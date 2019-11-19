Майнинг: стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст

Разбираемся, где точка невозврата, при какой цене на биткоин майнинг становится нерентабельным?

Поводом вернуться к теме криптомайнинга стал история управляющего партнера и сооснователя компании CPAlab Андрея Смолякова, в которой он поделился своим опытом добычи криптомонет.

История началась в апреле 2017-го: тогда, напомним, курс биткоина составлял $1200. «Казахстан на 2-м месте в мире по дешевизне электроэнергии — решили с партнерами начать майнить. Заказали тестовый майнер за $1600, привезли, растаможили, запустили — отбили вложения за три недели — мечта, а не бизнес», — делится воспоминаниями Андрей.

В сентябре 2017-го решили расширить «производство»: взяли в аренду 20-тонный контейнер в области, провели свет, поставили сигнализацию, нашли сторожа-диспетчера. На тот момент стоимость биткоина выросла без малого втрое — до $4300. «В октябре 2017-го доходность нашего бизнеса достигла 1500% годовых — круто, но с одного майнера это всего лишь 30 000 тенге в день. Необходимо масштабироваться. Искать инвесторов нет времени. Поэтому решили вкладывать свои деньги — собрали на троих 5 000 000 тенге. Нашли помогаек, которые могут быстро купить майнеры в Гуанчжоу. Пришлось заплатить двойную цену: на заводе уже предзаказ на 6 месяцев вперед. Мы выбрали майнеры D3, цена $2500 с доставкой, доходность $200 в день, — окупаемость за 15 дней. Биткоин пробивает потолок в $8000», — продолжает Андрей.

Пока майнеры добрались до Казахстана, доходность упала до $50 в день с каждого: «Это гораздо хуже ожиданий, но ничего, работаем! Начались веселые дни, а точнее, ночи. Постоянные перебои с электричеством, интернетом, попытки вскрыть наш контейнер, да еще и морозы ударили… „Биток“ добрался до $20 000 — все только и говорят о новом цифровом золоте. Но в январе 2018-го доходность майнеров упала до $5 в день, срок окупаемости вырос до 500 дней. Нужно принимать решение: искать инвесторов и увеличивать размер бизнеса или закрываться. Решили подождать, но биткоин падает до $11 000».

В апреле 2018-го ситуация еще более усугубилась — биткоин котируется по цене $9000, доходность майнинга, по словам Андрея, снизилась до безобразия — майнеры окупаются годами.

В итоге майнеры продали за бесценок, накопленную криптовалюту, которая ничего не стоит, решили оставить до лучших времен. Зафиксировали убыток в 5 000 000 тенге и закрыли бизнес.

Возникает ощущение безысходности в майнинге, не так ли? Но что на самом деле? Какие здесь тренды?

Танцы с кВт

Электроэнергия остается самым важным внешним слагаемым в вопросе себестоимости майнинга (помимо усложняющегося алгоритма, хотя этот фактор не является внешним). Именно поэтому майнинг абсолютно нерентабелен в странах, где стоимость электроэнергии высока. В Казахстане, на момент написания этой статьи, цена за киловатт находится на отметке около 18 тенге (с НДС 12%), и республика остается одним из самых привлекательных мест в мире с точки зрения базы для майнинга. В той же России базовая ставка за 1 кВт составляет 5,5 рублей (почти вдове выше, чем в Казахстане). Хотя, к примеру, площадка в Братске (Братская ГЭС) продает киловатт за 2,4 рубля, в т. ч. НДС. Себестоимость одного биткоина в среднем по миру находится на отметке от $2000 до $4000 (оценка генерального директора майнинговой компании BitBaza Даниила Закомолкина).

Глава «Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют» (КАБК) Есет Бутин смотрит на вопрос более глубоко, примеряя его к Казахстану. «Вопрос о том, где находится точка безубыточности для майнинга биткоина в Казахстане, достаточно непростой. Во-первых, стоимость электроэнергии для потребителей относительно недавно в республике была повышена на 10%. Во-вторых, хэшрейт сети „поднимается“, а это значит, что майнинг становится более сложным. И все-таки, по моим оценкам, мы уже где-то рядом с порогом безубыточности», — считает он. Ну, а дальше, считает эксперт, будет только сложнее — в мае ожидается халвинг. Среди тенденций Есет Бутин называет то, что с рынка уходят любители. «Майнинг перестает быть бизнесом для любителей — на первый план выходят профессионалы. Они берут объемами, мощностями. И они в состоянии пережить, так называемые, „криптозимы“, которые сопровождаются резким снижением котировок. Они будут накапливать криптомонеты в периоды низкого рынка. И продавать их на максимумах», — поясняет он, добавляя, что это благотворно отразится на снижении волатильности.

Еще один фактор — производители майнингового оборудования. Они тоже не стоят на месте, постоянно работают над повышением его эффективности. Но и стоимость оборудования растет.

В долгосрочной же перспективе глава КАБК остается оптимистом по отношению к биткоину. По его мнению, «мы увидим и 30, и 40, и 50 тысяч долларов за криптомонету».

Сценарии

Более осторожные оценки говорят о том, что у главной криптовалюты впереди непростые времена. С одной стороны, если опираться на мнение главы КАБК, цена биткоина находится рядом с себестоимостью. И, на первый взгляд, кажется, что ниже, чем себестоимость майнинга, котировки упасть не могут. С другой стороны, есть множество примеров, когда цены на те же сырьевые товары падали ниже себестоимости. Здесь как раз и происходит саморегуляция рынка, хотя такой сценарий выглядит весьма болезненным. И некоторые эксперты предполагают, что котировки на биткоин могут некоторое время находиться ниже себестоимости. Ситуацию усугубляют два момента: первый — биткоин это почти исключительно инвестиционный, более того, спекулятивный инструмент (транзакции за реальные товары в биткоинах практически не производятся); а второй — рынок этот очень «тонкий», капитализация криптовалюты составляет около $170 млрд, то есть, заметно «двинуть» его может пара миллиардов.

Напомним, что пик котировок на биткоин был достигнут в декабре 2017-го — тогда курс первой криптовалюты превысил $20 000. В начале 2018 года он снизился примерно до отметки $3400. Летом текущего года цена на биткоин немного не дотянула до $15 000 (на момент написания материала она находится на отметке $9300). Волатильность, как мы видим, зашкаливает.

Самое важное

Подытоживая, можно сказать, что рынок уходит от любителей: «криптостаратели» — это романтическая история, но второй главы у нее нет. Она, безусловно, останется в книгах, в сценариях, в соответствующих постах в соцсетях, но сегодня в майнинг пришли серьезные деньги со всеми вытекающими последствиями — «старичкам тут не место».