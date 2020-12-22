У нас на обзоре — яркий, нетривиальный смартфон, приятный с точки зрения эргономики и камер.

Обзоры новых смартфонов со временем стали для меня слегка рутинным занятием, это и понятно, так как наборы функций у них сейчас примерно одинаковые. Но бывают и приятные исключения. У нового vivo V20 несколько интересных моментов, интересных на первый взгляд: красочная расцветка корпуса в одной из вариаций дизайна, довольно мощная фронталка, а еще было весьма любопытно исследовать смартфон с предустановленным 11 Андроидом! Подобных на российском и казахстанском рынках пока нет, и не думаю, что они появятся в ближайшее время. Но даже дебют 11-го «робота» не единственная причина обратить внимание на этот аппарат. Итак, давайте по порядку.

Внешний вид vivo V20

Обожаю красивый визуал, да и что говорить — мы, девушки, падки на все цветное. А с дизайном этой модели производитель угодил, как говорится, и нашим, и вашим. Смартфон представлен в двух расцветках. Для любителей ярких оттенков — корпус «Красочный закат», переливающийся всеми цветами радуги в зависимости от ракурса: желтым, оранжевым, сиреневым, синим. Этакое своеобразное северное сияние в руках. Второй вариант с не менее романтичным названием — «Таинственная полночь», более классический, с переливами от светло-голубого до темно-серого. При этом свечение идет словно бы изнутри из-под стекла, которым покрыт смартфон. Признаться, очень приятные и тактильные, и визуальные ощущения.

Внешний дизайн, габариты и элементы управления

На мой взгляд, производитель нашел свой дизайн, причем очень удачный для пользователей. Все аппараты vivo узнаваемы по сатинированному стеклу, исполнению модуля камер в виде прямоугольника с заметными гранями, а также по «ступеньке» для установки объектива или вспышки. Все эти фишки — отличительные особенности vivo, примерно, как круглая кнопка у Apple, легко определяемая на всех «яблочных» устройствах. Так сказать, преемственность дизайна, что особенно ценно для поклонников бренда.

Аппарат очень удобно лежит в руке. Понравилась плоская задняя панель — мы почти отвыкли от них, а выглядит она реально стильно. Может, для первого раза немного непривычно, но осваиваешься быстро. Глазированное матовое стекло доставляет приятные тактильные ощущения, а еще имеет прекрасное свойство: сколько к нему не прикасайся, сохраняет свой первоначальный вид. Никаких видимых ярких отпечатков пальцев — ну разве не чудо? Такие стекла, к слову, сейчас широко используют для изготовления журнальных столиков, офисных перегородок, вставок для межкомнатных дверей.

Фронтальная часть смартфона vivo V20 защищена стеклом с олеофобным покрытием. Правда, отпечатки на нем все же заметны, но стираются моментально, что радует. На многих даже более дорогих моделях олеофобное покрытие оставляет желать лучшего, видимо, его качество производители не считают достаточно важной опцией. Рамка экрана пластиковая, но весьма добротная и внешне неотличима от металлической. Вот тут немного сэкономили, хотя не думаю, что это существенно повлияло бы на стоимость.

Хочу также отметить, что клавиша питания слегка рифленая — легко отличить от качельки громкости. Мелочь, но приятно, когда производитель с таким вниманием подходит к деталям, заботясь об удобстве пользователей. Эти две кнопки расположены справа, а слева — слот для двух nano-SIM и отдельный слот для microSD. Такое решение встречается нечасто. Правда, памяти в vivo V20 целых 128 Гб, но при необходимости увеличить хранилище вполне реально.

Внизу находится аудиоразъем 3,5 мм, USB-C и динамик связи, а на верхнем торце микрофон, который звучит достаточно чисто и громко. Вырез под камеру сверху дисплея вполне типичный. На задней панели расположен квадратный модуль с тремя камерами и вспышкой.

Сканер отпечатка пальца находится внизу дисплея, работает уверенно, но не мгновенно. Вообще, я предпочитаю пользоваться опцией распознавания лица. Однако из 10 попыток четыре были неудачные, датчик не распознал с первого раза, а следовательно, и разблокировал телефон не сразу. В опции блокировки порадовала подсветка — устройство можно активировать хоть в полной темноте. Вы же, как и я, тоже любите проснуться ночью и срочно проверить, что нового произошло в мире, в частности, Вконтакте или в Фейсбуке?

