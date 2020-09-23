ВОЛС в сельских населенных пунктах – круг замыкается

В зоне влияния одного из самых масштабных проектов в телекоммуникационной отрасли Казахстана 13% населения республики.

Когда мы говорим о телекоммуникациях, то приходится констатировать наличие проблемы т. н. «цифрового разрыва» между гражданами, проживающими в городах и на селе. Это не какие-то абстрактные величины — почти 40% населения страны — сельчане. В этом клубке не только цифровое неравенство, но и перспективы отрасли, а в более широком смысле — перспективы роста цифровой экономики, наконец, возможность добавить весомые проценты в копилку ВВП, который коррелирует с уровнем проникновения интернета.

В правительстве Казахстана эту «бомбу замедленного действия» (читай, проблему цифрового неравенства) видели давно, и ее решением стал проект «Обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным доступом по технологии волоконно-оптических линий связи», который, в свою очередь, стал одним из результатов масштабной госпрограммы «Информационный Казахстан — 2020». ВОЛС в СНП (Волоконно-оптические сети в сельских населенных пунктах) — это пример государственно-частного партнерства между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и операторами связи. Общий срок реализации проекта рассчитан на 14 лет — до 2032 года.

По словам Александра Лезговко, главного технического директора АО «Казахтелеком», компания планирует инвестировать в проект 52 млрд тенге. В его рамках подразумевается подключение 828 населенных пунктов и почти 2500 объектов госорганов.

«Для этого нужно построить примерно 14500 км волоконно-оптических линий. Реализуется проект во всех регионах Казахстана. В настоящий момент 671 населенный пункт уже подключен к ВОЛС — это более 80% от запланированного», — раскрывает детали он, добавляя, что в компании планируют завершить проект до конца текущего года.

Интересно, что в компании, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, не снизили темпы реализации проекта.

«Строительство волоконно-оптических линий — трудоемкий процесс, который проходит в условиях, осложненных карантинными мерами. Но сегодня, несмотря на все сложности, проект идет к завершению», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Главный технический директор АО «Казахтелеком» замечает, что основная цель проекта — обеспечить государственные и социальные учреждения в сельских населенных пунктах услугами широкополосного доступа (ШПД).

«ШПД — это возможность в онлайн-режиме смотреть телевидение, пользоваться в полном объеме сервисами видеохостинга и разнообразными образовательными ресурсами. Например, в тех же школах — это доступ к образовательному контенту и обучающим проектам, — продолжает Александр Лезговко. — В этом же списке — правоохранительные органы (доступ к базам данных и ведомственные сети), медицинские организации, где станут доступны услуги телемедицины и единые информационные базы. Наконец, появится новый драйвер для роста и у бизнеса».

У ВОЛС в СНП есть ярко выраженная социальная составляющая. Мы уже говорили о снижении цифрового неравенства, так вот, по словам Александра Лезговко, речь идет о радикальном снижении этого параметра — жители сел получат интернет с «городскими параметрами». Чуть позже мы еще вернемся к этому.

О мультипликативных эффектах

«Я уже говорил ранее, что, заходя в сельские населенные пункты, мы говорим о том, что к сети автоматически подключаются госорганы, школы, медучреждения, правоохранительные органы и так далее. Со всеми вытекающими последствиям, включая электронный документооборот, платежные системы. И если мы с вами говорим о мультипликативном эффекте, то это очень точно отражает ситуацию. Ведь, помимо госорганов, один из основных бенефициаров — граждане, которые смогут пользоваться самыми разнообразными услугами электронного правительства, так сказать, во всем возможном разнообразии дистанционных услуг», — детализирует Александр Лезговко.

Но это еще далеко не все. ВОЛС подразумевает подключение базовых станций мобильных операторов. А это значит, что на селе появятся современные услуги мобильной связи, вплоть до 4G.

«Этот проект имеет свое название — „250+“. Оно означает, что все жители населенных пунктов с населением 250 жителей и выше получат доступ к широкополосному интернету к через базовые станции мобильных операторов, подключенных к строящейся оптике. А речь идет еще почти о тысяче сел», — добавляет главный технический директор АО «Казахтелеком».

На практике это означает, что плотность 4G в Казахстане резко возрастет, создав базу для роста рынка электронной коммерции. Впрочем, об этом чуть позже и подробнее.

Акцентируясь на мультипликативных эффектах, нужно упомянуть о корреляции между уровнем развития интернета в стране, экономикой и уровнем жизни ее граждан. Еще в 2013 году консалтинговая компания McKinsey Global Institute заметила, что благодаря постоянно увеличивающемуся уровню применения интернет-технологий в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Бразилия, показатели ВВП на душу населения возросли на 500 долларов в течение последних 15 лет. Интересно, что для того, чтобы получить адекватный прирост в XIX веке (Индустриальная революция), потребовалось почти 50 лет.

В целом, если говорить о метриках проекта, следует отметить, что к 2032 году ВОЛС в СНП обеспечит 2% роста ВВП в Казахстане. При этом резко возрастет уровень развития цифровой грамотности населения — до 83% к 2022 году. А доля государственных услуг для сельских населенных пунктов, получаемых в электронном виде, возрастет до 80%. Наконец, уровень проникновения интернета достигнет 82%.

Телекоммуникационный рынок получит драйверы для роста, а электронная коммерция — новых потребителей

Не секрет, что телекоммуникационный рынок утрачивает драйверы для роста — города почти на 100% покрыты самыми современными сервисами, но ВОЛС в СНП позволит создать новую базу для этого роста.

«Это, конечно, не двузначные цифры, но рост будет, потому что это, фактически, новый рынок, это до сих пор не охваченные сегменты и пользователи. Только представьте, в регионах, где мы строим ВОЛС, проживает почти 2,5 млн человек — более 13% населения республики. В более широком понимании, повторю, ВОЛС будет влиять на всю экономику Казахстана. Мы увидели это еще на этапе предпроектного консалтинга. Эти цифры нас тогда сильно воодушевили», — рассказывает эксперт.

ВОЛС в СНП также создает возможности для проникновения цифровой экономики на село, выполняя роль инфраструктуры для нее. По итогам 2020-го рынок электронной коммерции может достигнуть 900 млрд тенге, а к 2025 — более 3,5 трлн тг. Не исключено, что проект ускорит эти и без того беспрецедентные прогнозы, ведь в орбиту e-commerce попадут ранее не охваченные граждане.

Что будет после ВОЛС?

То, что базой для проекта стали волоконно-оптические технологии, в общем-то, понятно. Сегодня это, фактически, безальтернативная технология для проектов подобного масштаба.

«ВОЛС — это транспортная инфраструктура, базовая среда, и поверх нее будут развиваться самые разнообразные технологии. Сейчас нет ни одной технологии в мире, которая могла хотя бы приблизиться к ВОЛС по целому ряду параметров — от скорости передачи данных до надежности. При этом технологии ВОЛС развиваются очень быстро. Уже сейчас мы обеспечиваем передачу данных в рамках магистральных ВОЛС на терабитных уровнях. Если мы имеем базовое волокно, то установить поверх него оборудование с более высокой пропускной способностью не составит труда», — финализирует главный технический директор АО «Казахтелеком».

Резюме

ВОЛС в СНП — это уникальный проект не только в масштабах Центральной Азиию. Он выглядит заметным и в мировом масштабе. У него классический «синергетический» эффект, который как бы «тянет» за собой не просто одну телекоммуникационную отрасль, выполняя социальные задачи. Этот проект — драйвер роста и для более крупных сегментов, от электронной коммерции и в более широком смысле цифровой экономики до заметного участия в ВВП.