Максим Хало, ITGLOBAL.COM: конкуренции не боимся!

Интервью с руководителем ITGLOBAL.COM в Казахстане о преимуществах интеграторского подхода в построении облаков.

Представители международной компании-интегратора ITGLOBAL.COM, Максим Хало и Василий Белов, рассказали о планах по работе и развитию на казахстанском рынке, а также о тех тенденциях, которые формируют спрос среди заказчиков. ITGLOBAL.COM — крупный международный игрок на ИТ-рынке Казахстана, глобальный поставщик ИТ-услуг, продуктов и решений. Его география простирается от США до Амстердама, от Стамбула до Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. В ближайшие несколько лет будут открыты новые офисы более чем в 10 странах мира.

— Максим Хало, генеральный директор ТОО «ИТГЛОБАЛКОМ КАЗ»: История нашей компании начиналась с облачных решений, кстати, именно они были в центре внимания, когда в 2015 году в Алматы мы открывали первое представительство в Казахстане. Сегодня у ITGLOBAL.COM есть также интеграторское направление и пул вендоров, включая собственных. Поэтому логичным стало открытие нового интегратора — что мы с большим удовольствием и сделали в этом году в Нур-Султане. Конкуренции не боимся! — нам есть, что предложить местному рынку, и мы готовы делиться наработанным в России опытом.

— Василий Белов, заместитель генерального директора группы компаний ITGLOBAL.COM, руководитель направления интеграции (Москва): Наша компания работает на высококонкурентных рынках по всему миру. Мы действительно готовы побороться за место лидера в своей сфере — за счет высоких компетенций в тех решениях, которые предлагаем. На рынке Казахстана мы хотим зарекомендовать себя как надежный интегратор, который держит своё слово и готов к решению любых инфраструктурных задач в ИТ.

— Какие вендоры представлены в портфеле услуг для Казахстана?

— Максим Хало: Наши фокусные технологические партнёры — VMware, Cisco и NetApp, — большая часть наших облаков по всему миру построена на базе решений этих вендоров. Мы были первыми в СНГ, кто получил статус VMware Service Provider Partner. Мы одними из первых стали партнером NetApp и являемся также авторизованным сервисным центром NetApp. Наше ключевое преимущество в том, что ITGLOBAL.COM является многопрофильным системным интегратором. Мы специализируемся на проектах в области ИТ-инфраструктуры — в нашем портфеле присутствуют все лидеры мировой ИТ-индустрии, вышеупомянутые фокусные партнеры, а также Hitachi Vantara, Dell, Huawei, Bull, Lenovo и другие.

Кроме того, мы располагаем солидным пакетом предложений со стороны наших собственных вендоров, входящих в группу компании ITGLOBAL.COM:

— SimpleOne, представляющий платформы автоматизации бизнес-процессов уровня корпорации (ITSM).

— VASExpert, предлагающий решения для операторского бизнеса (B2O) на основе платформы глубокого анализа трафика (системы класса DPI — Deep Packet Inspection).

— vStack, гиперконвергентная платформа со встроенной виртуализацией на базе гипервизора второго типа (FreeBSD). На базе vStack мы уже предоставляем нашим заказчикам облачные услуги в Нидерландах и Белоруссии.

Должен отметить большой интерес со стороны корпоративного рынка Казахстана, государственного и квазигосударственного секторов по всей стране. Из последних, например, могу отметить проект по поставке и внедрению DPI-системы для одного из операторов связи в Атырау. Кроме того, мы начали ведение сразу нескольких проектов по внедрению ИТ-решений в различные сектора Республики.

— Как вы выстраиваете техническую поддержку?

— Максим Хало: Наши инженеры обладают огромным объёмом компетенций — что мы с успехом используем в реализации и ведении проектов наших клиентов. Это касается и наших собственных вендоров, и так называемых, «классических» — таких, как Cisсо и NatApp, хотя во втором случае, безусловно, часть технической поддержки оказывают и дистрибьюторы, и сами вендоры в том числе.

— Предоставляя облачные сервисы местных и международных провайдеров, какую Cloud-экспертизу вы можете гарантировать?

