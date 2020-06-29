Альнур Ермагамбетов: используя любой продукт Lenovo, вы автоматически получаете доступ к умным решениям

Генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии рассказал об успехах бренда на локальном рынке.

Lenovo является одной из самых динамичных IT-компаний в мире с огромным потенциалом развития благодаря большим инвестициям в R&D и новым перспективным направлениям. Несмотря на экономическую нестабильность, годовая выручка компании во второй раз превысила 50 млрд долларов. Генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии Альнур Ермагамбетов рассказал об успехах бренда на локальном рынке, «Умных решениях для всех» и особенностях корпоративной культуры.

— Вы возглавили представительство Lenovo в ЦА, Азербайджане и Монголии в 2018 году. Какие вызовы стояли перед вами, и какие новшества вы привнесли в компанию? Расскажите о результатах, достигнутых за это время.

— В самом начале моего прихода Lenovo начала большую трансформацию бизнеса. Нам удалось достаточно быстро переформатироваться внутри региона. Если раньше Lenovo ассоциировался в нашем регионе исключительно с розницей, многие наши потребители знакомы с брендом Yoga, то сейчас мы дифференцировали подход и укрепились и в других сегментах. Например, выделили серверное направление в отдельную бизнес-структуру, сделали упор на коммерческий бизнес ПК, и благодаря сильной B2B-линейке с нашим флагманом ThinkPad нам удалось значительно усилиться в корпоративном сегменте и МСБ. При этом четко структурировали потребительский бизнес ПК, выстроив новые фокус-группы, такие как гейминг, безопасность и инновационные решения.

Мы улучшили свои показатели во всех областях, где имеем представленность в индустрии. Доля рынка в Казахстане и регионе стабильно растет, мы сейчас имеем качественный охват территории с четкой дистрибьюторской структурой и логистикой. Но успехи на локальном рынке — это только часть нашего глобального бизнеса.

— Какова специфика центральноазиатского рынка и казахстанского в частности? Какая продукция Lenovo пользуется здесь наибольшим спросом?

— У каждой страны и региона всегда есть свои особенности. Казахстан серьезно отличается от рынков России и многих европейских стран, как по размерам, так и качественно. Например, есть своя уникальность в распределении рынка между каналами сбыта, в доле продаж сервиса, лицензионного ПО и IT-услуг по отношению к « железу». При этом сам рынок Казахстана очень структурный, системный и понятный.

У Lenovo есть свои продукты — амбассадоры бренда, которые широко известны нашему потребителю. Все модели работают на базе процессоров Intel® Core™ i7 10-го поколения (в максимальной комплектации).

В первую очередь, это знаменитая линейка ноутбуков ThinkPad с более чем 25-летней историей. А год назад мы представили ThinkBook — стильный и мобильный ноутбук, предназначенный для предпринимателей нового поколения, так называемых миллениалов и поколение Z. Он пользуется большим спросом.

Из потребительской линейки стоит выделить Yoga на основе процессоров Intel® Core™ i7 10-го поколения (в максимальной комплектации), за технологичность и уникальность 360-градусного форм-фактора. Также, как я уже озвучивал, мы делаем большой упор на направление гейминга. Киберспорт — это глобальный, динамично развивающийся тренд, и наша игровая линейка Legion уже стала фаворитом среди профигроков.

— Поговорим о концепции « Умные решения для всех» (Smarter Technology for All), миссия которой — изменить мир к лучшему. В Нидерландах с помощью этих технологий распечатали мост на 3D-принтере. Ждет ли нас что-либо столь впечатляющее?

— В основе наших технологий — умные и интуитивно понятные функции, призванные сделать работу пользователей проще и удобнее. Используя любой продукт Lenovo, вы автоматически получаете доступ к «Умным решениям для всех».

При разработке наших устройств мы всегда руководствуемся желаниями пользователей, которые получаем через многочисленные опросы, тесты и исследования. Учитываем всевозможные аспекты, необходимые при работе. Удобство, эргономика, надежность, доступность, безопасность и конфиденциальность — вот некоторые из ключевых критериев создания наших продуктов.

Наша миссия — создать базу для реализации невозможного, и у нас это прекрасно получается. 3D-мост в Нидерландах — яркий тому пример.

— Планирует ли Lenovo поддерживать молодые умы, сотрудничать с университетами региона, брать под крыло перспективных юных специалистов (возможно, это уже происходит)?

— Офисы Lenovo находятся более чем в 160 странах. В каждой уделяется внимание развитию молодых кадров. Например, Lenovo поддерживает STEM-образование, и в Казахстане мы систематически помогаем детям и женщинам получить доступ к развитию при помощи наших устройств.

В Казахстане мы открыли Lenovo Solutions Lab — лабораторию на базе технопарка Astana HUB, где молодые IT-предприниматели могут использовать решения Lenovo в области виртуальной реальности для создания своих продуктов, проводить разработку и запускать пилоты. Но наше сотрудничество этим не ограничивается. Мы регулярно участвуем в конференциях, выступая с лекциями на разные тематики, хакатонах и конкурсах для поддержания молодого IT-сообщества.

— Назовите ваш любимый продукт Lenovo. Чем вы пользуетесь постоянно и почему?

— Мой фаворит — ThinkPad X1 Carbon на новом процессоре Intel® Core™ i7 10-го поколения. Приятно, что он третий год подряд стал корпоративным ноутбуком № 1 в мире. Идеальная модель на базе операционной системы Windows 10 Pro, которая дает возможность безопасного удаленного входа в систему из любой точки планеты. У меня был опыт с разными производителями, но я никогда не работал на ThinkPad. Каждый день я получаю удовольствие от своего ноутбука.

Это можно сравнить с автомобилем: когда покупаешь новую машину, а она заметно превосходит твои лучшие ожидания, то каждый раз, садясь за руль, долго наслаждаешься вождением, эргономикой, динамикой и стилем.

— Расскажите немного о корпоративной культуре. Какая она в Lenovo?

— Мы живем в эпоху глобализации, с которой многие лишь начинают свыкаться. Многие, но не Lenovo — с первых дней существования бренд объединил культуры Востока и Запада. В социальном и культурном многообразии компания и видит залог успеха.

После покупки бизнеса ПК у IBM в 2005 году, а затем направления серверов архитектуры х86, Lenovo приобрела очень многое, и не столько технологии, сколько культурный пласт, который нельзя оценить в денежном выражении. Сегодня это замечательный сплав американского подхода с уникальными культурными характеристиками.

Отдельно отмечу, что мы убеждены в том, что бизнес процветает, когда на всех уровнях организации соблюдаются принципы гендерного равенства.

— Как вы мотивируете персонал?

— В Lenovo люди играют первостепенную роль в создании и поддержании микроклимата в организации. Наша миссия — это интеллектуальное преобразование и создание базы для реализации всего, что станет возможным с помощью технологий, которые направлены на расширение и усиление человеческих возможностей. Это то, что мотивирует и вдохновляет команду Lenovo.

Узнать больше о продукции Lenovo можно на сайте Lenovo.