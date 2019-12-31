Цифровая гигиена: неперсональные персональные устройства

Можно ли делить свою учетную запись с кем-то еще? Разбираемся.

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за тридевять земель, за тридесять морей… Нет, не то.

Давным-давно, в далекой-далекой галактике… Опять не то.

Пшшш?! О, точно, ПШШШШШШШ!

Много лет назад, на заре компьютеростроения, когда мало кто из читающих и пишущих эти строки уже успел родиться, эти самые компьютеры были несколько больше нынешних — как по размерам, так и по весу. Они занимали сотни квадратных метров полезной площади и весили десятки тонн. Их производительность была просто поразительной, сравниться с ней сейчас могут разве что современные продвинутые калькуляторы.

Надо ли говорить, что производили такие «железки» штучно, держать их дома было удовольствием весьма сомнительным и безумно дорогим? Да и не нужны они были дома среднестатистическому гражданину, разве что использовать как электроотопительный прибор, занимающий почти всю отапливаемую площадь.

Шло время, размеры и вес компьютеров уменьшались, производительность росла, но они по-прежнему не были персональными. И, да, ими могли пользоваться несколько пользователей одновременно.

Принято считать, что эра персональных компьютеров (ПК) начинается с 70-х годов XX века. Ориентированы они были на персональное использование и, как следствие, о том, что одним ПК будет пользоваться несколько пользователей, попросту особо не задумывались. Примерно как сейчас мало кто задумывается о том, что одним и тем же смартфоном можно пользоваться нескольким пользователям.

Научно-технический прогресс же пошел на новый виток. ПК обрели возможность полноценной одновременной многопользовательской работы. В операционных системах на базе Linux или *BSD это уже давно реализовано достаточно хорошо. В macOS и Windows — несколько хуже, но тоже жить можно.

Вступление несколько затянулось, но без него никак.

Я намеренно выше упоминал пользователей, а не людей. Это не одно и то же. Ведь несколько человек могут пользоваться устройством из-под одного пользователя операционной системы, например, из-под Administrator’а. Так, конечно же, делать не стоит. Как из соображений информационной безопасности, так и морально-этических. Верно и обратное: один человек может иметь несколько пользовательских учетных записей на одном устройстве.

В правильных многопользовательских операционных системах все устроено так, что один обычный пользователь (т.е. пользователь без привилегированного уровня доступа, т. е. не admin, администратор или root) не может навредить ни другим пользователям, ни системе в целом (разумеется, мы здесь не берем в расчет наличие уязвимостей). Другими словами, даже если подхватить вирус (компьютерный), навредить, чаще всего, получится только своим файлам, но не файлам других пользователей и, конечно, не операционной системе.

Думайте

Подавляющее большинство из вас — взрослые самостоятельные люди, которые сами несут ответственность за свои поступки. Поэтому вам и только вам решать, следовать моим рекомендациям или игнорировать их.

Работайте в обычной учетной записи

После установки операционных систем macOS и Windows, вновь созданной учетной записи пользователя присваиваются административные права. В подавляющем большинстве случаев пользователи больше ничего не меняют и продолжают пользоваться компьютером. Особо страшного в этом, конечно, ничего нет, но риск будет больше, чем если завести отдельную учетную запись с обычными пользовательскими правами.

Живой пример из жизни. Будучи человеком, имеющим некоторое отношение к информационным технологиям, много лет назад молчаливым семейным решением был назначен ответственным за работоспособность и настройку персональных компьютеров членов семьи: ты ж программист. Сложности закончились тогда, когда Windows (Windows XP?) научилась нормально работать с несколькими пользователями. Система устанавливалась мной с административными правами, а владельцу компьютера заводилась отдельная обычная пользовательская учетная запись. С тех пор, все работает годами без каких-либо неожиданностей. Да, владелец компьютера не может устанавливать все, что пожелает, не может запускать все, что пожелает и это иногда вызывает некоторое недоумение с его стороны. Но на другой чаше весов стабильность работы и информационная безопасность. И чаша эта существенно перевешивает многое. И, нет, Linux как-то не прижился на домашних компьютерах.

Отсюда вывод: старайтесь для постоянной работы использовать обычную учетную запись, т. е. работать на компьютере без привилегированных прав.

Каждому человеку — своя учетная запись (Apple ID, Google, Microsoft и т. п.)

Одно время было достаточно популярно пользоваться всей семьей (или просто группой лиц) одной учетной записью (Apple ID, Google, Microsoft и т. п.). Да, так можно было экономить на покупках приложений, быть в курсе, чем пользуются дети и т. д.

Потом все глубже начала проникать на устройства синхронизация из облака. Синхронизация всего: настроек, контактов, истории покупок, предпочтений, приложений, фотографий, сообщений.

С облачной синхронизацией фотографий и сообщений в свое время было связано много пикантных историй и скандалов.

С тех пор прошло не так много времени, но ИТ-гиганты реализовали ряд механизмов, когда и пользоваться удобно, и у каждой учетной записи свои персональные настройки и данные, недоступные другим.

Да, я про семейный доступ. Многие производители приложений позволяют пользоваться своим приложением всем членам семейной группы, если кто-либо из ее членов купил его. Также устанавливают специальные семейные подписки на те или иные сервисы, которыми могут пользоваться все участники семейной группы. Есть контроль покупок и использования для детских учетных записей. При этом, настройки и другая личная информация — у каждого свои. А это значит, если какую-либо учетную запись из участников семейной группы взломают, то личная запись других пользователей, с большой долей вероятности, останется в безопасности.

Сегодня, по сути, не осталось плюсов пользования одной учетной записью несколькими людьми в обычной жизни. А минусы, как видим, имеются. Вывод очевиден: один человек — одна учетная запись. Или больше. Но не наоборот.

Ну, а на сегодня все. Не знаю, что нас там ждет, но всех с наступающим Новым годом! Да и это, собственно, уже совсем другая история…