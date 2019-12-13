Говорит и показывает... PanaCast

Технологии телеприсутствия и видеоконференций (ВКС) прошли долгий путь — от VGA-камеры до целых систем «о трех камерах».

Сегодня на вершине их эволюции устройства, которыми, отбросив ложную скромность, можно восхищаться. Современные системы сохранили родовые признаки своих далеких предков, но, с другой стороны, отличаются настолько же, как автомобили середины прошлого века от современных гибридных автокаров.

В целом, рынок ВКС, по оценке компании Transparency Market Research, в 2016 году был оценен в $5 млрд . Ожидается, что до 2026 года он будет расти со среднегодовым темпом 7,9%. То есть, к 2026 году объем рынка составит более $10 млрд. Драйверами рынка станут корпоративный сегмент и медицина. Понятно, что рынок интересный, поэтому, конкуренция на нем обостряется. И именитая Jabra со своим продуктом PanaCast лишний раз доказывает это.

Галина Карлсон, региональный директор Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии, добавляет, что, согласно исследованиям компании Frost& Sullivan, переговорные комнаты изменятся в размере значительно.

«Если раньше большой процент приходился на большие и средние переговорные комнаты, то сейчас рост числа небольших переговорных сильно увеличивается. Так называемые Huddle Rooms (комнаты небольшого размера, рассчитанные на 4-8 участников) будут занимать первое место: примерно 80% будет приходиться на переговорные комнаты этого типа и только 20% — на большие и средние переговорные с дорогостоящим оборудованием. Число видеоустройств, используемых в Huddle Rooms, также вырастет. Если сейчас это примерно 200 000 устройств, то к 2022 году их будет уже около 2 000 000. Изменения колоссальные. Думаю, что все уважающие себя производители направят стопы в этом направлении», — детализирует она.

Jabra PanaCast

В отличие от ряда подобных систем, PanaCast — это комплексное решение. В одном продукте собрано все необходимое, чтобы развернуть ВКС прямо из коробки и в кратчайшие сроки: максимально просто, на уровне plug-and-play — устройство подключается по USB. Причем, для работы с Jabra PanaCast не нужно дополнительное программное обеспечение.

Самое интересное — это технологии, которые реализованы в этой интеллектуальной видеокамере. А их немало, а некоторые из них — первые в отрасли. Чего, к примеру, стоит комбинация трех камер, каждая из которых имеет разрешение 13 мегапикселей — 39 мегапикселей в сумме. Да, вы не ослышались — здесь есть три камеры, которые позволяют избавиться от слепых зон, а это (слепые зоны) — слабое звено даже самых продвинутых ВКС.

Изображение с трех камер «сшивается» специальным процессором. В отличие от других решений, имеющихся на рынке, PanaCast обеспечивает бесшовную 4K-картинку, охватывающую 180°. Достаточно сравнить, какую «картинку» дает угол обзора 120°, 135°, 150° и 180°, и все становится ясно без лишних комментариев.

Но это еще далеко не все. Встроенное программное обеспечение Intelligent Vision позволяет камерам распознавать лица и автоматически реагировать на изменение количества участников, их передвижение в переговорной комнате. К числу первых в отрасли следует отнести и интеллектуальный зум — Intelligent Zoom. Продолжаем дальше технологией Jabra PanaCast Vivid 2.0, которая позволяет автоматически оптимизировать качество изображения при различных условиях освещения.

Одна из самых интересных инициатив, которая реализована в этой видеокамере, — открытый API, который открывает широкие возможности по созданию целой экосистемы вокруг Jabra PanaCast. С целью создания новых сервисов, которые, по задумке производителя, помогут оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать управление переговорными комнатами и календарями, реализовывать инициативы в области экологически чистой энергии (к примеру, автоматическое отключение неиспользуемого оборудования), создать решения в стиле «умный дом». Сегодня вокруг PanaCast уже объединились разработчики из более чем 1200 компаний и 200 университетов.

Кстати, об экспертизе. Галина Карлсон замечает, что Jabra на протяжении всей своей истории идет в ногу со временем, ориентируется на инновации, соответствующие сегодняшнему и даже завтрашнему дню. «Именно такой концепт всегда лежит в основе наших разработок. Сейчас весь IT мир заговорил о мобильности, о новом стиле общения и работы, стали говорить о новых форматах и в области ВКС. Из больших переговорных комнат — в маленькие: от огромных дорогостоящих ВКС — к портативным устройствам. При этом, портативное устройство не означает ухудшение качества, а как раз наоборот: нам требуется создать решение, которое способно обеспечить высочайшее качество изображения». Интеллектуальная камера Jabra PanaCast, по ее словам, как раз и есть такое устройство, которое было создано для небольших переговорных, и размер которых составляет примерно 17 квадратных метров, и куда может поместиться примерно до 8 участников видеоконференции. «Главная особенность камеры — это возможность охватить всю комнату и обеспечить попадание в кадр всех участников. Согласитесь, что если все участники в кадре, если нет искажения лиц и пространства, то уловить эмоции, передать атмосферу такой встречи намного легче. Основная задача общения посредством ВКС — это возможность общаться максимально комфортно и продуктивно, несмотря на расстояния и языковые барьеры участников, на мой взгляд. Какими бы сложными не были переговоры, язык жестов, мимика всегда помогут людям понять друг друга», — продолжает она.

Коротко

PanaCast — это очень интересное устройство. Казалось бы, какие API для видеокамер? Но оказывается, это вполне возможно. И судя по быстро растущей экосистеме, эта идея вызывает широкий интерес у разработчиков.

Понятно, что PanaCast интересен не только этим — это еще и очень интересные технические решения — 39 мегапикселей в совокупности, широкое поле обзора и наличие процессоров, отвечающих за обработку изображения и потока прямо на борту камеры. И все это в футуристическом дизайне и с отличным звуком.

Подключается устройство, как уже говорилось выше, по кабелю USB, по нему же PanaCast получает питание, так что подключить его можно везде, где есть свободный разъем USB. Видеокамера сертифицирована для работы с Microsoft Teams, совместима с Zoom, Cisco Webex, Slack, Google Hangouts и т. д.

«Мы уже сейчас видим востребованность такого решения среди множества международных компаний, а также среди передовых, с точки зрения внедрения технологий, национальных компаний. Это те клиенты, которые нацелены на использование самых инновационных технологий в своих компаниях, те, кто сегодня понимает, какими будут реалии завтрашнего дня, какая IT инфраструктура потребуется организации для решения самых амбициозных бизнес-задач. IT сфера развивается стремительно, мы с теми, кто не желает игнорировать такое развитие», — комментирует перспективы устройства на рынке Галина Карлсон.

Jabra PanaCast уже доступна на казахстанском рынке.