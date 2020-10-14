HeadHunter Job Index: Call-center

Обзор рынка труда по специализации «Операторы колл-центра».

Информация подготовлена компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа размещенных на сайте hh.kz вакансий компаний-работодателей. Период исследования: январь–сентябрь 2020 г. Регион: Казахстан.

Основные тенденции спроса и предложения на казахстанском рынке труда

По данным hh.kz, в январе–сентябре 2020 года, несмотря на введенные карантинные меры в стране, вакансий по специализации «Операторы колл-центра» было размещено на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

10,8% от общего числа размещенных вакансий в 2020 году по специализации «Операторы колл-центра» размещены с пометкой «Доступны для людей с инвалидностью», тогда как в январе–сентябре 2019 года данная категория составляла 7,3% от общего числа размещенных вакансий.

В 2020 году наибольшее количество вакансий по специальности «Операторы колл-центра» было размещено в марте и сентябре. Наименьшее число вакансий размещалось в апреле и мае — в период введения в стране жестких ограничительных мер в связи с пандемией.

Работодатели предпочитают размещать вакансии по специализации «Операторы колл-центра» в следующих профессиональных областях:

— Административный персонал — 43,4%;

— Продажи — 17,2%;

— Начало карьеры, студенты — 8,4.

В 2020 году с 11% до 14,9% увеличилось число вакансий с удаленным графиком работы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Что касается опыта работы, указываемого в вакансиях, то 61,5% работодателей предпочитают приглашать кандидатов без опыта работы.

Наиболее активный возраст желающих работать операторами колл-центра является диапазон от 18 до 30 лет.

Опыт работы соискателей распределен практически равномерно: 26,4% имеют опыт работы от 1 года до 3 лет, 25,2% с опытом более 6 лет, 25% опыта работы не имеют, у 23,4% опыт работы от 3 до 6 лет.

В 2020 году со стороны соискателей на 4% увеличился спрос на удаленный график работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наименьшее количество размещенных резюме приходится на март–апрель 2020 года. Сентябрь 2020 года — наиболее активный месяц среди соискателей — операторов колл-центра.

Индекс HeadHunter

Индекс HeadHunter — показатель дефицита специалистов на рынке труда. Рассчитывается как соотношение числа кандидатов к числу открытых позиций за определенный период времени. Значения от 1 до 4 — нормальные для рынка; значения от 4 до 6 — это тревожный показатель, когда на 1 вакансию приходится по 4-6 резюме; значения более 6 — тяжелое состояние сферы с очень высокой конкуренцией за рабочие места, когда на 1 вакансию приходится более 6 резюме.

В январе, а также начиная с апреля 2020 года среди соискателей по специализации «Операторы колл-центра» наблюдается высокий уровень конкуренции на рынке труда, когда на одно вакантное место претендует более 6 кандидатов.

В 2019 году значение Индекса HeadHunter находилось в пределах нормы.

Предлагаемые и ожидаемые размеры заработных плат

Медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию. Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению со средним арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части.

Мода — значение во множестве средних заработных плат, которое встречается наиболее часто.

Сравнивая размеры предлагаемых заработных плат в январе–сентябре 2019 и 2020 годов, в 2020 году отмечается увеличение размера минимальной заработной платы и уменьшение максимальной заработной платы. Значение средней заработной платы, которое предлагается работодателями наиболее часто (значение моды), изменениям не подвергалось.

Со стороны соискателей в 2020 году вырос размер ожидаемой максимальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также значение моды заработной платы. Ожидания по минимальной заработной плате остались на уровне 2019 года.