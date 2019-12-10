Arenadata: в Казахстане есть потребность в решениях для Big Data

О том, как казахстанские компании перенимают российский и мировой опыт, какие тенденции в управлении данными заметны на местном рынке.

Profit.kz в прошлом году уже затрагивал тему Big Data в Казахстане в контексте решений компании Arenadata — в ноябре 2018 года DIS Group KZ (эксклюзивный дистрибьютор Arenadata в Казахстане) вывела на казахстанский рынок Arenadata Hadoop и Arenadata DB. Мы решили продолжить и узнать у наших спикеров — Сергея Золотарева, генерального директора Arenadata, и Каната Абирова, генерального директора DIS Group KZ, — как казахстанские компании перенимают российский и мировой опыт, какие тенденции в управлении данными заметны на местном рынке, куда он движется.

— Сергей, как бы вы оценили сегодняшний рынок больших данных в Казахстане?

— Рынок больших данных в Казахстане развивается колоссально, особенно это заметно на примере консервативного корпоративного сектора. Всего лишь за год, прошедший с того момента, как мы совместно с компанией DIS Group представили здесь платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP), ее внедрили уже три крупные казахстанские компании. Это два крупнейших GSM-оператора, включая «КаР-Тел», и один из ведущих банков.

Рынок развивается и интерес к технологии растет: если раньше большие данные были уделом отраслей, где идет массовое общение с клиентами, то сейчас компании из всех сфер экономики уделяют им внимание, и это отрадно.

Мы провели в Алматы конференцию, посвященную технологическим новинкам, доступным в Казахстане. На ней собрались представители различных секторов экономики, а наши клиенты, внедрившие распределенную платформу хранения данных Arenadata Hadoop и аналитическую СУБД Arenadata DB, поделились реализованными на их основе бизнес-кейсами. Поскольку экосистема Arenadata EDP активно развивается, мы рассказали и о новинках: корпоративной СУБД Arenadata QuickMarts, разработанной на базе ClickHouse от компании Яндекс, и новой версии нашей флагманской СУБД Arenadata DB.

Мнение эксперта: Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ

В Казахстане сейчас активно идет цифровая трансформация. По данным пресс-службы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане уже составил 578 млн долларов США.

Опыт показывает, успешно провести цифровую трансформацию невозможно без эффективного сбора, хранения, обработки, анализа данных и управления ими. Именно поэтому казахстанские компании сейчас активно внедряют решения и методики для работы с данными. В первую очередь, это, конечно, инструменты для эффективного представления данных (создания озер и хранилищ данных), которые предлагает Arenadata. Однако нужно понимать, что создать подобные озера или хранилища невозможно без интеграции данных. Поэтому спрос на решения для интеграции данных также постоянно растет. Кроме того, популярны решения для обеспечения качества данных (здесь среди лидеров — Альфа-Банк Казахстан и Сбербанк Казахстан, которые используют Informatica Data Quality), стратегического управления данными — Data Governance, систем для управления мастер-данными.

В будущем спрос на решения для работы с данными будет расти. Приоритетной станет еще одна область — защита данных, их маскирование, обезличивание. Чем шире данные будут применяться, тем важнее будет обеспечить их безопасность.

— Существует мнение, что казахстанские компании боятся идти в облака. Что вы можете сказать, исходя из своего опыта? Как реагируют ваши клиенты на облачные решения?

— Мы все-таки сконцентрированы не на облачных решениях, а именно на работе с большими данными. Но в целом вы правы, корпоративный рынок скептически настроен к облакам из-за особенностей хранения данных и безопасности. На его настроение влияет и незначительное количество успешных кейсов перехода каких-то серьезных ИТ-систем в облака. Подобный скепсис присутствует и в России, но мы видим, что в последние 2-3 года ситуация меняется. В облаках появляются очень развитые экосистемы — в частности, наша платформа данных Arenadata EDP. И мы готовы сотрудничать с cloud-провайдерами на территории Казахстана.

— То есть, вы уже готовы внедрить здесь такое решение?

— Да, платформа полностью готова к предложению из облака, и в России опыт такого сотрудничества у нас уже есть. Более того, мы планируем аналогичное партнерство с зарубежными облачными провайдерами.

— Какие технологии Big Data сейчас внедряются в Казахстане? О каких реальных кейсах вы могли бы рассказать?

