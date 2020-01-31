Евгений Тарелкин, Fujitsu: больше за те же деньги

Интервью с менеджером по развитию направления серверов Fujitsu PRIMERGY

Успешно решать задачи, которые ставит перед нами современный бизнес возможно только, когда удается гибко наращивать производительность ИТ-инфраструктуры. Фундаментом любой ИТ-инфраструктуры являются серверы, именно они должны обязательно соответствовать той нагрузке, которую дают новые технологии: Интернет вещей или, например, приложения, отображающую самую сложнообсчитываемую информацию в режиме реального времени. О том, как компании Fujitsu удалось увеличить скорость обработки данных в своей обновленной линейке серверов на базе архитектуры x86, мы поговорили с Евгением Тарелкиным, менеджером по развитию направления серверов Fujitsu PRIMERGY & PRIMEQUEST.

— Евгений, в 2019 году компания Fujitsu представила обновленную линейку моделей серверов PRIMERGY M5 и PRIMEQUEST на базе архитектуры х86. Что позволило добиться повышения производительности в новых решениях?

— Да, вы правы. Fujitsu полностью обновила серверы серии PRIMERGY, это линейка, включающая в себя системы для организации ЦОД (напольные, универсальные стоечные), и серверы серии PRIMEQUEST, которые предназначены для работы с критически важными бизнес-задачами.

В своем сегменте данное поколение серверов занимает лидирующие позиции по производительности. Подобного результата удалось добиться благодаря нескольким факторам: в-первых, за счет разработки компанией Fujitsu собственного дизайна системных плат, а также благодаря использованию качественной элементарной базы и оптимизированного микрокода. В настоящий момент наша компания является одним из немногих вендоров, который сохранил в работе полный цикл: начиная с разработки, проектирования, и заканчивая выпуском продукции на базе собственного производства. Такой подход довольно редок в наши дни, но именно благодаря ему серверные решения компании становятся лидерами по производительности.

Следует сказать, что в данной линейке серверов была использована энергонезависимая память Intel Optane DC, что дополнительно позволило поднять производительность традиционных приложений на новый уровень.

Возросшая производительность систем подтверждается, например, результатами тестирования компании VMware. Здесь сервер PRIMERGY RX2540 M5 установил два рекорда в тесте VMmark, который измеряет скорость работы, масштабируемость и энергопотребление платформ виртуализации. Кроме того, система PRIMERGY RX4770 M5 продемонстрировала высокий результат (9,1 млрд записей) в тесте SAP HANA Standard Application Benchmark версии 3 для SAP Business Warehouse. Тестирование также осуществлялось в части производительности и масштабируемости систем при запуске Java-приложений, где серверы PRIMERGY RX4770 M5 и PRIMERGY RX2540 M5 установили новые рекорды.

— Что дает использование в новых решениях памяти Intel Optane DC и как в таком случае меняется работа системы?

— Intel Optane DC — это новый тип памяти, который сочетает большую емкость и поддержку энергонезависимой технологии хранения данных. Запись данных в данном типе памяти выполняется так же быстро, как чтение, время доступа здесь существенно меньше, а число выполняемых операций ввода-вывода за секунду значительно выше, чем у классических SSD-накопителей. За счет использования Intel Optane DC, которая работает с контроллером памяти в процессоре, загрузка информации происходит гораздо быстрее.

Давайте я приведу вам простой пример: есть производственное предприятие, завод, которому для бесперебойной работы необходимо непрерывная поставка сырья. Чем больше расстояние между производством и складом сырья, тем дольше приходиться ожидать новый подвоз, а значит, завод в это время будет простаивать, что негативно сказывается на прибыли организации. Но если сырье располагается максимально близко, например, в соседнем помещении, то простоя не будет. И здесь происходят аналогичные процессы. Наш новый тип хранилища в памяти обладает минимальными задержками, поэтому он своевременно обеспечивает процессор новыми данными, чтобы он не простаивал в ожидании.

Энергонезависимая память Intel Optane DC кардинально меняет иерархию памяти и систем хранения в центрах обработки данных и приближает большие наборы данных к центральному процессору, ускоряя получение аналитической информации. Данные теперь постоянно хранятся рядом с центральным процессором в таких объемах, которые раньше были недоступны, что значительно повышает скорость работы систем в целом.

Первые накопители на базе 3DXPoint от Intel были представлены 4 года назад и за это время уже доказали свою эффективность. В качестве примера приведем компании, в которых совершается много мелких транзакций, которые сильно нагружают базы данных. При переходе на использование решений с памятью Intel Optane DC, обладающей высокой скоростью чтения и записи данных, а также минимальными задержками, которые так важны для баз данных и OLTP-нагрузки, данные компании отмечали увеличение производительности до 5 раз. И это мы говорим о старых решениях, когда в нашем случае мы ожидаем, что использование новых технологий Optane непосредственно на шине контроллера памяти процессора позволит добиться еще лучших результатов. Технология энергонезависимой памяти преобразует критически важные рабочие нагрузки обработки данных: от облачных сред и баз данных до аналитики в оперативной памяти и сетей доставки контента, а также для VDI, CAD и таких технологий, как искусственный интеллект.

— В каких сферах вы ожидаете рост интереса к данным моделям серверов? Это будет финансовый сектор, ИТ, ритейл, телекоммуникационная сфера?

