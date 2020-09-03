Учимся и работаем дома: струйное МФУ Canon PIXMA G3411

Рассматриваем характеристики, принцип печати, функциональные возможности и преимущества модели.

Мир меняется, а вместе с ним меняется наш образ жизни. Сегодня иметь личную оргтехнику, когда-то считавшуюся сугубо офисным жителем — насущная необходимость. Все чаще принтеры и многофункциональные устройства приобретаются для домашнего использования, и в условиях карантина эта тенденция стремительно растет. Школьники и студенты на этапе перехода к удаленным занятиям, нуждаются в приобретении технической поддержки, в виде многофункциональных устройств, упрощающих процесс обучения. В период самостоятельного выполнения заданий важно, чтобы под рукой было удобное устройство для распечатки заданий, учебного материала, пособий и планов. То же самое касается и сотрудников на удаленке. Процент людей, работающих онлайн увеличивается с каждым днем, и сегодня, в качестве надёжного помощника, оценим МФУ Canon PIXMA G3411. Рассмотрим характеристики, принцип печати, функциональные возможности и преимущества этой модели.

Canon PIXMA G3411: общие характеристики

Многофункциональное устройство «3-в-1» Canon PIXMA G3411 — настоящий мини-центр оперативной печати. С помощью этого МФУ возможно осуществлять копирование, сканирование, печать текстовых документов и фотографий. Кроме того, оно оснащено встроенным модулем Wi-Fi. А Wi-Fi Direct позволяет отправлять на печать документы и фото даже не подходя к устройству, со своего смартфона или компьютера!

Отличительная функциональная особенность всех устройств серии Canon PIXMA G — система непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Именно эта технология позволяет обеспечить безупречное качество картинки при низкой стоимости печати. Объясню подробнее, что представляет из себя СНПЧ и какие возможности в работе она дает.

Система непрерывной подачи чернил

СНПЧ, безусловно, изобретение удобное и эргономичное: доливать чернила можно в любое время! При желании такую систему можно установить в принтер, в котором функция СНПЧ изначально отсутствует — в интернете на эту тему есть много видео инструкций. Но не все так просто. Следует знать, что самостоятельная установка СНПЧ увеличивает риск сбоев при последующем использовании принтера, а также может привести к снижению качества печати. Зачем такие сложности и риски, когда можно спокойно приобрести устройство, где обо всем уже позаботился производитель? Вы получаете фирменную технику с гарантией отличной работы 100% — а по поводу техники Canon можно быть в этом уверенным!

Набора чернил, идущего в комплекте Canon PIXMA G3411, хватает для распечатки 12000 черно-белых страниц и 7000 цветных изображений формата А4 на обычной бумаге. Если говорить о печати на фотобумаге, то ресурс комплекта рассчитан на 2000 фото размером 10×15 см. Внушительное количество, не так ли?

Внутри устройства находятся емкости для чернил (4 штуки) и 2 картриджа: один для черно-белой печати, другой для цветной. Емкости и картриджи соединены между собой эластичными трубками, через которые происходит непрерывная подача чернил в картриджи — они же и есть съемные печатающие головки.

Несомненным удобством оказались емкости с чернилами, расположенные во фронтальной части принтера за прозрачными вставками. Такая «открытость» дает возможность строить свои печатно-бюджетные планы и не переживать, что в кульминационный момент чернильные модули резко опустеют. Теперь можно визуально контролировать количество чернил и вовремя пополнять емкости. Процедура заправки принтера максимально проста: нужно открыть силиконовую крышечку у емкости, аккуратно укрепить бутылочку над ней и сдавливающим движением пустить чернила внутрь.

К модели Canon PIXMA G3411 прилагается 5 бутылочек чернил увеличенного объема: 2 черных и три цветных. В инструкции к устройству просто и понятно расписано, как самостоятельно осуществить первую заправку емкостей. Если документы со схемами и мелким шрифтом вам даются тяжело, то можно найти немало видеороликов на Youtube, где рассказывают, как правильно обращаться с принтером. Один раз заправите — потом будете делать это с закрытыми глазами.

Технология гибридных чернил Hybrid Ink System

В принтерах и МФУ Canon серии PIXMA G используется технология гибридных чернил Hybrid Ink System: пигментные чернила для печати текстов и водорастворимые для фотоснимков. Пигментные расходуются для ч/б печати текстов, таблиц, графиков. Они моментально высыхают, не смазываются при выделении маркером, не растекаются при попадании воды. А при печати на фотобумаге водорастворимые чернила, смешиваясь, образуют яркие, насыщенные цвета с высокой точностью передачи оттенков.

Внимание! Пользуйтесь только оригинальными чернилами во избежание поломки устройства и для максимального качества печати

Особенности заправки внешних емкостей

Очень важный момент, на который хочется обратить особое внимание: используйте для заправки принтеров и МФУ только оригинальные чернила! Они представлены в свободной продаже, и купить их не составляет труда. Компания гарантирует длительную работоспособность устройства при условии использования «родных» расходных материалов. Если же вы, например, к чернилам Canon добавите чернил стороннего производителя, что произойдет с механизмом и печатающими головками — никто сказать не сможет.

