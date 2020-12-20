Сколько можно сэкономить благодаря Citrix при переходе на «удаленку»?

Citrix Virtual Apps and Desktops для создания виртуального рабочего пространства обеспечит безболезненный переход на удаленный формат работы.

Экономическую эффективность решений Citrix для организации дистанционной работы сотрудников показал Артем Исаев, технический менеджер по решениям Citrix в DIS Group KZ (дистрибутор Citrix в Казахстане).

Переход «на удаленку»: новые риски и новые затраты

Удаленный формат работы становится все более привычным для казахских компаний. Согласно данным рекрутингового агентства ANCOR Central Asia, только 28% работодателей в нашей стране планируют вернуть в офисы все 100% своих сотрудников.

С первого взгляда экономика перехода на «удаленку» может показаться очень простой. Сотрудники могут выполнять свои обязанности с личных устройств, а к корпоративным ресурсам и приложениям — подключаться через VPN. В этом случае затраты потребуются только на оплату работы специалистов службы технической поддержки и на организацию того самого VPN, если подобного решения еще нет в компании.

К сожалению, в реальности такой подход чаще всего оборачивается масштабными финансовыми потерями, особенно когда речь идет о крупном бизнесе. Из-за сломавшегося ноутбука генеральный директор может упустить важный контракт. Нерадивый работник может украсть персональные данные клиентов. А затраты на техническую поддержку сотрудников могут превысить ту прибыль, которую они зарабатывают для компании.

Избежать этого можно, если подходить к переходу на дистанционный формат работы более продуманно — с организацией виртуальных рабочих мест и виртуализацией приложений. Сколько именно можно таким образом сэкономить, давайте посчитаем вместе на примере решения Citrix Virtual Apps and Desktops для создания виртуального рабочего пространства.

Минимизация финансовых потерь из-за утечек корпоративных данных

Аналитическая компания ESG в марте 2020 изучила опыт ИТ-специалистов в том, что касается организации виртуальных рабочих мест. В ходе исследования 39% специалистов заявили, что виртуальные рабочие места помогают эффективнее защищать конфиденциальные корпоративные данные.

Дело в том, что виртуальное рабочее пространство позволяет полностью изолировать среду, в которой сотрудник будет работать с корпоративной информацией. В решении есть функции контроля подключения USB-устройств, принтеров и других девайсов. Это значит, что ни один сотрудник не сможет без ведома ИТ-службы скачать те или иные данные. Риски случайных утечек и кражи важной информации снижаются.

Продвинутые решения для создания виртуального рабочего пространства, такие как Citrix, обладают еще более широким набором важных функциональных возможностей. В частности, они позволяют записывать сеанс работы сотрудника, настраивать многофакторную аутентификацию при входе. Кроме того, в них есть возможность выставлять водяные знаки в качестве защиты от создания нежелательных снимков экрана.

Но действительно ли нужна такая тщательная защита? Финансовые потери от утечек корпоративных данных могут быть очень значительными. В августе 2020 года компания IBM Security подсчитала, что один такой инцидент обходится компаниям в 3,86 млн долларов. Добавьте к этому репутационные потери, которые не всегда можно точно оценить, а также штрафы за несоответствие требованиям регуляторов, и вы поймете, что безопасность корпоративной информации — последнее, на чем стоит экономить.

Сокращение затрат на ИТ

Переход на «удаленку» для любой компании связан с ростом нагрузки на ИТ-службы. Чем больше рабочих процессов перенесено онлайн, тем больше ИТ-решений, администрированием которых приходится заниматься, и тем выше вероятность сбоев. Многим компаниям уже пришлось значительно расширять штат ИТ-специалистов, чтобы с этой нагрузкой справиться. И это при том, что казахстанские компании уже тратят около 16% ИТ-бюджетов на персонал (данные KPMG), а час работы одного ИТ-специалиста обходится в среднем в 190 тенге.

Внедрение виртуальных рабочих пространств позволяет значительно оптимизировать эту статью бюджета. Благодаря этой технологии ИТ-специалисты могут без проблем создавать условно одинаковые, стандартизированные рабочие места для ключевых групп сотрудников. Администрировать такие рабочие места намного проще, сотрудников для этого требуется меньше. Так, 31% опрошенных ESG специалистов, указали, что благодаря внедрению виртуальных рабочих мест упростилась их работа с лицензиями на приложения и операционные системы. А 32% заявили, что внедрение таких решений упрощает организацию новых рабочих мест в целом.

Показателен кейс администрации калифорнийского города Корона. До внедрения Citrix ИТ-департаменту приходилось в месяц иметь дело примерно с 64 инцинтентами, которые так или иначе были связаны с десктопами сотрудников. Из-за этого за три года организация потеряла около 300 тысяч долларов, и еще 200 тысяч долларов было потрачено на оплату работы ИТ-специалистов, которые эти инциденты устраняли. Внедрение виртуального рабочего пространства Citrix позволило раз и навсегда снизить эти грандиозные затраты.

Сэкономить можно и на лицензиях на ИТ-решения при использовании виртуальных приложений с Linux-серверов.

Поддержка непрерывности бизнес-процессов

Согласно тому же исследованию ESG, 29% специалистов считает, что благодаря виртуальным рабочим местам в их компании обеспечивается непрерывность бизнес-процессов. В частности, достигается это с помощью централизованного резервного копирования рабочих мест сотрудников. По сути, благодаря виртуальному рабочему месту, выход из строя устройства, с которого работал сотрудник, никак не может навредить корпоративным данным. А сломавшийся ноутбук не будет грозить простоем: свои обязанности ваш коллега легко сможет возобновить с любого другого устройства.

Виртуальные рабочие пространства меняют сам стиль работы: позволяют подключаться к ресурсам компании с любого устройства и по любым каналам передачи данных, даже если качество работы этих каналов оставляет желать лучшего. C виртуальными рабочими пространствами проще реализовывать концепцию — BYOD (использование персональных устройств в рабочих целях). Применение этой концепции само по себе позволяет компаниям экономить около 350 долларов в год на каждого сотрудника (по данным Cisco). А использование смартфонов и планшетов в рабочих целях в среднем помогает работникам на 34% повысить свою продуктивность и экономить до часа рабочего времени в день.

Считаем общую экономию

Одной универсальной формулы для всех компаний быть не может. При расчете экономической эффективности того или иного ИТ-решения, важно учитывать множество важных нюансов. В частности, нужно понимать, насколько важна для организации непрерывность бизнес-процессов, сколько стоит один час работы ИТ-специалиста в компании, какие штрафы предусмотрены регулятором за утечку данных и прочее.

Если вам нужны рекомендации, по тому, как правильно выстроить расчет экономической эффективности решений для создания виртуального рабочего пространства, присылайте запрос на электронную почту компании DIS Group KZ — Artem_i@dis-group.ru.