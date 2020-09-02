Фиксированная телефония: рано сбрасывать со счетов

Телефонию, тем более, фиксированную/местную, начали «хоронить» уже на заре возникновения мобильной связи. Как выяснилось, преждевременно.

В конце 80-х годов прошлого века, тогда, когда в некоторых странах начали развертывать сотовые сети первого поколения, появился некий тезис о том, что проводная телефония — архаика, и с легкой руки его авторов, начался обратный отсчет для нее. Но прошло почти 40 лет, а «архаика» все еще продолжает жить. И более того, успешно трансформировалась в «цифровую», обрастая новыми возможностями.

К слову, первая телефонная станция в Казахстане появилась в Петропавловске в 1909 году. Тогда это лишь несколько десятков абонентов. Сейчас в Казахстане почти 27 млн абонентских контрактов для мобильных и фиксированных сетей.

«Убийцы» fixed — развенчиваем мифы

Когда у апологетов сотовых сетей и «шокового» сценария развития проводной телефонии не осталось аргументов, в игру включился интернет. Речь идет о лавинообразном росте базы разнообразных мессенджеров. Но этот сценарий тоже не сработал — на дворе 5G, а абонентов фиксированной телефонии в Казахстане почти 3 миллиона. Учитывая, что фиксированная связь — это коллективное средство связи, можно предположить, что в ареале ее влияния как минимум в 2 раза больше граждан. Удивительно, но если посмотреть на статистику телекоммуникационной отрасли Казахстана на горизонте 10 лет, то заметно, что доходы сегмента местной телефонии не только не снизились, но даже слегка подросли. В 2010 году это 35 млрд тенге, в 2019 году — почти 37 млрд (по данным Комитета по статистике РК МНЭ это почти 4% от всего рынка связи Казахстана) — это +5,7%. Другие количественные показатели примерно в том же ключе: если в 2007 году во всем Казахстане насчитывалось примерно 3,2 млн фиксированных телефонных линий, то в 2019 году — 3,1 млн. Приблизим масштаб и обнаружим, что пика абонентская база достигла в 2013 году — 4,4 млн подключений. Если вернуться к цифре 3,2 млн, которая отождествляет ситуацию по итогам 2019 года, то заметно, что база с максимума сократилась на 1,2 млн. Это общая картина. Если смотреть по сегментам, то по данным того же Комитета по статистике РК МНЭ, в сельской местности количество линий фиксированной телефонии возросло до 836 тысяч (в 2007 году было 746 тысяч). Таким образом, рост составил 12%. В тоже время, в городах заметно снижение абонентской базы.

«Пока основной отток абонентов и сокращение абонентской базы происходит в крупных городах, там, где пользователь буквально пресыщен уровнем развития сервисов фиксированного и мобильного широкополосного доступа — ШПД, а также множества сопутствующих средств коммуникаций. В сельской местности, где пока не обеспечено хорошее покрытие качественными услугами мобильной связи, где отсутствуют оптические сети ШПД, существенный отток не наблюдается», — комментирует эти данные Михаил Ралько, главный менеджер департамента внедрения технических решений и усовершенствования сети (ДВТР и УС). Более того, по его словам, нет никаких предпосылок для снижения объема услуг местной связи и в секторе бизнес-телефонии. «Бизнес-телефония в последние несколько лет получила очень мощный импульс развития, и этот тренд будет актуален еще долго», — поясняет он.

Говоря о мощном импульсе развития, главный менеджер ДВТР и УС подразумевает, что исторически телефония всегда была на переднем крае развития. Сначала аналоговой эры коммуникаций, а затем — цифровой. Здесь и первые выделенные каналы связи, и первые ручные коммутаторы, и автоматические телефонные станции — декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, наконец, цифровые. Начиная с 2006-го «Казахтелеком» приступил к дальнейшему развитию сетей телефонной связи по технологии NGN с коммутацией пакетов (Next Generation Networks — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа). «Процесс расширения традиционной телефонной связи с коммутацией каналов был остановлен в 2010 году. А полная цифровизация оборудования телефонной связи в Казахстане завершилась в конце 2015 года. Примечательно, что абоненты нескольких десятков последних аналоговых АТС в самых удаленных сельских населенных пунктах республики были переключены на оборудование сети NGN с использованием спутниковой системы доступа к сети интернет», — замечает Михаил Ралько.

С NGN наперевес

На текущий момент около половины абонентов фиксированной телефонии «Казахтелекома» работают в среде IP по упомянутой технологии NGN. В ближайшие годы в компании планируется предпринять беспрецедентные усилия по переводу большей части оставшихся абонентов с уже устаревших цифровых АТС на сети NGN. «Сеть NGN позволяет организовывать услуги телефонной связи по любым технологиям, позволяющим передачу голосовой информации по сетям с коммутацией пакетов — медным, беспроводным, оптическим», — поясняет Михаил Ралько, добавляя, что все эти инициативы полностью соответствуют общемировым тенденциям развития услуг телефонной связи. Например, во Франции поставлена задача до 2023 года осуществить полный перевод услуг телефонной связи на сети ШПД, с применением соответствующего абонентского оборудования VoIP. Таким образом, судя по всему, услуга телефонной связи фактически станет дополнением к услугам ШПД в интернет.

Важный момент. В Казахстане государством гарантируется доступ к услугам телефонной связи с высоким качеством по приемлемой цене — услуга местной телефонной связи имеет социальное значение: гарантированный доступ к важным коммуникационными каналам (государственные, экстренные службы) при высоком уровне качества связи. «Никакие новомодные сервисы коммуникаций — WhatsApp, Viber и им подобные не способны обеспечить ничего подобного», — считает Михаил Ралько.

Тренды

Так каковы же перспективы традиционной местной телефонной связи в мире, и в Казахстане, в частности? Как бы это громко не звучало, но все богатство современных и будущих возможностей осуществления голосовых, видео и других альтернативных средств коммуникаций естественным образом будет отражаться на объеме традиционной телефонной связи. При этом, как считает эксперт, в обозримом будущем традиционная фиксированная телефонная связь останется востребованной как качественное, надежное и социально ориентированное средство коммуникации, несмотря на, казалось бы, безоговорочные преимущества средств коммуникации в сети интернет. Это подтверждается, в частности, статистикой потребления услуг местной телефонной связи в США, где все технологические процессы происходят на несколько лет раньше. «Статистика США подтверждает, что большая часть абонентов традиционной телефонной связи не отказываются от фиксированной телефонии, а переходит к их получению как бы поверх услуг ШПД, что на сегодня уже является естественным способом организации всех видов связи», — делится Михаил Ралько. Точно также и обычная местная телефонная связь в Казахстане еще долго будет сосуществовать с суперсовременными средствами коммуникаций, выделяясь качеством и надежностью. То есть, иными словами, там, где приоритет — это надежность при гарантированной качестве, фиксированная телефония — безальтернативный выбор.

Получается, известный прогноз о том, что последняя линия фиксированной телефонной связи будет отключена в 2018 году, так и не сбылся.

Телефонная линия, которая входит в ваш дом или офис — это не просто архаика, это современный цифровой телекоммуникационный хаб, единая точка входа в широкий спектр услуг: от традиционной голосовой телефонии до широкополосного доступа и разнообразных смежных цифровых услуг. И эта модель, судя по всему, сохранится и в обозримой перспективе.