Дисплей с AMOLED-матрицей

Особо хочу отметить AMOLED-матрицу на 6,44 дюйма, которая занимает 90,37% всего экрана. Расшифровывается, кстати, аббревиатура как «активная матрица на органических светодиодах», а суть технологии в том, что для подсветки каждого пикселя на матрице используется диод. Смартфоны с AMOLED-дисплеями ярче аналогичных моделей, при этом могут потреблять меньше энергии, что дает производителям возможность существенно увеличить время автономной работы мобильников. Например, Самсунг в 2008 году получил права на данную технологию, и с той поры абсолютно во всех производимых телефонах, даже в бюджетных, устанавливает AMOLED-дисплеи.

Разрешение дисплея 1080×2400 пикселей, благодаря чему параметр плотности пикселей на дюйм достаточно высокий — 408 ppi. Правда, на солнце он слегка подслеповат, но изображение и текст вполне просматриваются. Кстати, в данной модели имеется режим уменьшения мерцания.

Что ж, подведем итог внешности vivo V20 в целом. Уж каких только смартфонов я в руках не держала, но здесь, что порадовало, придраться буквально не к чему: добротная сборка, симпатичный дизайн в двух разных стилях, все необходимые опции, тонкий, приятный по тактильному восприятию корпус в сатинированном стекле. А еще, кстати, смартфон очень легкий — всего 171 грамм! Правда, одной рукой управлять все же оказалось не совсем удобно, но это лично мне, руки и пальцы у всех разные.

Автономная работа

Характеристики батареи у vivo V20 вполне типичные, 4000 мА/ч, однако, проверка показала, что при автоматической яркости и полной комплектации программами дисплей выдавал свечение на протяжении шести с половиной часов. Подобные устройства в моих условиях выдерживали максимум 4,5-5,5 часов свечения экрана.

В игрушку на этом смартфоне я прорубилась чуть больше пяти часов (есть приятные стороны в работе обозревателя гаджетов). Те, кто играет, меня поймут — результат действительно отличный. Полностью севший телефон восстановился до 100% примерно за 1 час 10 минут от быстрой 33-Ваттной зарядки. Я ставлю за автономность твердую пятерку.

Производительность и память

Внутри смартфона vivo V20 скрывается весьма неплохая начинка. ОЗУ чуть больше стандарта — 8 Гб, хотя, признаться, реальной разницы между 6, 8 и 12 Гб я особо не заметила. Разве что понадобится открыть одновременно 100 вкладок в браузере, тогда, пожалуй, ОЗУ 12 Гб будет предпочтительнее. Скорость при 8 гигах у смартфона вполне приличная, совсем немного ниже флагманской — 22 000 МБ/с. Скорость встроенной памяти — 460/220 МБ/с, что тоже близко к показателям флагманов.

Аппаратной платформой выступает 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой 2,3 ГГц. Приставка G указывает на игровой характер процессора, а за графику отвечает видеочип Qualcomm Adreno 618.

Камеры vivo V20

Ну вот и добрались до самого интересного. Я каждый раз чувствую себя в этот момент первооткрывателем — как же сработает камера с заявленными крутыми характеристиками? И всегда приятно, если качество фото оказывается действительно на высоте. Итак, пройдемся по камерам.

1. Основная 64 Мп на 25 мм с диафрагмой f/1,89. Присутствует автофокус, но оптической стабилизации нет.

2. Широкоугольная 8 Мп на 16 мм с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2. При увеличении изображения качество немного теряется, края чуть мылятся, но картинка четкая и яркая.

3. Монохромная 2 Мп с диафрагмой f/2.4. Не сразу нашла, где включить: в эффектах нужно выбрать «ч/б слой», но снимок все равно будет сделан на основную камеру.

Хочу отметить отличную работу главной камеры. Даже без штатива ночные фото вышли отлично — и цветопередача, и резкость в деталях. При просмотре снимков на большом экране монитора ничего не расплывается, картинка сохраняет первозданную четкость. Режим портретной съемки автоматически разглаживает кожу и делает черты лица более выразительными.