— Сегодня любой бизнес очень тесно связан с информационными технологиями. И мы видим, что компании, которые научились наиболее эффективно использовать достижения рынка информационных технологий, являются более гибкими и конкурентоспособными. Новая линейка серверов компании Fujitsu будет представлять особый интерес для организаций, которые очень эффективно использует информационные технологии в своей деятельности. И мы считаем, что новые решения будут полезны компаниям разного масштаба из различных отраслей. Особенно, если учитывать, что в линейке представлены как оптимизированные серверы для небольших задач, так и решения с высочайшей производительностью.

Если говорить более конкретно, то заказчики моделей из обновленной линейки серверов PRIMERGY & PRIMEQUEST на базе архитектуры х86 — это, в первую очередь, компании, использующие большие базы данных и аналитику, например, любой банк. Поэтому банковский сектор со всеми входящими в это понятие финансовыми организациями — это та сфера, которая нуждается в быстрой работе с имеющимися базами данных.

Кроме того, в данных решениях также может заинтересоваться ритейл, поскольку розничная торговля — это крупные сети, которые могут обладать тысячами торговых точек с десятками тысяч наименований товара внутри каждой торговой точки. Для того чтобы эффективно управлять таким бизнесом и оптимизировать процессы, традиционно широко используется аналитика данных. Так как речь о действительно больших данных, нужно решение, которое в состоянии ускорить работу с ними. Система на базе серверов компании Fujitsu будет быстрее загружать информацию и, соответственно, быстрее обрабатывать загруженные данные. По утверждению коллег из компании SAP, база величиной в 8 терабайт, которая раньше загружалась в память за час, теперь загружается за 5 минут.

Модели из новой линейки помогут, как модернизировать уже имеющуюся инфраструктуру, так и позволят создавать новые решения на базе искусственного интеллекта, глубинного обучения и так далее. Стоит сказать и о работе с виртуализацией. Компания Fujitsu повышает плотность размещения виртуальных машин на один сервер, то есть количество виртуальных машин на один вычислительный узел и их производительность возрастают.

— Конфигурация из двух систем PRIMERGY RX2540 M5 была признана лучшей платформой для виртуализации. Расскажите нам поподробнее.

— Да, совершенно верно, такая конфигурация является лучшей платформой для виртуализации. Компания VMWare — признанный лидер российского рынка виртуализации, и большинство компаний выбирают именно их продукты. А сервер от компании Fujitsu, благодаря опыту, приобретенному при реализации нескольких тысяч проектов виртуализации серверов, является здесь оптимальным выбором, так как обладает лучшей производительностью на рынке. Каждый процессор в Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 имеет до 28 ядер, реализует до 56 потоков и 12 каналов памяти, что обеспечивает значительно более высокую производительность и эффективность. В основе лежит технология Intel UltraPath Interconnect, обеспечивающая повышенную скорость передачи данных между процессорами. Заказчик получит большую производительность за те же деньги, потому что этот сервер менее дорогой, если рассматривать перспективу длительной эксплуатации.

— Что вы можете сказать по поводу отказоустойчивости новых серверов?

— С точки зрения отказоустойчивости сервер PRIMEQUEST 3800E2 является уникальным на рынке. Он обладает четырьмя полностью независимыми системными платами. Все его компоненты внутри продублированы, поэтому выход какого-то отдельного компонента из строя не приведет к остановке всей системы. Пока что никто из наших конкурентов не предлагает ничего подобного.

В сервере PRIMEQUEST 3800E2 реализован функционал резервной системной платы, когда происходит замена отказавшей платы на резервную, которая расположена непосредственно в этом сервере. Встроенные функции предотвращения или исправления ошибок, а также самовосстановление обеспечивают надежность. В сервере есть возможность создания партиций, электрически изолированных друг от друга. Какие-либо возможные проблемы с партицией не оказывают влияния на те компоненты, которые используются в соседних системах.

В данный момент рынок активно наполняется процессорами на архитектуре х86 и приложениями, которые оптимизированы именно под такие процессоры. Многие заказчики хотят получить отказоустойчивость, надежность, и при этом использовать классические приложения, такие как продукты от Microsoft или Red Hat. Использование подобных серверов от компании Fujitsu позволяет получить и отказоустойчивость, и сохранить классическую инфраструктуру, не мигрируя на новое ПО и не тратя на него лишних средств.

Вместе с новым поколением серверов стало доступно программное обеспечение ISM (Infrastructure ServerView Manager) версии Essential, которое можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании Fujitsu.

Fujitsu ServerView Suite — это бесплатное программное обеспечение для мониторинга и управления инфраструктурой, включающее в себя инструменты для установки и развертывания, постоянного мониторинга состояния и управления им, а также для обновления BIOS, микропрограммы и выбранного программного обеспечения. Кроме того, решение Fujitsu Software Infrastructure Manager обеспечивает конвергентное управление несколькими центрами обработки данных. Новая бесплатная лицензия на ISM версии Essential гарантирует необходимые функции управления серверами и конвергентного мониторинга. А комплексные инструменты пакета программного обеспечения Fujitsu ServerView упрощают работу администраторов. Кроме того, аппаратные и программные функции безопасности очень важны в быстро меняющемся мире, особенно с учетом роста киберпреступности.