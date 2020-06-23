Ноутбуки Lenovo ThinkPad продолжают удивлять

Когда-то ноутбук Lenovo ThinkPad оказался настолько хорош, что стал экспонатом в Музее современного искусства в Нью-Йорке. С тех пор прошло уже 28 лет.

Все ThinkPad подвергаются серьезным проверкам на прочность. Их тестируют на соответствие 12 требованиям военного (!) уровня, и они проходят более 200 жестких проверок качества, необходимых для обеспечения работы в экстремальных условиях. Как итог — в какой бы уголок света вас ни забросила судьба, какой бы нестандартной ни была обстановка, на ThinkPad можно положиться в любых условиях. Инженеры Lenovo продумали самые невероятные ситуации и обезопасили ThinkPad от всевозможных повреждений, которые только можно себе представить.

Рассказываем, что еще нужно знать о ноутбуках премиальных серий Lenovo ThinkPad — T и X1, чтобы выбрать наиболее подходящий вам.

Серия Т

Lenovo ThinkPad T14/T14s и T15

Эти модели являются обновленными версиями T490/T490s и T590. Очень прочные и легкие, они особенно подойдут тем, кто много времени проводит в дороге и ждет от ноутбука максимального удобства. Эти ноутбуки оснащены процессорами Intel® Core™ i7 10-го поколения (в их предшественниках — процессоры 8-го поколения). Стандартная модель ThinkPad T14 весит 1,46 кг, а 14s и 15 — 1,27 кг.

Еще в них — до 2 Тб хранилища SSD PCIe, 4K-дисплеи и по два микрофона. Операционная система — Windows 10 Pro c усовершенствованным шифрованием BitLocker, обеспечивающим надежную защиту и сохранность ваших данных. Диагональ в T14 и T14s — 14-дюймовая, в T15 — увеличена до 15 дюймов, разрешение Full HD (1920×1080 px). Возможно выбрать комплектацию с сенсорным экраном.

Батареи T14 хватит на срок до 16 часов автономной работы, а T14s и T15 — на невероятный срок до 20 часов. Здесь также есть функция быстрой зарядки. А режим ожидания Modern Standby снижает энергопотребление. То же делает и функция пробуждения Wake on Voice, которая выводит ноутбук из сна голосовой командой даже с закрытой крышкой. Все ноутбуки серии можно разблокировать с помощью отпечатка пальца.

Младшая модель линейки, T14s, оснащена интегрированной графикой Intel®. Ее ОЗУ составляет 32 Гб, а старших — 48 Гб. Кроме того, ноутбуки Т-серии получили веб-камеру с механической шторкой, систему звучания Dolby Audio, модули Wi-Fi 6 и 4G LTE.

Серия X1

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8

Элегантный и легкий ноутбук бизнес-класса, что это означает высочайший уровень производительности, надежности и защищенности — ключевых параметров, необходимых для профессионального использования. Доказательством тому служит то, что X1 Carbon третий раз подряд признана лучшим корпоративным ноутбуком. Оснащен процессором Intel® Core™ 10-го поколения, видеокарта — Intel® UHD Graphics 620, за хранение данных отвечает твердотельный накопитель до 2 Тб (такой же, как у серии T). Мощного аккумулятора хватает на 18,3 часа автономной работы, поддерживает ускоренную зарядку, вес — 1,09 кг.

Корпус выполнен из углеродного волокна. Предлагается в комплектации с разными дисплеями: от изумительного 4K с яркостью до 500 нит, 10-битными цветами и технологией Dolby Vision™, до нового FHD с яркостью 400 нит. Объем ОЗУ — до 16 Гб. Операционная система Windows 10 Pro дает возможность безопасного удаленного входа в систему из любой точки планеты.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2

Этот ноутбук с процессором Intel® Core™ i9 9-го поколения способствует работе без задержек и лучше всего подойдет представителям творческих профессий. Объем ОЗУ — 32 Гб, вес — 1,7 кг. Дисплеи варьируются от стандартного FHD с матрицей IPS и поддержкой HDR, отличающийся ярким и четким изображением, до сенсорного 4K OLED с потрясающе реалистичными цветами.

Объем выполняемых действий неважен, ведь Extreme Gen 2 поддерживает до четырех независимых мониторов, что поможет выполнять любые ресурсоемкие операции. Взаимодействовать с ними очень легко благодаря технологии Glance для комплексного распознавания лица: достаточно движения глаз, чтобы переместить окна. Из других особенностей Extreme Gen 2 — голосовой помощник Cortana Premium, с которым ноутбук слушается вас с расстояния до трех метров. А скоро поклонников этой модели ожидает обновление до Gen 3.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5

Эти ноутбуки оснащены процессорами Intel® Core™ i7 10-го поколения (в их предшественниках — процессоры 8-го поколения). 14-дюймовый ноутбук, вращающийся на 360 градусов и весящий 1,3 кг, предназначен для максимальной производительности, и так же, как Extreme Gen 2, подойдет творческим натурам. Способен работать автономно до 19,3 часов. У него 16 Гб ОЗУ, 2 Тб PCIe SSD, графика Intel® UHD и дисплей 4K.

Может похвастать улучшенным звуком, превосходной вычислительной мощностью, а главная его фишка — многофункциональность, ведь это планшет, устройство для совместной работы и домашний кинотеатр в одном устройстве. Оснащен стилусом ThinkPad Pen Pro, позволяющим делать заметки, набрасывать эскизы или подписывать документы. Не нужно переживать о разрядке, ведь он заряжается, пока находится в «гараже» в ноутбуке.

Примечательно, что в ноутбуках серии Х особенная клавиатура, имеющая специальные клавиши для VoIP — например, вы можете позвонить кому-нибудь через Skype одним нажатием кнопки.

Сделать выбор сложно, но важно знать, что все ноутбуки обеих серий, T и X1, объединяет высокий уровень безопасности: у них имеется шторка для веб-камеры ThinkShutter, технология Privacy Guard, считыватель смарт-карт, модуль для шифрования данных, разъем для замка Kensington, устройство распознавания отпечатков пальцев и инфракрасная камера с поддержкой распознавания лица.

Также в них прекрасный звук благодаря акустической системе Dolby Atmos, а Wi-Fi 6 обеспечивает быстрые и надежные соединения даже в сетях с большим количеством подключенных устройств.

Узнать больше можно на Lenovo.kz.