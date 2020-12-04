Решение для деловых людей: ультрабук ZenBook 14″ UX425 от ASUS

Чем именно примечателен этот универсальный ультрабук с красивым дизайном?

Первые лэптопы Zenbook от ASUS были презентованы почти 10 лет назад. Их даже сравнивали с «макбук эйр», и действительно, они были схожи визуально и концептуально. А на сегодняшний день в модельном ряду Zenbook, между прочим, насчитывается более 50 вариантов! Летом этого года вышла очередная новинка — ультрабук ASUS ZenBook 14" UX425, с которым я и хочу вас познакомить.

Минимальный вес и компактные габариты

В случае с лэптопами каждые 100 грамм имеют значение, проверено не раз! Особенно разница заметна к вечеру, когда устройство в сумке начинает весить вместо полутора килограммов примерно пять. С ZenBook UX425 этого можно не опасаться: его вес всего 1,13 кг, и он остается неизменным целый день! Думаю, для большинства пользователей параметр очень значимый. При этом размеры устройства весьма компактны: 208×319 мм, то есть буквально как лист А4, а толщина — рай для минималистов — 13,9 мм. Настоящее инженерное волшебство от ASUS. Ультрабук отлично входит даже в женскую сумочку средних размеров, совершенно не мешая разместить там же еще сорок пять абсолютно нужных вещей, включая шуруповерт — девушки меня поймут :)

Компактные габариты позволяют разместить ZenBook UX425 даже в женской сумке среднего размера

Долгая автономная работа и быстрая зарядка

Производитель заявляет, что в автономном режиме ZenBook UX425 способен проработать 22 часа. При тестировании лэптопов я очень тщательно проверяю соответствие прогнозируемого времени автономной работы реальному. Конечно, на этот параметр влияют многие факторы, и максимальное время рассчитано исходя из функционирования в спокойном режиме. Я выбираю для проверки среднюю нагрузку: на полностью заряженном устройстве включаю Ютуб и затем совмещаю два в одном — ноут работает, я смотрю видео по работе (ну, не всегда по работе, ладно :) Так вот, через четыре часа просмотра видео заряд батареи упал со 100% всего до 70% — прямо скажем, отличный показатель! Еще через четыре часа батарея показывала 42%, а Виндоус заявлял, что оставшееся время работы — 5 часов 40 минут. То есть даже при непрерывном просмотре видео этот ультрабук способен проработать примерно 12-14 часов, а если же просто серфить и сидеть в документах, то ZenBook UX425 продержится и все 20 часов. И даже если он наконец-то разрядится, то всего за 49 минут (!) его можно будет зарядить до 60%. Очень удачное сочетание компактного размера и емкости аккумулятора (67 Вт/ч). В сочетании с малым весом — просто идеальный вариант для тех, кто не привык сидеть в офисе.

Быстрая зарядка: всего за 49 минут ZenBook UX425 заряжается до 60%

Я провела и второй тест на работу устройства в реальном времени, то есть целый день использовала его по сугубо рабочим моментам в офисе: обработка фото и немного видео, серфинг, соцсети. В среднем, в зависимости от задач, он спокойно продержится от 6 до 12 часов автономно. Конечно, если вы планируете работать на нем в таких программах, как Adobe Premiere Pro, то время работы в автономном режиме сильно сократится, — а для стандартных задач он подходит идеально.

Элегантный корпус, цифровая клавиатура

Корпус ультрабука выполнен в двух оттенках на выбор: классический серый Pine Grey для прагматиков и утонченный светло-сиреневый Lilac Mist для романтиков. Он полностью металлический, кроме пластиковой рамки экрана. Фирменная крышка из полированного алюминия с радиальным узором смотрится весьма стильно.

Клавиатура очень удобна для печатания: мягкий ход, отсутствие щелчков, ширина во весь корпус — печатать на ней одно удовольствие. Если ваша работа предполагает набор большого количества текста, то этот вариант однозначно вам подойдет. Клавиатура оборудована классической белой подсветкой, которая работает в трех диапазонах яркости, и на этом ультрабуке вполне можно работать хоть в полной темноте. А еще отличное, на мой взгляд, техническое решение — при открывании крышки нижняя панель слегка приподнимается над поверхностью, на которой стоит устройство, этим убивая двух зайцев: образовавшийся зазор под ней способствует охлаждению, а печатать становится удобнее за счет легкого наклона клавиатуры.

Тачпад в этой модели просто шикарный: он стеклянный, отлично реагирует на прикосновения, довольно широкий, а еще объединен с цифровым блоком ASUS NumberPad 2.0 со светодиодной подсветкой, который легко активируется нажатием в правом верхнем углу. Реально удобная штука: можно пользоваться нампадом как калькулятором или использовать вместо боковой клавиатуры для тех, кто привык к ней. Это те самые фишки ASUS, которые привлекают миллионы поклонников — просто, красиво, функционально.

Удобный дисплей

Признаться, 14 дюймов — мой любимый размер у лэптопов. Экран 13" мне лично маловат, а 15-дюймовый ноутбук уже не назвать компактным. Как раз ZenBook UX425 14 дюймов — очень достойный вариант, когда крепкое железо и оптимальный по размеру экран объединены в тонком, легком корпусе.

