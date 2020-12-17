Сравниваем цены на новые игровые приставки PS5 и Xbox Series X.

Любовь к игровым приставкам не зависит от возраста, пола и национальности. В настоящее время насчитывается более 2,7 млрд геймеров. Игры — это не только развлечение, но также и способ отдохнуть и избавиться от стресса. При этом выбор консоли — непростое дело. Особенно учитывая количество игр, доступных только на той или иной платформе. Не последнюю роль играет и цена. Сколько в среднем придется заплатить за PS5 и Xbox Series X? Как отличаются их цены в разных странах? Где быть геймером дешевле всего? Аналитики Picodi сравнили цены на приставки и подписки двух популярных платформ и ответили на эти вопросы.

Исследование основано на местных ценах на игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X в комплектации с одним геймпадом и без игр (учитывались цены, по которым консоли были в наличии и доступны к покупке в магазинах в период с 1 по 7 декабря 2020 года). Цены подписок взяты с официальных сайтов PlayStation и Xbox и интернет-магазинов. Промо-цены, акции и распродажи были исключены из исследования. При конвертации валют использован средний курс по состоянию на ноябрь 2020 года.

От 250 тыс. тенге за все удовольствие

Для сравнения мы выбрали флагманские приставки новейшего поколения двух конкурирующих платформ: Sony Playstation 5 и Xbox Series X.

Самая высокая цена на приставку от PlayStation — в Украине. Местным фанатам придется заплатить 593 000 тенге (без игр). В свою очередь Xbox дороже всего в Аргентине — 543 000 тенге. Самой лучшей ценой на обе консоли могут похвастаться жители Канады, где PlayStation 5 стоит 206 000 тенге, а Xbox Series X — 197 000 тенге.

В Казахстане Xbox дешевле PlayStation на 7 000 тг. За приставку от Microsoft в нашей стране придется заплатить 250 000 тг, а за Sony PlayStation 5 — 257 000 тг.

Консоль — это еще не все

Sony и Microsoft предлагают оформить подписку, которая открывает доступ к многопользовательской игре в сетевом режиме — PlayStation Plus и Xbox Live Gold, соответственно. Подписки бесплатно предоставляют несколько игр в месяц. Цена подписки, как и приставки, варьируется от страны к стране.

В рейтинге подписок лидирует Турция: здесь одинаково дешево стоит Xbox Live Gold (16 000 тг в год) и PlayStation Plus (10 000 тг). На другом конце рейтинга расположилась Швейцария, где годовая подписка Xbox Live Gold стоит 47 000 тенге, а PS Plus — 33 000 тенге. Как заявляют производители, ценообразование зависит от реалий рынка. Авторы исследования вносят ремарку — Microsoft сняла с продажи 12-месячные подписки Xbox Live Gold, поэтому для рейтинга стоимость 3-месячной подписки умножили на 4.

В Казахстане подписки PS Plus и Xbox Live Gold стоят 27 000 тенге и 40 000 тенге, соответственно. Это не так дорого в сравнении с США, Германией и Швейцарией, но в Турции цена ниже более чем в два раза.

Подведение итогов

В какой стране самые выгодные условия для владельцев консолей? Мы взяли условный комплект из приставки и соответствующей годовой подписки.

Для поклонников игровых приставок лучшая страна — Канада. Низкая цена консоли и стоимость подписки в общей сложности составляют 229 000 тенге за PlayStation и 236 000 тенге за Xbox. В Казахстане за условный комплект Xbox надо заплатить 290 000 ₸ и 284 000 ₸ за PlayStation.

Труднее всего придется геймерам из Аргентины, где комплекты PlayStation и Xbox стоят 560 тыс. тенге и 578 тыс. тенге, соответственно. Дороже комплект PlayStation только в Украине — 613 000 тг.