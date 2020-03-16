Какой из смартфонов выбрать?

Рассказываем о преимуществах разных моделей vivo.

Давно думаете сменить гаджет, но в огромном ассортименте различных брендов уже запутались? Мы готовы помочь с выбором и простым, максимально понятным языком рассказать о преимуществах разных моделей vivo.

Хочется стиля и шика?

vivoV17

Яркий vivoV17 точно будет выделяться из толпы. Его дизайн неповторим, а главное, максимально отличается от конкурентов в похожем ценовом диапазоне. В период одинаковых, как под копирку, смартфонов, так хочется быть уникальным. Камера vivoV17 не только выглядит шикарно, но и помогает создавать шедевры. Четыре объектива на 48, 8, 2 и 2 Мп собраны в ромбовидной вставке, 6,38-дюймовый экран Super AMOLED имеет разрешение 2340×1080. Отличный вариант как для себя, так и в подарок.

Нужно меньше переживаний и больше часов работы смартфона?

vivoY19

Мощный аккумулятор в дуэте с двойной быстрой зарядкой помогут всегда оставаться на связи и не пропустить ни одного важного звонка. Батареи на 5000 мАч достаточно для 15 часов непрерывного показа видео, а в смешанном режиме смартфон держится до двух дней. При этом vivoY19 обладает уникальной суперспособностью — делиться. Зарядка реверсивная, с помощью нее смартфон может зарядить любой другой гаджет, главное иметь переходник под рукой.

Интересные мобильные игры?

vivoY12

Симбиоз приемлемого бюджета и отличных характеристик. Дисплей Halo FullView на 6,35 дюйма сделает просмотр фильмов приятным процессом. Смартфон создан на базе процессора MediaTek Helio P22, дополненного 3 Гб оперативной памяти. Казалось бы, такая связка звезд с неба не хватает, но благодаря режиму Ultra Game Mode устройство тянет современные мобильные игры. Программа распределяет системные ресурсы таким образом, чтобы повысить скорость работы одного приложения, и вдобавок акселератор снижает количество пропущенных кадров.

Бюджетно и удобно?

vivoY91C

Яркая и удобная модель, а главное, совсем не бьет по карману. Будет отличным вариантом для ребенка. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio P22 при помощи 2 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. На 6,22-дюймовом экране Halo FullView — каплевидный вырез с фронтальной камерой разрешением в 5 Мп. Основной 13-мегапиксельный объектив помещен на тыльную сторону. А детский режим, присутствующий в каждой модели, поможет с легкостью контролировать действия вашего чада в смартфоне.

Конечно, разобраться во всех цифрах и буквах с первого раза довольно сложно, но мы постарались вам помочь. Ну, а выбор, конечно же, за вами. Стоит лишь определить ключевую функцию вашего нового смартфона, и идти покупать.