Экран ультрабука занимает 90% верхней панели благодаря рамкам Nano Edge шириной 3-4 мм. Однако есть небольшой нюанс: если вам важна работа с документами, то на мой взгляд, дисплей 16×9 дюймов не очень удобен для этого. Лучше подходит формат 16×10, на котором помещается больше строк по высоте, соответственно, больше информации. Несмотря на это, для просмотра сериалов или видео на Ютубе дисплей годится отлично, а еще это FullHD IPS-матрица с частотой 60 Гц и антибликовым покрытием. Матовый экран обеспечит комфортную работу даже в солнечный день или при ярком искусственном освещении. Правда, не предусмотрена частота обновления до 120-165 Гц, но это здесь особо и не требуется.

Трехдиапазонная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в затемненном помещении

Камера с функцией распознавания лица

Вот эта опция — моя любимая: если честно, дико не люблю вводить пароли, но в Гугле они хотя бы сохраняются, а с ноутбуками это не прокатит, ручной труд, так сказать, никто не отменял. Так вот, в этой модели предусмотрена встроенная ИК-камера с функцией распознавания лиц, причем даже в ночное время. Улыбнитесь ей самой доброй улыбкой, и система Windows Hello, опознав в вас настоящего хозяина, моментально его разблокирует. Работает опция прекрасно, проверяла более 20 раз, и ночью, и днем.

Звук и динамики

Звук в ZenBook UX425 от Harman Kardon — это деловой партнер ASUS, с которым компания давно и плотно сотрудничает. Ничего особо выдающегося нет, но качество вполне отличное для музыки и фильмов. Динамики расположены на задней крышке и направлены слегка вниз, поэтому лучше, когда устройство стоит на столе — звук отражается от поверхности и немного усиливается.

Процессоры и оперативка на выбор

ASUS ZenBook UX425 выпускаются на базе центральных процессоров Intel Core 10-го поколения Core i7-1065G1, Core i3-1005G1 или Core i5-1035G1. А еще под корпусом этой «железной лошадки» может быть установлен революционный процессор Intel Core 11-го поколения. На любой платформе устройство порадует мгновенной отзывчивостью к действиям и бесперебойной работой.

Оперативная память ZenBook UX425 варьируется от 8 до 32 Гигабайт, а также можно выбрать объем накопителя — от 256 Гб до 2 Тб. Честно говоря, действительно вызывает восхищение такая мощность в столь компактном устройстве. Его компоненты обеспечивают весьма высокую производительность, да и весь набор функций у этой линейки ASUS впечатляет. Я уже давно размышляю о покупке нового дорожного устройства, и сейчас серьезно рассматриваю ZenBook UX425 в качестве одного из вполне подходящих вариантов.

Доступно три варианта процессоров, оперативная память от 8 до 32 Гб, твердотельный накопитель от 256 Гб до 2 Тб

Комплектация ультрабука

Устройство укомплектовано переходником для наушников с разъемом Type-C 3,5 мм — да, несмотря на такое множество фишек и наворотов у этой модели создатели ZenBook UX425 почему-то не нашли места для маленького разъема под наушники. Но надо отдать должное, присутствуют разъемы USB 3.2, HDMI, карт-ридер MicroSD и сразу два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 3. Помимо основной зарядки, которая представляет собой небольшой квадратный блок с несъемным кабелем Type-C, можно заряжаться и от любого мощного зарядного блока.

В комплекте также идет мягкий чехол черного цвета.

Кому подойдет ZenBook UX425

Могу смело заявить, что эта модель прекрасно заточена под работу как в офисе, так и дома, и вне помещений в поездках. Ультрабук подойдет тем, кому необходимо набирать много текста — копирайтерам, сценаристам. На нем можно делать презентации, обрабатывать фото и видео для соцсетей, работать с документами, смотреть фильмы, слушать музыку, — словом, весь набор опций (пожалуй, кроме игр, профессионального видео, программ для 3D-проектирования и тому подобных тяжелых штук) вполне доступен на этом устройстве.

ASUS ZenBook UX425 идеально подойдет студентам, которые могут пользоваться им как дома, так и на занятиях. Это отличный вариант для тех, кто любит путешествовать: легкий, компактный, держит заряд в течение длительного времени, поэтому не придется быть постоянно привязанным к розетке.

Было приятно проверять работу ультрабука и убеждаться в том, что он действительно соответствует заявленным характеристикам. Кроме мобильности работы, такие гаджеты дарят комфортную свободу передвижений, дефицит которой и оттянутое вниз плечо были еще каких-то лет 5 назад были неотъемлемой составляющей. Итак, подведем итоги:

— отлично собран, приятный на ощупь, надежный корпус;

— удобная клавиатура + сенсорный нампад + подсветка;

— потрясающая автономность;

— распознавание по лицу;

— легкий, компактный, помещается в небольшой рюкзак.

ASUS ZenBook 14 UX425 — универсальный ультрабук, производительный, с красивым дизайном, подходит для разноплановой работы дома и вне помещений, а также в поездках. Мне кажется, я рассказала про него все, что могла. Ну, а выбор только за вами!