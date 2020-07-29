Какое устройство Jabra подходит вам по стилю?

Пройдите совместный тест Jabra и портала Profit.kz, и примите участие в розыгрыше гарнитуры Jabra!

Пандемии, карантины, удаленка… В этих условиях наличие удобной гарнитуры и решения для видеоконференцсвязи — как говорится, то, что доктор прописал! Но что выбрать? Какая модель подойдет лучше всего? Предлагаем вам пройти простой тест, который поможет определить именно «вашу» модель. Кроме того, мы разыграем среди всех участников три гарнитуры Jabra — и, кто знает, возможно, вы всего в нескольких кликах от гарнитуры своей мечты! Приступим? Переходите по ссылке, и начинаем!