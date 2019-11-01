Кассы выходят на связь

С 1 января 2020 года страну ждет полный переход на онлайн-кассы.

В республике с недавнего времени несколько операторов фискальных данных, среди которых самым перспективным является «Казахтелеком», так как сервис оператора настолько удобен, что другим игрокам ещё предстоит достичь такого уровня, чтобы претендовать на существенную рыночную долю.

Четыре года назад в стране был запущен пилотный проект по кассовым аппаратам с функцией передачи информации на серверы Комитета госдоходов Минфина. Оператором фискальных данных определили тогда «Казахтелеком». Вначале налоговики выбрали всего десять видов деятельности — ОКЭД, по которым налогоплательщики обязаны были использовать онлайн кассовые аппараты. В августе прошлого года добавилось еще 17 ОКЭД. И тогда же было решено, что все налогоплательщики с 1 января 2020 года должны будут работать с онлайн ККМ, хотя изначально планировалось, что полный переход на них произойдет только в 2024 году. Причина такого ускорения в том, что «обкатка» была признана государством очень успешной. Понятно, что после полного перевода розничной торговли в стране на онлайн-кассы, количество операторов фискальных данных должно было увеличиться. В апреле этого года вышло дополнение к приказу Минфина, где названы два новых игрока — «КарТел» и «Транстелеком». Но за прошедшие четыре года «Казахтелеком» накопил огромную экспертизу в вопросе. Не так давно внутри компании создали специальное подразделение, которые сосредоточено исключительно на этой работе.

Бизнес не всегда с восторгом воспринимает нововведения, но со временем осознает плюсы цифровизации. В действительности использование онлайн-касс очень удобно для предпринимателей. Теперь нет необходимости хранить чеки, ведь они в электронном виде передаются на серверы КГД. Там автоматически формируется отчет об оборотах по итогам каждого квартала или полугодия. Вот что «Profit» рассказал владелец двух столичных компаний Тимур: «Когда-то давно у меня был бизнес, и я помню, что приходилось выбивать чеки, копить их, показывать кассовые книги налоговой. Позже я уехал работать за границу на пять лет, и когда вернулся в страну в 2017 году, открыл две фирмы. Одна занимается образовательными услугами, вторая — это аптека. В этот раз я с самого начала стал использовать онлайн-кассы. Это очень удобно. В личном кабинете хранится история операций. Соответственно, можно проводить процедуру, которую статистики называют сезонной очисткой. Можно видеть на сколько падают продажи, например, в период отпусков. Это очень помогает принимать управленческие решения. Критиковать фармацевта за слабые поступления, хотя подобный провал повторяется каждый год, неправильно. Критика должна быть обоснованной, особенно если речь о персонале». Действительно, в личном кабинете, который предоставляет «Казахтелеком», можно делать достаточно глубокую аналитику по чекам, использовать различные фильтры. Можно также выгружать данные к себе на компьютер.

Предприниматель говорит, что передача онлайн облегчила жизнь и с точки зрения взаимоотношений с государством: «Я сплю спокойно, не переживаю о том, что у меня появятся проблемы с налоговой или другими госорганами. Бизнес у меня прозрачный. И для государства, и для меня самого как владельца. Благодаря тому, что кассовая машина работает в связке с банковским POS-терминалом, можно видеть транзакции и со стороны банка, и в кабинете ОФД».

Качеством технической поддержки «Казахтелекома» Тимур вполне доволен: «Она на хорошем уровне. Сначала были вопросы по связи, но сейчас все решилось. Лично мне очень помогло то, что теперь стало возможно использовать sim-карту Kcell, так как в помещении, где находится аптека, только у этого оператора стабильный сигнал».

