятие «Системная интеграция» пришло в Казахстан в период становления молодого независимого государства, перед которым стояли задачи сохранения и развития экономики страны. И автоматизация процессов в тот период стала одним из главных инструментов модернизации процессов производства. В дальнейшем эта технология была перенесена и на внутренние процессы.

Сегодня крупнейшие компании и заводы в Казахстане вводят системную интеграцию на всех уровня, и фиксируют реальные результаты. Они выражаются в сокращении издержек, увеличении объемов производства, улучшении взаимодействия подразделений. В результате становятся видны конкретные процессы производства и облегчается работа сотрудников и директоров компаний.

Это наглядно демонстрирует пример сотрудничества компаний HPE, Kazproftech и Павлодарского нефтехимического завода, где был реализован проект организации резервного центра обработки данных (ЦОД) и автоматизации процессов.

В 2019 году компания Kazproftech произвела поставку и ввод в эксплуатацию серверного оборудования HPE. И уже в 2020 году было построено новое серверное помещение, в котором компания устанавливала все системы для безостановочной работы ЦОД.

Основой центра обработки данных стали: система — HPE BladeSystem c7000 с установленными серверами HPE ProLiant BL460c 10-го поколения; система хранения данных MSA 2050 на 162Tb RAW; коммутаторы Aruba 3810M на 32 порта 10Gb/с.; зарезервированные источники бесперебойного питания и ленточная библиотека на 24 слота LTO7.

Кроме того, серверное помещение оборудовали системой пожаротушения, резервным питанием на 40 KVA, зарезервированной системой прецизионного кондиционирования, а также системой мониторинга. В рамках проекта была проложена оптическая линия связи для репликации с основным центром обработки данных.

И если Павлодарский нефтехимический завод за время всей своей истории показывал высокую продуктивность, то эти шаги помогли предприятию выйти на новый, еще более современный и конкурентноспособный уровень! Что может быть справедливо и для тысяч других участников рынка, которые готовы к внедрению системной интеграции в партнерстве с профессионалами.