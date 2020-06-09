В Казахстане идет цифровая трансформация агрокомплекса

Цифровизация сельского хозяйства является одним из факторов обеспечения продовольственной безопасности страны.

Пандемия ослабила традиционные логистические цепочки и, так или иначе, поставила перед всеми государствами вопрос об экономическом суверенитете, в том числе — о продовольственной безопасности. Как цифровая трансформация сельского хозяйства помогает ее достичь, рассуждает Мирас Касымов, директор по развитию Accenture в Казахстане.

Нехитрая мысль, что стране важно наладить внутреннее производство для обеспечения необходимым пропитанием своих граждан, казалась довольно маргинальной всего несколько лет назад, в эпоху доминирования концепции глобального разделения труда, но сегодня она постепенно становится ключевой. Цифровизация сельского хозяйства является одним из факторов обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. Более того, цифровая трансформация помогает решить ряд общих для отрасли проблем, таких как борьба с вредителями и насекомыми, контроль семенного фонда, водный дефицит, метео-прогнозирование, контроль и мониторинг здоровья и перемещений животных, оптимизация работы фермеров и контроль исполнительской дисциплины.

Эксперты оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, основанным на Интернете вещей, может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически измененных семян. Технологии эволюционировали, подешевели и продвинулись до такого уровня, что впервые в истории для отрасли стало возможным получать данные о каждом сельскохозяйственном объекте и его окружении, математически точно рассчитывать алгоритм действий и предсказывать результат.

В отрасль, которая была самой отдаленной от ИТ, начали поступать данные. А вместе с ними — и запросы на вакансии специалистов в области Big Data, DataScience, математики, аналитики, робототехники. Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных процессов входит как осознанная необходимость в стратегии развития крупнейших агропромышленных и машиностроительных компаний в мире, отмечает портал Tadviser.

Сельское хозяйство, в силу сурового климата страны, относится к категории секторов экономики с повышенным риском, поэтому Казахстану тем более необходим постепенный переход к точному земледелию, который позволит снизить негативное влияние климатического фактора. Цифровизация АПК в Казахстане на сегодняшний день представляет собой, в первую очередь, внедрение и широкое использование технологий GPS-навигации, дронов, электронных карт и систем параллельного вождения, то есть, систем вождения с GPS, которые держат машины на точной траектории движения при распашке земель и посеве, предотвращая таким образом пропуски и перекрытия. Но этого недостаточно.

Трехуровневый подход

В зависимости от используемых элементов точного сельского хозяйства, Минсельхоз определил три уровня цифровизации агрокомплекса в Казахстане:

— Базовый. Это практически обычная ферма с традиционным подходом к ведению хозяйства. Из технологий базовой ферме достаточно использовать электронные карты полей и почвенный анализ.

— Продвинутый. Это частично автоматизированные фермы. Чтобы попасть в эту категорию, уже необходимо использовать датчики расхода ГСМ, GPS-трекеры, метеоагростанции, электронную карту сорняков и ПО для управления бизнес-процессами.

— Цифровые фермы, работающие за счет новых инструментов и технологий, почти без участия человека.

В Казахстане уже работает более 20 цифровых ферм и около 170 продвинутых. После завершения процесса цифровизации АПК в стране к 2023 году ожидается появление еще не менее 20 цифровых и четырех тысяч продвинутых ферм, согласно планам Минсельхоза. К этому времени должна быть обеспечена 100% автоматизация процессов и госуслуг. Конечно, пока подавляющее количество ферм в стране являются базовыми, но процесс цифровизации сельского хозяйства идет. Согласно официальным данным, в республике оцифровано практически 100% посевных площадей, то есть, созданы электронные карты полей общей площадью около 24 млн. га. Пастбища также оцифровываются и анализируются. А внедрение умных технологий в животноводстве позволяет осуществлять мониторинг поголовья скота и автоматизацию ухода за ним. Например, система GPS-трекеров позволяет животноводам следить за передвижением стада или табуна и находить отбившихся от них животных прямо с мобильного телефона. Так система спутникового позиционирования приходит на смену олдскульным колокольчикам на шеях коров.

Даже первые пилотные проекты уже дают результат. Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров в прошлом году на Астанинском экономическом форуме озвучил следующие цифры: точное земледелие позволило получить в 2,5 раза больше урожая зерна, при этом затраты фермеров сократились более чем на 20%. Масштаб цифр впечатляет.

Прогнозирование и анализ

Чтобы быть успешным, сельхозпредприятию надо соблюсти четыре условия:

— произвести как можно больше продукции на пахотную единицу земли;

— спрогнозировать риск неурожая и его минимизировать;

— максимально снизить операционные затраты;

— продать урожай по максимально возможной цене.

Прогнозирование оптимального времени посева и уборки урожая, умное орошение и удобрение, интеллектуальная система борьбы с вредителями существенно повышают производительность ферм. Применение инновационных технологий в пилотных «умных» хозяйствах в Казахстане позволило получить в 2,5 раза больше урожая зерна и сократить издержки более чем на 20% (по данным Минсельхоза).

Точное земледелие требует тщательного и быстрого анализа данных, следовательно, в сельском хозяйстве неизбежно будут развиваться технологии обработки Big Data и искусственного интеллекта. Сегодня перед аграриями стоят новые образовательные вызовы. Быть хорошим агрономом или механизатором фермеру уже недостаточно. Занятие точным земледелием требует новых технологических знаний и навыков, постоянного повышения квалификации. Обучение профессиональных кадров для инновационного АПК является одним из наиболее мощных вызовов для Казахстана. Инновации развиваются так быстро, что кадры за ними не успевают, особенно в традиционно консервативной отрасли.

Минимизировать риски и повысить производительность

До настоящего времени сельское хозяйство не только в Казахстане, но и во всем мире, не являлось наиболее привлекательным сектором экономики, в первую очередь из-за высоких рисков, связанных с трудностями прогнозирования, длительностью циклов производства, низкой добавленной стоимости продукции. Однако с развитием технологий и появлением новых возможностей для оцифровки и анализа данных аграрного сектора растет и уровень выявления закономерностей для более точного, а значит — эффективного прогнозирования.

Аграрные страны активно внедряют инновации в сельское хозяйство, трансформируя его в сектор экономики с высокой инвестиционной привлекательностью. По данным агентства Roland Berger, ежегодно в Азии 20% потенциального роста приходится на долю инновационных технологий в сфере сельского хозяйства. Эффект от цифровизации АПК ожидается в районе 30% от прироста ВВП, который планируется увеличить до отметки свыше 3 трлн тенге к началу третьего десятилетия века (прогноз Минсельхоза).

У точного сельского хозяйства есть и серьезные вызовы, которые требуют скорейшего решения. Внедрение «цифры» требует ускоренного решения вопросов интеграции новых систем с существующими бизнес-процессами, их автоматизации и прозрачности, квалифицированных кадров нового поколения. Очень важный аспект — это покрытие зон сельхозугодий устойчивой мобильной связью не ниже, чем 3G. Это крайне затратная для телеком-операторов задача должна решаться, скорее всего, в формате государственно-частного партнерства.