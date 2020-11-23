Главные вызовы современного рынка для вашего бизнеса

Инфраструктура, основанная на новых технологиях, может определить рыночный успех компании.

Масштабируемая, эффективная и легко управляемая ИТ-инфраструктура становится необходимостью для тех, кто хочет идти в ногу с изменениями в бизнесе. Невозможно эффективно вести бизнес и конкурировать на рынке, располагая ИТ-экосистемой, обремененной историческим технологическим наследием. Меняются операционные модели, бизнес строится на данных, которые растут безумными темпами. Устаревшая инфраструктура, будь то сеть, сервер или хранилище, не может предоставить организации быстрый и безопасный доступ к данным и приложениям и, таким образом, быть эффективным инструментом для достижения бизнес-целей компании.

Часто попытки модернизировать инфраструктуру заканчиваются еще большей степенью сложности процессов и дополнительным вовлечением ИТ-отделов в обслуживание, интеграцию и реагирование на возможные сбои. Это вносит нестабильность в функционирование организации и задержки в реализации процессов. В эпоху прогрессирующей цифровой трансформации небольшие компании также должны адаптироваться к новым способам ведения бизнеса, которые, в первую очередь, основаны на синергии технологий и бизнес-стратегий.

Что это должно значить для бизнеса?

Прежде всего, это глубокий анализ вашей ИТ-среды, возможностей поддержки новых бизнес-моделей за счет оптимизации производительности инфраструктуры. Важную роль на пути к цифровым изменениям также играет владение соответствующими технологиями, позволяющими эффективно и просто управлять ИТ-инфраструктурой. Конкурентное преимущество получат те компании, которые внедряют решения, не требующие чрезмерного вовлечения человеческих ресурсов в управленческие и административные процессы. Простая и легко управляемая ИТ-среда станет опорой тех компаний, которые сегодня сталкиваются с проблемой ограниченных человеческих ресурсов и недостатка компетенций в управлении ИТ-инфраструктурой.

Дополнительным внешним фактором, который может стать основной причиной планирования изменений в инфраструктуре, является глобальная пандемия. Дистанционная работа, удаленный доступ к ресурсам компании, потребность в большей гибкости и готовности к быстрым изменениям бизнес-стратегии требуют надежной технологической поддержки.

В настоящее время мы готовим отчет, в котором хотим представить, как малые и средние компании справляются с новыми задачами в области IT-инфраструктуры. Мы хотим, чтобы данные, содержащиеся в этом отчете, опирались на надежные источники, поэтому ваша помощь очень важна для нас. Помогите нам создать исчерпывающий отчет — ответьте на вопросы и получите полный обзор результатов. Он поможет понять, каким образом можно улучшить деятельность вашей компании.

Заполните анкету.