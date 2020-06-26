Секреты: Эффективное виртуальное рабочее пространство

5 секретов успеха от экспертов Citrix по организации удаленного рабочего места, защищенного от утечек данных.

О том, как эффективно создать виртуальное рабочее пространство и защитить его от внешних угроз и утечек информации через сотрудников компании, рассказывает Артем Исаев, технический менеджер по решениям Citrix в DIS Group KZ (дистрибутор Citrix в Казахстане).

Виртуальное рабочее пространство — залог непрерывности бизнес-процессов в любой ситуации

Весной этого года многим казахстанским компаниям пришлось экстренно переводить сотрудников на удаленную работу из дома. Для каких-то организаций это стало непреодолимой проблемой, привело к сбоям в работе и финансовым потерям. Другие — справились с переходом на дистанционную работу превосходно: сумели поддержать прежнюю эффективность работы и избежать главного риска «удаленки» — утечек корпоративной информации.

Легко и без потерь перевести сотрудников на работу из дома во многом помогли технологии виртуализации приложений и рабочих мест. Это подтверждает и скачок интереса к этим технологиям. Так, DIS Group KZ, дистрибутор Citrix в Казахстане, в марте 2020 года отметила двукратный рост спроса на виртуальные рабочие места по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Технологиями виртуализации приложений казахстанские компании также интересовались больше, чем в 2019 году.

Команда экспертов по Citrix в DIS Group внимательно проанализировала ситуацию на рынке, положительный и отрицательный опыт различных казахстанских компаний. На основе этого анализа мы подготовили пять основных рекомендаций для успешного построения виртуального рабочего пространства (на основе виртуальных приложений и рабочих мест) и защиты данных в нем. Наши рекомендации будут актуальны и в условиях стабильности, и в условиях резких перемен: кризисов, экстренных переходов к новым форматам работы и чрезвычайных ситуаций.

1. Будьте готовы к быстрому внедрению и масштабированию виртуального рабочего пространства

При выборе ИТ-решения для создания виртуального рабочего пространства обязательно учитывайте скорость его внедрения и масштабирования. Ситуация этой весной в очередной раз доказала важность этого аспекта. Компаниям пришлось экстренно переводить на удаленную работу сотни и тысячи сотрудников, которые до этого работали только в офисе. Те организации, которые не смогли оперативно внедрить новые решения для создания виртуального рабочего пространства или масштабировать старые, были вынуждены временно прервать свою деятельность.

Образцом и ориентиром в том, что касается скорости внедрения и масштабируемости, по праву может служить Citrix Virtual Apps and Desktops. Решение позволяет получить более 20 000 рабочих мест всего с одной инсталляции.

2. Обращайте внимание на удобство пользователей

Как выглядит виртуальное рабочее пространство, удобное для пользователей? Это легкий доступ к привычному интерфейсу, с которым сотрудники привыкли работать, и легкий доступ к знакомым приложениям, сервисам и рабочему столу Windows. Это возможность в любой момент времени с любого устройства подключиться к ресурсам, которые нужны сотруднику для выполнения своих обязанностей. Вчера работал с ПК в офисе, сегодня можно работать с телефона из дома. При этом должно быть неважно, используется ли быстрый или низкоскоростной канал передачи данных.

Кроме того, удобное виртуальное рабочее пространство — это возможность для пользователей самостоятельно решать многие задачи, без привлечения службы технической поддержки. Например, возможность самим выбирать набор необходимых приложений и сервисов. За ИТ-администраторами при этом может оставаться задача согласовать этот набор.

3. Соберите команду внешних и внутренних экспертов

Каким бы качественным не было решение для создания виртуальных рабочих пространств, максимальную выгоду из него смогут извлечь только квалифицированные специалисты. Программное обеспечение, приобретенное через поставщиков, имеющих в своем штате экспертизу — залог успеха качественного проекта. Мы в DIS Group KZ очень хорошо понимаем свою роль внешнего консультанта для наших партнеров. Совместно мы развиваем и наращиваем экспертизу более 7 лет, знаем не только все нюансы решений Citrix, но и специфику ИТ-ландшафтов казахстанских компаний.