У каждого производителя свои технологии и химический состав жидкостей, «заточенные» под оригинальное оборудование, и как они себя поведут в других устройствах — неизвестно. Риск, конечно, дело благородное, но точно не в данном случае. Бумагу и фотобумагу рекомендуется использовать также производства компании Canon, хотя здесь, я думаю, принципиальных изменений в картинке не случится, и бумага стороннего производителя принтер из строя не выведет (тут больше вопрос качества изображения).

Большие объемы печати каждый день

Благодаря системе непрерывной подачи чернил, принтеры и МФУ Canon серии PIXMA G — настоящая находка для тех, кому необходимо регулярно и в больших (а может, даже в огромных!) объемах переводить материалы на бумажные носители: текстовые документы, фото или даже книги с картинками. Это отлично подходит для домашнего и коммерческого использования. Экономия на распечатках получается действительно очень существенная! Принтер стоит меньше одной средней зарплаты, а возможностей для заработка с ним вы получаете неизмеримо больше!

Печать фото производится без полей, на нескольких видах фотобумаги плотностью до 275 г/м². Одну фотографию размером 10×15 см принтер распечатывает за 60 секунд. При печати на бумаге А4 (64–105 г/м²) он выдает в минуту примерно 8,8 черно-белых листов и 5 цветных. Качество изображения получается контрастным и ярким благодаря разрешению до 4800×1200 точек на дюйм.

Выгодно! МФУ Canon PIXMA G3411 подходит для регулярной печати в больших объемах

Использование данной модели позволяет наладить бесперебойную печать черно-белых или цветных материалов, не думая постоянно о затратах на распечатку одного листа. Звучит странно, но это факт: чем больше нужно печатать, тем больше вы экономите в итоге! Отзывы пользователей

Мобильная работа через Wi-Fi

МФУ Canon PIXMA G3411 оснащено встроенным модулем Wi-Fi, что дает возможность удаленной работы с ним.

Отсутствие лишних проводов дает больше мобильности в расположении МФУ: ваш компьютер или ноутбук не «привязан» к определенному месту. Более того, вы можете обеспечить себе настоящую мобильность, подключив к PIXMA G3411 через Wi-Fi свой смартфон или планшет. Для этого нужно всего лишь скачать бесплатное приложение Canon PRINT для iOS или Android, и вы сможете печатать фотографии удаленно, не вставая со своего уютного местечка. Кроме того, смартфон можно использовать также в качестве сканера, а еще дистанционно проверять состояние уровня чернил и решать задачи по техническому обслуживанию МФУ.

Приложение для iOS ‎Canon PRINT Inkjet/SELPHY on the App Store

Приложение для Android Canon PRINT Inkjet/SELPHY — Apps on Google Play

Устройство для работы, учебы и творчества

Модель Canon PIXMA G3411 хорошо подходит для учебы и работы в режиме home office, поскольку дает возможности для быстрого решения многих задач, не выходя из домашнего кабинета. Компактные и с приятным дизайном, устройства органично вписываются в домашнюю обстановку и не бросаются в глаза.

В современной школе печатные тематические презентации — уже привычная часть домашних заданий. Бывает, что в неделю их может понадобиться сразу несколько по разным предметам. А еще дети очень любят вспомнить о том, что на завтра необходима презентация, примерно в 10 часов вечера. И вот тут принтер приходится как нельзя кстати! Важно — стоимость распечатки одного листа несравнимо ниже, чем пришлось бы платить за него в центре оперативной полиграфии. При печатной нагрузке в 12 000 страниц в год стоимость за 2 страницы черно-белой печати составит всего 1 тенге. Невероятная экономия получается.

Про студентов и говорить не приходится: в вузах распечатка учебных материалов и студенческих работ требуется постоянно. А если в семье не один ребенок? И сегодня многие родители уже понимают, что покупка хорошего принтера — весьма выгодное вложение средств в разных аспектах. Да и затраты по нынешним меркам невелики: устройство стоит около 70 тысяч тенге.

Для удаленных сотрудников и самозанятых

Работа дома уже никого не удивляет. Статус «самозанятый» сегодня получают все больше удаленных сотрудников: копирайтеры, дизайнеры, бухгалтеры, представители других профессий на удаленке. А в домашнем офисе без принтера не обойтись. Рабочая документация, раздаточный материал (например, для преподавателей или бизнес-тренеров), прочие бумаги — вот тут-то на помощь и приходит домашнее печатающее устройство. Теперь есть возможность оперативно распечатать нужный файл в любое время суток: никакая неожиданность не застанет врасплох.

Важно! Гарантия на принтер составляет 12 месяцев от производителя

Для детского и взрослого творчества

Canon придумал целую программу для творческих личностей. В приложении Creative Park для смартфона представлены тысячи различных идей для hand-made из бумаги: домашние предметы интерьера, открытки, оригами, декупаж и множество других интересных концепций, которые возможно осуществить с помощью Canon PIXMA G3411.

Ресурс будет полезен для учителей начальных классов и воспитателей детских садов, а также преподавателей, работающих с дошкольниками в образовательных центрах. Можно организовать отличный досуг для семейного или дружеского круга по вечерам или выходным, распечатав яркие фанты.

Canon PIXMA G3411 — идеальный вариант для практичных людей, небольшого офиса, школьников и студентов: доступная стоимость как самого устройства (69890 тенге), так и отпечатков (от 0,5 тенге/лист), компактный дизайн, высокая производительность, возможности для решения множества задач. При использовании оригинальных расходников устройство обеспечивает результаты неизменно высокого качества и долгий срок эксплуатации.