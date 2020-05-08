Галина Карлсон, Jabra: за нас все сделал вирус

Региональный директор Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии, в беседе с Profit.kz говорит о «новом удаленном мире», и о том, что нужно сделать, чтобы не разочароваться в нем.

— Галина, прямо сейчас мы находимся в моменте, когда рушатся традиционные бизнес-модели. Предприниматели, откровенно говоря, находятся в растерянности, более того — в отчаянии. Но есть не только негативные моменты, обратная сторона — возникли новые сильные точки роста: все, что связано с дистанционными сервисами. Как вы считаете, вся эта трансформация или, точнее, слом аналоговых моделей — это новая «картинка» мира?

— Все чаще слышу от разных людей что-то подобное: «После пандемии мир уже не будет таким, как прежде». Думаю, они правы, все меняется, и эти перемены в большинстве случаев к лучшему. Может быть, некоторые удивятся такому оптимистичному заявлению, но я искренне в это верю, как и в то, что все обновления в мире проходят не просто — через сломы, болезненные трансформации: сначала уходит что-то старое, а только затем возникает новое. Мне очень нравится пример с изобретением телефона, это классика, и он очень наглядно демонстрирует то, что происходит прямо сейчас. Так вот, когда был изобретен телефон, компания «Вестерн Юнион», которой и была продемонстрирована новинка, ответила изобретателю так: «Мистер Белл, послe тщательногo рассмотрения вашегo изобретения мы пришли к выводy, чтo онo представляет собой замечательную новинкy, нo, к сожалению, нe представляет коммерческогo интересa». Этa «электрическая игрушкa», пo мнению «Вестерн Юнион», будущегo нe имелa — предпочтение отдавалось телеграфу. На этой технологии были завязаны бизнес-процессы компании.

— А в чем вы видите сходство текущей ситуации с этой давней историей с телефоном? Прошло почти 145 лет, как Белл запатентовал его — времена нынче другие, да и повод, так сказать, тоже кардинально отличается.

— Я рассказала эту историю, потому что мы на пороге больших перемен: на мой взгляд, уходит старая эпоха, начинается, а если сказать точнее, расцветает эра цифровизации, о которой столько говорили в последние годы. Кто-то уже запустил эти процессы, но были и консервативно настроенные. Но так устроено человечество, скепсис в адрес изобретенного телефона — это отличный пример.

Однако пандемия заставила людей задуматься о развитии, о том, что будет там, после нее. Недавно слышала заявление, сделанное одним крупным чиновником в РФ, о том, что школы и вузы не были готовы к дистанционному обучению с технической точки зрения. Думаю, что такие же выводы сделали многие другие страны-соседи. С проблемами дистанционной работы столкнулись и многие компании в условиях карантина. Но главное даже не это, главное — и что же после? Мое мнение — после того, как вирус будет побежден, большинство работодателей оставят часть сотрудников работать из дома. Резоны простые — экономия, повышение эффективности и производительности труда. Но, чтобы обеспечить такую удаленную работу, требуются новые подходы — это та самая цифровизация, создание мобильных рабочих мест. На мой взгляд, это здорово, поскольку сотрудник не будет ограничен пространством традиционного офиса, он сможет развернуть офис в любом месте. Даже на природе — на даче, например. Может быть, это приведет к уменьшению трафика на дорогах, к сокращению сезонной заболеваемости, к улучшению экологии. Что касается меня, то я давно живу в этой реальности — однажды проводила телефонную конференцию, находясь на берегу океана. Оказалось, что нужен только интернет, ноутбук с приложением для бизнес-коммуникаций и гарнитура с хорошим уровнем шумоподавления.

— Галина, насколько понимаю, Jabra оказалась в ранее упомянутой зоне роста. Не только со своим «звуком», но и с «видео». Вопрос такой: текущая ситуация как-то скорректировала планы компании?

— Да, безусловно. Еще пару месяцев назад мы говорили о видеокамерах Jabra для небольших переговорных. Сейчас мы говорим о видео-решениях для домашнего офиса. Многие могут возразить, сославшись на то, что на рынке есть бюджетные веб-камеры, которых вполне достаточно для работы из дома. Так было раньше, когда общение по видео из домашнего офиса было редким явлением. Сейчас такое общение для многих стало повседневным. Нам нужно быть со своей командой, учениками, пациентами, клиентами — оказывать поддержку, видеть реакцию, эмоции людей, лучше понимать друг друга при помощи языка жестов, если мы говорим на разных языках. Теперь пользователю во время видеоконференции требуется что-то демонстрировать: макеты, образцы, карты, муляжи, оборудование и так далее, — поэтому нужно видео высокого качества. Когда-то мы также убеждали клиентов, что качественное профессиональное аудио-решение обойдется намного дешевле непрофессиональных и дешевых устройств. Теперь мы говорим о качественном видео. Мы привыкли к такого рода «евангелизации», и более того — видим в этом нашу миссию. Нам бы очень хотелось помочь людям в решении их задач.