— Наиболее востребованными оказались массивно-параллельные СУБД, ставшие альтернативной традиционным СУБД, которые используются в качестве платформы для хранилищ. Этот тренд обусловлен стремительным ростом объемов данных, который никто не мог предсказать. Благодаря использованию массивно-параллельных СУБД увеличивается производительность при работе с аналитическими запросами, обеспечивается линейная масштабируемость. И второй продукт, который начинает широко применяться — дистрибутив Hadoop, позволяющий построить работу с неструктурированными данных.

— При внедрении проектов, связанных с большими данными, о каких сроках и затратах может идти речь? И как быстро бизнес может надеяться на окупаемость?

— Сроки окупаемости разнятся в зависимости от индустрии. Наши кейсы показывают, что быстро окупаются проекты, связанные с большими данными, в ритейле, банках и телеком-компаниях. Например, одна из российских телеком-компаний три года назад зарабатывала в год десятки миллионов долларов. А теперь, благодаря внедрению Big Data, это ее месячный показатель.

Развенчаю устоявшийся миф о том, что проекты, связанные с большими данными, несут огромные затраты. Использование Open Source технологий позволяет заказчику без крупных инвестиций построить прототип, способный убедить бизнес в том, что технология приносит пользу и дает видимый эффект. Понятно, что небольшие вложения в пилотный проект позволят просто сделать его быстрее: например, арендовать те же самые облачные вычислительные мощности, привлечь какого-то подрядчика. Но, в принципе, компания с развитой IT-инфраструктурой первый прототип вполне может сделать собственными силами. А дальше уже, конечно, финансирование зависит от конкретного проекта, объема данных, задач, которые будут стоять, скоростей обработки, которые нужно получить. И это ничем не отличается от традиционного ИТ-проекта.

— Какие риски нужно учитывать бизнесу при старте проектов по работе с большими данными?

— Хороший вопрос. Риски нужно учитывать не только бизнесу, но ИТ-специалистам. На наш взгляд, наблюдается еще очень низкая осведомленность специалистов о реальных возможностях тех или иных технологий. Пресловутый технологический хайп очень часто приводит к тому, что решение об использовании той или иной технологии принимается не на основании объективных испытаний, а после прочтения статьи в интернете. Мы категорически против такого подхода, и всегда охотно участвуем в пилотах, в тестировании. Потому что применение того или иного решения зависит от задачи и конкретной технологической ситуации клиента.

Я часто спрашиваю у клиентов: «Зачем вам это? Чего вы хотите этим достичь?». Это, наверное, и есть самый большой риск, когда неправильно используют технологию или ждут от нее того, чего она не может дать. Надо понимать, что «серебряной пули» не существует. Поэтому нужно внимательно подбирать решения под конкретные задачи.

Благодаря богатой экспертизе и отработанным технологиям, мы всегда можем посоветовать наиболее подходящее решение. Помимо прочего, у нас проводятся учебные курсы: недавно специалисты из Казахстана прилетали учиться в Москву. А весной 2020 года мы планируем провести серию курсов уже в Казахстане.

— Продолжая эту тему, хотелось бы затронуть вопрос квалификации специалистов по работе с большими данными. Ведь компетенций не хватает даже в традиционных ИТ-направлениях, не говоря уже о работе с большими данными.

— Мы видим, что проблема весьма острая, и сталкиваемся с ней ежедневно. Распространение новых технологий блокируют два фактора: отсутствие экспертизы, которая еще не накоплена, и специалистов. Мы активно инвестируем в развитие рынка и распространение практических и теоретических знаний. С одной стороны, продвигаем накопленные знания и опыт лучших практик по эксплуатации решений. С другой, проводим обучающие курсы по Arenadata DB и Arenadata Hodoop. Только за прошедший год мы обучили в России больше сотни специалистов. В следующем году планируем этот объем удвоить. Кроме того, число наших курсов растет: к ним добавилось обучение по стриминговым инструментам и СУБД Arenadata QuickMarts.

И, как я уже сказал, в начале следующего года планируем провести первые курсы в Казахстане, доступные всем желающим. Но наиболее полезны они будут «крупному энтерпрайзу» — компаниям, планирующим внедрять у себя перечисленные выше решения.

— Во многих казахстанских компаниях сейчас появляется должность CDO. По вашему мнению, нужны ли они для работы с большими данными?