И наконец-то (ведь вы ждали этого, я знаю!) мы добрались до главной «плюшки» аппарата — селфи-камеры. Думала, какие эпитеты подобрать после ее испытания, чтобы отразить всю степень моего восхищения. Скажу так — качество селфи-фото действительно заставило удивиться даже меня, прожженного испытателя камер во всевозможных устройствах. Высочайшая четкость деталей, яркие, сочные цвета, практически моментальное срабатывание автофокуса. И на селфи я себе понравилась — это высшая оценка, поверьте, подтверждающая качество! В частности, еще и потому, что по умолчанию включена бьютификация, и нет размытия заднего плана. Есть ощущение, что на фронталку смартфон фотает даже лучше, чем на основную камеру. Во всяком случае, к качеству селфи точно нет никаких претензий.

А вот с видео вышла небольшая чехарда. Аппарат способен снимать 4K видео при 30 к/с. 1080р сохраняются при 50 к/с, 720р — при 60 к/с, а при съемке на широкоугольник — только 1080р при 30 к/с. Я не поняла, с каким разрешением в итоге записывать видео, и при какой частоте кадров в итоге модель все это поддерживает. Но если видео для вас не столь важно, не стоит и заморачиваться этими нюансами.

По итогам фотосессии в разнообразных режимах и ракурсах можно отметить, что камеры у vivo V20 вполне соответствуют заявленным характеристикам. Во всех ситуациях они выдают стабильный результат без явных огрехов: естественную цветопередачу, правильный (кстати, регулируемый) баланс белого и точный автофокус. Правда, не сразу заметила кнопку переключения камер — она находится справа.

Есть, правда, один нюанс, который заставил меня поволноваться. Фото и видео не сразу исчезают из основной папки медиа-галереи после нажатия кнопки удаления. Сначала я подумала о случайном разовом глюке и перезагрузила телефон. Но и во второй, и в третий раз после удаления либо оставались кадры в их первозданном виде, либо «занятое-пустое» место. На фото ниже сделала скриншот для примера. Со временем эти «пустые места» исчезают. Здесь два варианта: или мне попался аппарат с особенностями, или я должным образом не разобралась в настройках и такое задумано производителем.

Для любителей хранить у себя в телефонной библиотеке компроматы — такой смартфон придаст ярких адреналиновых красок в серую повседневность.

Комплектация

Смартфон vivo V20 укомплектован всем необходимым и даже больше. В коробке находятся:

— силиконовый чехол;

— кабель Type-C;

— переходник USB-C на 3,5 мм;

— гарнитура;

— скрепка для лотка с SIM;

— быстрая зарядка на 33 Вт;

— инструкция, гарантийный талон.

Хочу отметить заодно, что комплектные силиконовые чехлы производители стали делать вполне достойного качества. Многие так и ходят с ними по году и больше, не меняя, при этом силикон не желтеет и не грязнится так, что не отмыть — такое порой случается с недорогими чехлами с Али. Ну и наушники к мобильнику не так часто входят в комплект — чем не бонус?

Впечатления

Смартфон vivo V20 получился привлекательным благодаря оригинальному цветовому решению корпуса, а матовое стекло придает ему благородный и презентабельный вид. Я лично считаю, что для своей средней ценовой категории vivo V20 выглядит довольно стильно и дорого.

На что стоит обратить внимание производителям данного смартфона:

— подкорректировать работу системы относительно взаимодействия с папками;

— доработать удобство настроек видеокамеры.

Также хочу выделить отдельно вышеперечисленные моменты, которые делают этот телефон привлекательным в использовании:

— отличное качество съемки на основную и фронтальную камеру;

— быстрая память и бодрый процессор;

— тонкий корпус 7,3 мм;

— долгая автономная работа;

— отдельный слот под microSD;

— хорошая комплектация.

А еще это первый и пока единственный на рынке СНГ смартфон с операционной системой Андроид 11. vivo V20 — яркий, нетривиальный смартфон даже в темном варианте дизайна, приятный с точки зрения эргономики и камер. Я думаю, владельцу еще долго не захочется его сменить на новый.