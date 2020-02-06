5G: мифы и факты

Переход на пятое поколение мобильной связи вызвал глобальный всплеск мифотворчества.

Слухи распространяются повсюду, в том числе и в Казахстане. Мифов гораздо больше, чем это было при запуске сетей 3G и LTE. Отчасти этому, видимо, способствует высокая политизация вопроса. Но если полагаться на факты, приходится признать, что мифы не имеют под собой оснований. Главный технический директор бизнес-группы Huawei Пол Сканлан на первом симпозиуме компании «Доверие к технологиям» в Лондоне в декабре прошлого года попытался развеять часть из них.

Немало страхов вызывает радиофобия. «Желтые» СМИ регулярно публикуют материалы о том, что якобы в тестовых зонах исчезают те или иные виды животных. В действительности Всемирная организация здравоохранения заявила, что излучение телевизоров и радиостанций больше, чем у смартфонов 5G. Уровень излучения базовых станций и беспроводных сетей «настолько низок, что они не влияют на здоровье человека», говорят эксперты ВОЗ.



Фото: Reuters

Есть немало опасений относительно безопасности передачи данных. Тут стоит напомнить, что предыдущее поколение мобильных технологий отработало почти 10 лет без каких-либо серьезных инцидентов. При этом в LTE используется 128-битное шифрование, в то время как в пятом поколении речь идет уже о 256-битном алгоритме, который практически не взламывается. По крайней мере, современными средствами.

Сканлан указал и на ряд достоинств 5G, о которых иногда забывают.

Во-первых, экологический аспект. Даже на своих максимальных скоростях работа сети 5G будет приводить к выделению меньшего количества парниковых газов, чем 4G. «Если бы мы попытались справиться с растущим в мире объемом трафика данных с помощью 4G, мы бы удвоили углеродный след индустрии беспроводных технологий. Напротив, быстрое внедрение 5G поможет сократить глобальные выбросы углерода к 2030 году на полмиллиарда тонн», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, переход на пятое поколение способен подхлестнуть экономический рост, который замедляется на глазах. «Торговая война между США и Китаем усугубляет ситуацию, усиливая общую неопределенность. ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 2,9 процента в 2019 году и всего на 3 процента в 2020 году. Это самые низкие ежегодные темпы роста со времени мирового финансового кризиса в 2008 году», — напомнил Пол Сканлан. Консалтинговая компания STL Partners утверждает, что технология способна добавить 1,4 триллиона долларов к мировому ВВП к 2030 году. Выиграют многие отрасли, но особенно выделяются две: производство и здравоохранение. В обрабатывающей промышленности ожидается прирост на 4% (около 740 млрд. долларов США) к 2039 году. Здравоохранение же может сэкономить до 90 миллиардов долларов. При этом 5G улучшит доступ к медицинскому обслуживанию для 1 миллиарда новых пациентов. Такие нововведения, как постоянно находящиеся онлайн машины скорой помощи, улучшат показатели медицины, которые измеряются в человеческих жизнях, а не деньгах.

«Технология 5G очень непростая, — подчеркивает Сканлан. — Чтобы сделать все правильно, Huawei нанимает лучших специалистов со всего мира, управляет научно-исследовательскими центрами в разных регионах. Наше оборудование было разработано командой, включающей профессионалов из Европы, Канады и Азии. Эта экосистема глобальных талантов помогает создавать лучшие технологии».

Сканлан призвал к объективности при ведении дискуссии о кибербезопасности и конфиденциальности и главное — никогда не забывать опираться на факты. Это единственный подход, который имеет смысл.