— Вопрос очень актуальный. Я являюсь членом экспертного совета премии CDO Awards в России, и внес вклад в ее становление и выбор методики. На мой взгляд, основная роль CDO — объединение бизнеса и технологий. И она будет расти. Потому что все компании хотят стать цифровыми, а цифровая компания — это та, которая строит бизнес на основе данных. Поэтому задача CDO — обеспечить все бизнес-инициативы компании правильным набором данных и найти наиболее подходящие инструменты для их реализации.

— Что бы вы могли посоветовать владельцам бизнеса, которые задумываются об использовании возможностей больших данных и о старте соответствующих проектов?

— Мне кажется, в любом большом деле важен здравый смысл. Проекты, связанные с Big Data, не исключение. Мы видели, как крупные компании запускали пилоты просто потому, что это модно. Но это тупиковый путь. Невозможно сделать успешным проект, когда нет конкретной цели и четкого понимания, зачем он нужен бизнесу. Всегда нужно определять задачу. В случае бизнеса это, скорее всего, какая-то экономическая необходимость — либо создать новые продукты и услуги, которые хочется вывести на рынок, либо оптимизировать существующие бизнес-процессы, чтобы сократить затраты на операционную деятельность. Чем четче заказчик понимает, чего он хочет, тем детальнее он может сформулировать задачи для ИТ. Опыт нашей компании показывает, что это важно, потому что между видением задач бизнесом и ИТ часто возникает диссонанс, рождающий неоправданные ожидания. Поэтому важно сначала договориться, построить коммуникацию. И если у бизнеса нет понимания, что он хочет сделать, то его нужно либо достичь своими силами, либо привлечь внешнюю экспертизу.

— Получается, это снова история о правильности налаживания коммуникаций между бизнесом и ИТ?

— Совершенно верно, но это достаточно типичная ошибка. Сейчас мы видим, что бизнес начинает вникать в вопросы ИТ, потому что они становятся ключевыми. Особенно в таких сферах, как телеком, ритейл, банки — без ИТ их уже невозможно представить.

— Расскажите о ваших планах в Казахстане.

— Мы планируем органический рост, потому что первый год, скажем так, был пробным. Нам нужно было понять, насколько наши решения востребованы, будут ли они отвечать тем задачам, которые стоят у заказчиков в Казахстане. Мы увидели, что рынок в технологическом плане абсолютно зрелый, потребность сформирована. И, как я уже сказал, планируем достаточно серьезно инвестировать в образование, потому что понимаем: чем больше будет специалистов на рынке, тем быстрее технологии начнут использоваться. Что касается продуктов — все новинки, которые у нас будут появляться, сразу же будут доступны и для Казахстана.

— А на какие решения вы делаете ставку в Казахстане?

— Ставку мы, прежде всего, делаем именно на нашу аналитическую СУБД Arenadata DB, потому что это очень понятный с точки зрения решения конкретных задач бизнес-инструмент. Он помогает избавиться от традиционных дорогостоящих СУБД, их ограничений, связанных с масштабированием. И, как показал первый год работы в Казахстане, это оказалось наиболее востребованная среди заказчиков технология, которая быстро окупается.

— Ну и, наверное, клиенты, которые начинают с этого решения, потом уже смогут наращивать пакет решений и приобретать что-то более интересное?

— Безусловно. Одно из наших преимуществ в том, что мы не даем какой-то универсальный, единый инструмент и не пытаемся убедить рынок, что это «самое лучшее средство от всех болезней». Мы предоставляем сбалансированную платформу, содержащую различные инструменты. Очень часто заказчик начинает использовать один наш инструмент для решения насущной задачи, и далее мы помогаем построить целую экосистему сервисов с единой консолью управления и мониторингом. Это очень удобно. Заказчик понимает, что сейчас у него, к примеру, одна задача, но дальше ему, возможно, надо будет развиваться. И у нас есть для этого инструменты, которые очень хорошо между собой взаимодействуют.

— А как обстоит дело с техподдержкой? Для заказчиков это насущный вопрос.

— Среди наших заказчиков — крупнейшие компании и, естественно, для них уровень сервиса и SLA очень важен. С поддержки мы и начали в Казахстане. Мы работаем совместно с партнерами — компанией DIS Group KZ. Обучив ее специалистов, мы на сегодняшний день оказываем поддержку 24/7 для всех бизнес-критичных приложений, со временем реакции до одного часа для критичных инцидентов. Поддержка оказывается на русском или английском языках и, конечно, предоставляется вся необходимая документация.