Если же говорить о росте наших продаж, то выяснилось, что за нас все сделал вирус. Мы долгое время тратили колоссальные средства на то, чтобы рассказать людям о мобильном рабочем месте, где важным элементом является гарнитура, камера, — а вирус всего за несколько недель заставил всех начать активно использовать эти устройства, отправив людей принудительно «на удаленку». Мы получили огромное количество запросов на USB- и Bluetooth-гарнитуры, спикерфоны. Думаю, что если кто-то раньше и путал гарнитуру с гарнитуром, то сейчас пользователи, попробовав такие устройства, вряд ли откажутся от них в дальнейшем, и уж точно никогда больше не перепутают их с мебелью. Главное, чтобы людям повезло, и работодатель обеспечил их профессиональными решениями высокого качества, чтобы не испортить первое впечатление, так сказать.

— Продолжая эту тему, позволю философское отступление. Переформатирование бизнеса, о котором мы говорили выше, выявило некие «бутылочные горлышки». Если мы говорим о дистанционных сервисах, то еще 2-3 месяца назад, чего там греха таить, многие делали ставку на мейнстрим — по принципу, сойдет и так. Сейчас, насколько понимаю, акцент сместился в сторону премиум. Это так?

— Обычно высокое качество тех или иных устройств, любых продуктов, инструментов требуется, в первую очередь, для решения сложных задач. А сейчас у нас у всех сложные задачи в новых реалиях. Работая, скажем, из дома, мы можем столкнуться с непривычной обстановкой для аудио- и видео-конференций. Премиальные решения обеспечат такой функционал, который снизит дискомфорт, риск быть плохо услышанным и плохо понятым. Закончится пандемия, мир постепенно вернется к передвижениям не только в виртуальном пространстве, а тренд останется, потому что, путешествуя, мы тоже можем и должны оставаться на связи. Чтобы оставаться в зоне комфортных коммуникаций, опять же, потребуется функционал и качество, что могут обеспечить премиальные решения. К тому моменту те, кто попробовал качественные решения, не захотят от них отказываться, а те, кому достались решения несоответствующего качества, вступят в ряды более требовательных пользователей.

— Один из флагманских продуктов, который удачно вписывается в «новую картину мира» — Jabra PanaCast. Эту камеру в компании называют «интеллектуальной». Какие новые отрасли, какие их потребности она закрывает?

— Недавно вместе с партнерами мы рассуждали о различных сценариях для использования нашей интеллектуальной камеры PanaCast в новых реалиях. Выяснилось, что областей применения гораздо больше, чем казалось раньше. Это и телемедицина, когда доктору и пациенту нужно быть в тесном контакте, находясь при этом далеко друг от друга, это и образование, где качественное видео имеет большое значение, особенно, когда учителям требуется привлекать внимание учеников. Дети, кстати, очень требовательная аудитория. Они на некачественное изображение отреагируют потерей интереса к процессу. Спортивные онлайн-занятия также стали популярными, особенно в период карантина. Люди боятся потерять форму. Я лично занимаюсь с тренером и должна сказать, что широкоформатное изображение очень помогает во время онлайн-тренировки, потому что обычная веб-камера «обрезает» картинку — некомфортно, если честно. Мы, кстати, экспериментировали с тренером с разными устройствами. Недавно сделала еще одно открытие для себя, общаясь со своей подругой, которая работает судьей. Оказывается, сейчас даже судопроизводство перешло на дистанционное рассмотрение дел. В этой отрасли качественное видео просто необходимо по понятным причинам. Во время такого процесса демонстрируются вещественные доказательства, кроме того, необходимо видеть эмоции людей. Да, в общем, сценариев много, они могут возникать во многих отраслях, даже там, где еще месяц назад и не могли себе представить переход в онлайн.

— Галина, еще один важный вопрос. Насколько понимаю, с ростом спроса на подобные продукты, выросла потребность и в экспертизе — как оказалось, недостаточно просто подключить камеру. И это тоже этакий «бережливый» подход (в стиле — мы не настолько богаты…). В Казахстане это уже заметно?

— Экспертиза важна в любом деле. Тут скорее дело не в подключении камеры, она легко подключается. Это так называемое plug and play подключение. Наша задача, а также задача наших партнеров — объяснять, рассказывать о различных сценариях использования, а вообще, еще лучше — начинать с интереса к проблемам клиента. Когда понятны его задачи, всегда проще подобрать комплексное решение, где и наши устройства будут важным звеном. Также мы возлагаем большую надежду на партнеров в обсуждении вопросов ценообразования. В целом, требовательных к качеству клиентов становится больше. Мы это видим не только в росте своего бизнеса, но и в росте бизнеса многих других производителей премиальных решений.