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Бизнесу нужна «цифрА»

Переход бизнеса в цифровую среду – уже не прихоть, но необходимость для тех компаний, которые планируют сохранять конкурентоспособность на современном рынке.

4 февраля 2021 09:45, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

Это стало особенно заметно в минувшем году, когда тысячи компаний, организаций и специалистов по всему миру встали перед задачей цифровизации бизнес-процессов. И это в полной мере актуально для казахстанских компаний, которые все еще демонстрируют некоторый консерватизм в плане использования инноваций. Тогда как, IT-индустрия развивается семимильными шагами, а объем данных крупных предприятий растет с каждой секундой. Понятно, что такие флагманы казахстанского производства, как Казмунайгаз, Казцинк, Павлодарский нефтехимический завод и прочие уже сегодня нуждаются во все более мощном серверном оборудовании.

HPE, Kazproftech

При этом специалисты отмечают, что казахстанский рынок пока не может похвастаться большим количеством компаний, которые занимаются системной интеграцией. Это связано в первую очередь с высоким порогом входа в этот высокотехнологичный бизнес, и с отсутствием достаточного количества экспертных кадров в сфере системной интеграции.

Понятие «Системная интеграция» пришло в Казахстан в период становления молодого независимого государства, перед которым стояли задачи сохранения и развития экономики страны. И автоматизация процессов в тот период стала одним из главных инструментов модернизации процессов производства. В дальнейшем эта технология была перенесена и на внутренние процессы.

Сегодня крупнейшие компании и заводы в Казахстане вводят системную интеграцию на всех уровня, и фиксируют реальные результаты. Они выражаются в сокращении издержек, увеличении объемов производства, улучшении взаимодействия подразделений. В результате становятся видны конкретные процессы производства и облегчается работа сотрудников и директоров компаний.

Это наглядно демонстрирует пример сотрудничества компаний HPE, Kazproftech и Павлодарского нефтехимического завода, где был реализован проект организации резервного центра обработки данных (ЦОД) и автоматизации процессов.

В 2019 году компания Kazproftech произвела поставку и ввод в эксплуатацию серверного оборудования HPE. И уже в 2020 году было построено новое серверное помещение, в котором компания устанавливала все системы для безостановочной работы ЦОД.             

Основой центра обработки данных стали: система — HPE BladeSystem c7000 с установленными серверами HPE ProLiant BL460c 10-го поколения; система хранения данных MSA 2050 на 162Tb RAW; коммутаторы Aruba 3810M на 32 порта 10Gb/с.; зарезервированные источники бесперебойного питания и ленточная библиотека на 24 слота LTO7.

Кроме того, серверное помещение оборудовали системой пожаротушения, резервным питанием на 40 KVA, зарезервированной системой прецизионного кондиционирования, а также системой мониторинга. В рамках проекта была проложена оптическая линия связи для репликации с основным центром обработки данных.

И если Павлодарский нефтехимический завод за время всей своей истории показывал высокую продуктивность, то эти шаги помогли предприятию выйти на новый, еще более современный и конкурентноспособный уровень! Что может быть справедливо и для тысяч других участников рынка, которые готовы к внедрению системной интеграции в партнерстве с профессионалами.

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