Огромное значение для успеха проекта будет играть и команда специалистов внутри компании, которая будет отвечать за создание и эксплуатацию виртуальных рабочих пространств. ИТ-решения развиваются сейчас очень быстро. Только задумайтесь, Citrix внедряет новые функции и инновации ежеквартально!

Важно обратить внимание на развитие внутренней команды, стараться постоянно обучать сотрудников. Сейчас в Казахстане есть множество различных возможностей повышения квалификации: бесплатные вебинары, курсы и конференции. Кроме того, вы и ваши коллеги всегда могут воспользоваться бесплатной библиотекой DIS Group KZ. В ней собраны самые актуальные электронные книги по теме. Полезными будут и наши обучающие вебинары, бесплатно скачать их можно на сайте DIS Group KZ.

4. Защищайте данные от утечек через сотрудников компании

Виртуальные рабочие пространства сами по себе прекрасно защищают от внутренних утечек. По сути, пользователи видят на экранах своих устройств только «картинки» данных, сами данные на устройство не перемещаются. Скачать сведения на свою флешку или свое устройство сотрудники могут только после разрешения администратора.

Но, чтобы свести риск утречек к минимуму, при настройке виртуального рабочего пространства придется предусмотреть множество различных нюансов. В частности, важно эффективно контролировать, к каким приложениям и данным у различных сотрудников есть доступ. Еще эффективнее защитить корпоративную информацию можно с помощью дополнительных функций (записи сеансов, использования водяных знаков и прочее). Наличие всех этих функциональных возможностей необходимо предусмотреть на этапе выбора решения для создания виртуального рабочего пространства.

5. Используйте контроллер доставки приложений для безопасности и предотвращения сбоев

Для защиты данных компании от внешних угроз (взломов приложений, атак злоумышленников), функционалом решений для создания виртуального рабочего пространства уже не обойтись. Необходимо внедрить отдельное решение — контроллер доставки приложений. Так, контроллер Citrix ADC эффективно определяет ботов и предотвращает их атаки, предоставляет надежную систему аутентификации и авторизации, которая эффективно защищает от злоумышленников. Кроме того, Citrix ADC позволяет службам информационной безопасности и ИТ мониторить корпоративные сервисы и трафик, а также контролировать тех, кто ими пользуется (в том числе и проверять конечные устройства пользователей перед допуском к ресурсам).

Контроллеры выполняют еще одну важную функцию: они ускоряют работу приложений и помогают сбалансировать нагрузку при доступе к корпоративным сервисам и приложениям. Когда обязательно нужно задуматься о внедрении контроллера? Без такого решения не обойтись, если веб-сервисы медленно грузятся и зависают, происходят сбои в работе сервисов и каналов связи. Также контроллер доставки приложений поможет повысить отказоустойчивость корпоративных приложений и сервисов, увеличит скорость их работы.

Эффективная организация удаленного доступа — залог надежной работы корпоративных приложений и отсутствия сбоев при любых кризисах, чрезвычайных ситуациях и непредвиденных обстоятельствах. Вам необходимо экстренно организовать сотни новых виртуальных рабочих мест и это радикально изменит нагрузку на сервера и приложения? С Citrix ADC вы избежите сбоев, а сотрудники компании смогут продолжить эффективно выполнять свои рабочие обязанности.

Готовы ли вы к новым вызовам?

Опыт этой весны показал, что непредвиденные обстоятельства могут возникнуть в любой момент. Выигрывает тот, кто быстрее других сможет к этим обстоятельствам приспособиться. А быстро приспособиться намного проще, если в компании правильно выстроены механизмы организации удаленной работы. Позаботьтесь об этом в своей организации, и вам не придется приостанавливать деятельность из-за изменений формата работы, сбоев в ИТ, утечек данных и многих других проблем. Остались вопросы? Пишите!