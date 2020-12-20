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Сколько можно сэкономить благодаря Citrix при переходе на «удаленку»?

Citrix Virtual Apps and Desktops для создания виртуального рабочего пространства обеспечит безболезненный переход на удаленный формат работы.

20 декабря 2020 09:00, Profit.kz
Рубрики: Софт

Экономическую эффективность решений Citrix для организации дистанционной работы сотрудников показал Артем Исаев, технический менеджер по решениям Citrix в DIS Group KZ (дистрибутор Citrix в Казахстане).

Citrix, переход на «удаленку

Переход «на удаленку»: новые риски и новые затраты

Удаленный формат работы становится все более привычным для казахских компаний. Согласно данным рекрутингового агентства ANCOR Central Asia, только 28% работодателей в нашей стране планируют вернуть в офисы все 100% своих сотрудников.

С первого взгляда экономика перехода на «удаленку» может показаться очень простой. Сотрудники могут выполнять свои обязанности с личных устройств, а к корпоративным ресурсам и приложениям — подключаться через VPN. В этом случае затраты потребуются только на оплату работы специалистов службы технической поддержки и на организацию того самого VPN, если подобного решения еще нет в компании.

К сожалению, в реальности такой подход чаще всего оборачивается масштабными финансовыми потерями, особенно когда речь идет о крупном бизнесе. Из-за сломавшегося ноутбука генеральный директор может упустить важный контракт. Нерадивый работник может украсть персональные данные клиентов. А затраты на техническую поддержку сотрудников могут превысить ту прибыль, которую они зарабатывают для компании.

Избежать этого можно, если подходить к переходу на дистанционный формат работы более продуманно — с организацией виртуальных рабочих мест и виртуализацией приложений. Сколько именно можно таким образом сэкономить, давайте посчитаем вместе на примере решения Citrix Virtual Apps and Desktops для создания виртуального рабочего пространства.

Минимизация финансовых потерь из-за утечек корпоративных данных

Аналитическая компания ESG в марте 2020 изучила опыт ИТ-специалистов в том, что касается организации виртуальных рабочих мест. В ходе исследования 39% специалистов заявили, что виртуальные рабочие места помогают эффективнее защищать конфиденциальные корпоративные данные.

Дело в том, что виртуальное рабочее пространство позволяет полностью изолировать среду, в которой сотрудник будет работать с корпоративной информацией. В решении есть функции контроля подключения USB-устройств, принтеров и других девайсов. Это значит, что ни один сотрудник не сможет без ведома ИТ-службы скачать те или иные данные. Риски случайных утечек и кражи важной информации снижаются.

Продвинутые решения для создания виртуального рабочего пространства, такие как Citrix, обладают еще более широким набором важных функциональных возможностей. В частности, они позволяют записывать сеанс работы сотрудника, настраивать многофакторную аутентификацию при входе. Кроме того, в них есть возможность выставлять водяные знаки в качестве защиты от создания нежелательных снимков экрана.

Но действительно ли нужна такая тщательная защита? Финансовые потери от утечек корпоративных данных могут быть очень значительными. В августе 2020 года компания IBM Security подсчитала, что один такой инцидент обходится компаниям в 3,86 млн долларов. Добавьте к этому репутационные потери, которые не всегда можно точно оценить, а также штрафы за несоответствие требованиям регуляторов, и вы поймете, что безопасность корпоративной информации — последнее, на чем стоит экономить.

Сокращение затрат на ИТ

Переход на «удаленку» для любой компании связан с ростом нагрузки на ИТ-службы. Чем больше рабочих процессов перенесено онлайн, тем больше ИТ-решений, администрированием которых приходится заниматься, и тем выше вероятность сбоев. Многим компаниям уже пришлось значительно расширять штат ИТ-специалистов, чтобы с этой нагрузкой справиться. И это при том, что казахстанские компании уже тратят около 16% ИТ-бюджетов на персонал (данные KPMG), а час работы одного ИТ-специалиста обходится в среднем в 190 тенге.

Внедрение виртуальных рабочих пространств позволяет значительно оптимизировать эту статью бюджета. Благодаря этой технологии ИТ-специалисты могут без проблем создавать условно одинаковые, стандартизированные рабочие места для ключевых групп сотрудников. Администрировать такие рабочие места намного проще, сотрудников для этого требуется меньше. Так, 31% опрошенных ESG специалистов, указали, что благодаря внедрению виртуальных рабочих мест упростилась их работа с лицензиями на приложения и операционные системы. А 32% заявили, что внедрение таких решений упрощает организацию новых рабочих мест в целом.

Показателен кейс администрации калифорнийского города Корона. До внедрения Citrix ИТ-департаменту приходилось в месяц иметь дело примерно с 64 инцинтентами, которые так или иначе были связаны с десктопами сотрудников. Из-за этого за три года организация потеряла около 300 тысяч долларов, и еще 200 тысяч долларов было потрачено на оплату работы ИТ-специалистов, которые эти инциденты устраняли. Внедрение виртуального рабочего пространства Citrix позволило раз и навсегда снизить эти грандиозные затраты.

Сэкономить можно и на лицензиях на ИТ-решения при использовании виртуальных приложений с Linux-серверов.

Поддержка непрерывности бизнес-процессов

Согласно тому же исследованию ESG, 29% специалистов считает, что благодаря виртуальным рабочим местам в их компании обеспечивается непрерывность бизнес-процессов. В частности, достигается это с помощью централизованного резервного копирования рабочих мест сотрудников. По сути, благодаря виртуальному рабочему месту, выход из строя устройства, с которого работал сотрудник, никак не может навредить корпоративным данным. А сломавшийся ноутбук не будет грозить простоем: свои обязанности ваш коллега легко сможет возобновить с любого другого устройства.

Виртуальные рабочие пространства меняют сам стиль работы: позволяют подключаться к ресурсам компании с любого устройства и по любым каналам передачи данных, даже если качество работы этих каналов оставляет желать лучшего. C виртуальными рабочими пространствами проще реализовывать концепцию — BYOD (использование персональных устройств в рабочих целях). Применение этой концепции само по себе позволяет компаниям экономить около 350 долларов в год на каждого сотрудника (по данным Cisco). А использование смартфонов и планшетов в рабочих целях в среднем помогает работникам на 34% повысить свою продуктивность и экономить до часа рабочего времени в день.

Считаем общую экономию

Одной универсальной формулы для всех компаний быть не может. При расчете экономической эффективности того или иного ИТ-решения, важно учитывать множество важных нюансов. В частности, нужно понимать, насколько важна для организации непрерывность бизнес-процессов, сколько стоит один час работы ИТ-специалиста в компании, какие штрафы предусмотрены регулятором за утечку данных и прочее.

Если вам нужны рекомендации, по тому, как правильно выстроить расчет экономической эффективности решений для создания виртуального рабочего пространства, присылайте запрос на электронную почту компании DIS Group KZ — Artem_i@dis-group.ru.

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