В государственном реестре сейчас около сотни моделей касс, которые прошли соответствующую сертификацию. Есть стационарные машины, есть аппаратно-программные комплексы, которые имеют промежуточные серверы, где агрегируется информация для передачи в налоговую. Появились также и веб-кассы — это приложения на Android или IOS. Все, что требуется для их использования — это Bluetooth-принтер для печати чеков. Чеки, кстати, согласно законам республики, можно выдавать в электронном виде, если клиент на это согласен. Есть даже бесплатная веб-касса, которую предлагает установить себе один из отечественных разработчиков мобильных приложений. Соответственно, пользователь такой кассы, который установил ее через Google Play или AppStore, будет платить только ежемесячную абонплату за передачу данных по защищенному каналу.

Большинство производителей сегодня предлагают кассовые аппараты, которые позволяют подключать их к компьютеру и передавать данные различному программному обеспечению — бухгалтерскому, CRM, BI. В свою очередь, к самим кассам часто подключается собственная периферия — например, сканер штрих-кодов. Это позволяет вести учет товаров в складском софте. Некоторые модели могут хранить номенклатуру или иметь встроенный POS-терминал, соответственно, при оплате банковской картой такие устройства печатают один чек, а не два.

Согласно правилам, каждая касса должна стоять на учете в центре технического обслуживания. Те, в свою очередь, сотрудничают с операторами фискальных данных. Вот что говорит директор одного из таких центров «Simple Solution» Айгерим Арпабаева, отвечая на вопрос о новых игроках на рынке: «Если честно, я пока предложения от этих провайдеров даже внимательно не смотрела, потому что „Казахтелеком“ меня абсолютно устраивает. Речь и о покрытии, и о функционале личного кабинета. Они анонсировали еще некоторые улучшения, то есть видно, что не стоят на месте. На наши запросы реагируют быстро. Самое главное, что они идут навстречу не только нам, но и нашим клиентам. Иногда происходит сбой кассового аппарата. Его приходится перепрошивать, и в этот момент абонент может потерять абонентскую плату за месяц. ОФД „Казахтелеком“ в таких ситуациях всегда восстанавливает оплату».

ОФД «Казахтелеком» действительно развивается. В июле этого года департамент автоматизировал выставление актов выполненных работ — теперь их можно получать через портал ismet.kz. С ноября также можно будет получать онлайн и акты сверок. Также в этом году появилась возможность регистрировать онлайн-кассы через интернет. Раньше надо было отнести аппарат в налоговую, сдать, ждать три дня, затем идти в центр технического обслуживания, чтобы проверить работоспособность устройства. Сейчас при наличии ЭЦП и опыта работы с компьютером, можно зарегистрировать машину, не посещая офис налоговой. Также улучшилось покрытие. Если раньше ОФД «Казахтелеком» работал только с Altel и Tele2 или использовал проводное соединение, то с середины лета можно приобрести сим-карту Kcell.

«У нас много нововведений, — говорит и. о. директора департамента по управлению „ОФД“ „Казахтелекома“ Комек Мухамедия, — Вскоре мы представим удобный кабинет для центров технического обслуживания. Они смогут заказывать сим-карты в онлайн-режиме, отслеживать оплату их услуг. В нем в частности будет база данных по жизненному циклу касс, то есть по каждой машине можно будет увидеть, была ли она в ремонте, причину поломки и так далее. Для клиентов мы вскоре запустим телеграм-бот. С его помощью можно будет узнать баланс на лицевом счете по БИН или ИИН, по геолокации он покажет ближайшие центры технического обслуживания, их контакты, сайты. В планах создание ботов и на других платформах. Также мы ведем переговоры с мобильными операторами, чтобы наши услуги можно было оплачивать с баланса другого номера. Проводим редизайн сайта, к концу года пользователи увидят новую версию, интерфейс станет гораздо лучше. В общем, новшеств много».

Явно видно, что, несмотря на то, что несколько лет «Казахтелеком» являлся единственным оператором фискальных данных в стране, это не сказывалось негативным образом на качестве обслуживания. А сегодня, когда появились и другие игроки, оператор задает им высокую планку с точки зрения качества сервиса. И речь не только о покрытии, но и о удобстве использования как центрами технического обслуживания, так и конечными потребителями этой услуги.