— Максим Хало: Уже несколько тысяч клиентов по всему миру могут подтвердить нашу Cloud-экспертизу. При этом мы предоставляем облачные сервисы как небольшим заказчикам, так и поддерживаем огромные инсталляции частных облаков на тысячи виртуальных машин для больших корпораций и различных структур государственного сектора. Облачное предложение ITGLOBAL.COM имеет максимальный охват: мы оказываем услуги на базе собственных площадок, гиперскейлеров и локальных облачных провайдеров. При этом всегда подбираем оптимальное и технологичное решение исходя из потребностей каждого заказчика.

Собственных площадок у нас на сегодняшний день пять — в США, Нидерландах, Турции, Белоруссии и России. Гиперскейлеры представлены всей большой четверкой — Amazon WebServices, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и AlibabaCloud. Помимо этого, мы активно сотрудничаем с локальными облачными игроками и получаем отличные скидки от объема для наших заказчиков, например, в CloudMTS, Mail.ru Cloud Solutions, Yandex.Cloud и других. Словом, на каждый запрос клиентов в Казахстане у нас точно есть собственное предложение.

— Как в целом вы видите казахстанский рынок облачных услуг?

— Максим Хало: Наверное, здесь я не буду оригинален. Мы видим в облачном рынке Казахстана огромные перспективы. Лучшее подтверждение моим словам — это наши инвестиции в облачный рынок Казахстана. Мы уже запустили автоматизированную платформу для оказания облачных услуг для B2 °C и небольших предприятий. Ее особенность в том, что можно очень быстро получить облачные ресурсы, просто зайдя на сайт Serverspace.kz. При этом данные хранятся на территории Казахстана.

Если мы говорим об Enterprise-заказчиках, на местном облачном рынке мы работаем в тесном партнерстве с облачным провайдером ИТ-ГРАД, чтобы совместно предложить действительно качественный сервис на территории Казахстана.

Что касается объемов, то я бы не стал называть конкретные цифры. А что касается потребностей, мы видим, что заказчики в Казахстане все больше и больше смотрят на облачные сервисы, вместе с тем растут и требования к качеству, гибкости и широте портфеля. И здесь, как я уже говорил, у нас обширные возможности.

— Василий Белов: За последние несколько лет ИТ-рынок в Казахстане совершил качественный скачок, это видно во всех сферах: и в проникновении связи, и во внедрении систем автоматизации, и в облачных сервисах. Рынок растет. А это значит, что для нас здесь есть большой фронт работы. При этом я не вижу каких-то больших региональных различий. Уровень ИТ-специалистов Казахстана не уступает мировому. Выходя на новый рынок или выводя новый продукт, мы стараемся предложить самые высокотехнологичные решения. Соответственно, следим за последними тенденциями и трендами, повышаем свою экспертизу. Это наша стратегия.

— Поделитесь планами ITGLOBAL.COM по работе в Казахстане.

— Максим Хало: Планы — грандиозные! Мы хотим показать бизнес-сообществу и государственному сектору Казахстана возможности ГК «ИТГЛОБАЛ» в части реализации больших проектов и закрепиться в качестве системного интегратора с «хорошей репутацией». Мы открыты для заказчиков разного масштаба — будь то представительства крупных иностранных корпораций или местный бизнес: производство, добыча и переработка ресурсов, ритейл, финансовый сектор и много другое. Все эти направления были с успехом отработаны на территории Российской Федерации и Белоруссии.

— Василий Белов: Мы развиваем бизнес в различных направлениях. Делаем акцент на Managed IT, облачных сервисах, инфраструктурных проектах. Ключевое преимущество интеграторского направления — это то, что весь спектр наших и партнерских сервисов, решений и вендоров доступен в интеграторском портфолио. Соответственно, мы имеем максимум возможностей для оптимального решения задач наших клиентов. В Казахстане мы, в первую очередь, делаем ставку на крупные инфраструктурные проекты, связанные с построением частных облаков. Это поставки серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, виртуализация. Кроме того, мы заинтересованы в развитии облачных вычислений и продвижении наших собственных вендоров. В целом, Казахстан для нас является очень перспективным рынком. Мы видим, что здесь есть спрос на решения ITGLOBAL.COM. Мы отлично понимаем, что невозможно эффективно работать на рынке дистанционно. Нужно сильное локальное представительство, нужны компетенции на месте, чтобы быть ближе к казахстанским заказчикам, — поэтому мы и открыли офис в Нур-Султане.