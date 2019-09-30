Интервью с коммерческим директором «Казтелепорта» о ценностях и людях в компании, строительстве новых ЦОДов и особых клиентах.

Последние годы компания постоянно наращивает свою активность и, судя по всему, не намерена останавливаться на достигнутом. Profit.kz поговорил с коммерческим директором «Казтелепорта» Игорем Паком и узнал о строительстве двух новых дата-центров в столицах, а также расспросил о ценностях компании.

— Игорь, двадцать лет для отечественного ИТ-бизнеса — это довольно серьезный срок…

— Если посмотреть на историю компании, до какого-то момента мы были телекоммуникационной компанией. Затем акционерами была поставлена задача выйти на открытый рынок, чтобы доля дохода от продаж за пределами группы Halyk постоянно увеличивалась. По сути, перед компанией поставили цель монетизировать компетенции сотрудников и опыт «Казтелепорта», накопленный за многие годы. Как говорится, мало иметь хорошие мозги, нужно уметь их продавать. В «Казтелепорте» очень много корифеев — это люди, которые работают здесь больше пятнадцати лет. Текучка минимальная. Это важный показатель того, что компания стабильная, с хорошим корпоративным климатом и культурой, успешная. В этом большая заслуга и персонала, и акционеров, которые инвестируют в наше развитие. Я лично работаю в компании меньше двух лет, но при этом, как и другие сотрудники, которые присоединились к команде чуть позже, чувствую себя очень комфортно. Это о многом говорит.

— Как «Казтелепорт» сам для себя определяет собственные конкурентные преимущества?

— Когда спрашивают, чем вы отличаетесь от других, все обычно повторяют одно и то же: у нас лучшая цена, у нас полный комплекс услуг, у нас высокое качество. Но когда ты плотно общаешься с клиентами, то видишь, что все это уже не является преимуществом — это то, что должно быть по умолчанию, априори. Поэтому я скажу так: нашим конкурентным преимуществом являются люди, специалисты. Есть такое выражение — «Всего лишь бизнес, ничего личного». Для нас все наоборот. В любом вопросе много личного, начиная от личной симпатии или, напротив, неприязни. Помимо того, что у тебя лучшая технология и цена, очень важно, какое сложится о тебе впечатление. В «Казтелепорте» это понимают. Мы технологическая компания, но мы имеем дело с живыми людьми. Сейчас эра эмоций, эмоциональных продаж. Когда на рынке сильная конкуренция, то техническая платформа, ее содержимое, у всех игроков плюс-минус идентичное. Поэтому нужно завоевывать клиента впечатлениями, которые дарят люди. Мы для этого, помимо технических тренингов, проводим для персонала много мероприятий, связанных с общением: учим как вести переговоры, как быть клиентоориентированным. Основной посыл в том, чтобы показать: каждое подразделение, каждый сотрудник, независимо от его рода деятельности, влияет на то, останется ли доволен клиент. Даже если человек ни с кем за пределами компании не контактирует, его работа отражается на результате. Мне кажется, нам удается это донести. И именно это, я считаю, и отличает нас от других.

— А вообще есть какие-то сформулированные ценности в компании?

— Да, конечно. Первая — это инновационность. Это некая жизненная философия, предполагающая постоянную готовность к изменениям. Сейчас технологии быстро и постоянно меняются, особенно в IT-индустрии. Надо быть морально готовым к тому, что остановиться на достигнутом не получится. Мы приветствуем любые идеи и предложения членов команды, поддерживаем стремление участвовать в управленческих процессах, развивать продуктовую линейку. Суть нашей инновационности в открытости и готовности к изменениям. Может быть, это смелое утверждение, но я считаю, что у нас нет бюрократии. В частности, это выражается в том, что у нас создана рабочая группа по сервисной стратегии, которая раз в месяц устраивает мозговой штурм. У этой рабочей группы очень важные задачи — генерировать идеи и выводить уровень предоставления наших сервисов на высокий уровень.

Вторая наша ценность — проактивность. На мой взгляд, проактивность означает, что недостаточно идти в ногу со временем — нужно быть на два шага впереди. Нужно предугадывать будущие запросы клиентов, четко понимать, что будет с рынком через три года. Облака, если говорить откровенно, в Казахстане не так популярны, как в некоторых других странах. Но мы предвидим, что ситуация будет меняться в лучшую сторону и меняться динамично. Когда мы исследуем ситуацию на Западе и на Востоке, мы видим, как наш собственный рынок будет развиваться и уже сейчас предпринимаем определённые шаги, чтобы быть готовыми к переменам. В этом и заключается наша проактивность. Мы ведем переговоры с крупнейшими глобальными корпорациями, предоставляющими облачные решения, такими как Amazon, Microsoft, Alibaba, которые ушли далеко вперед. Они с удовольствием делятся с нами опытом. Мы посмотрели, как у них все устроено изнутри, и в процессе у нас появилось много идей для совместных проектов. Детали, пока, к сожалению, не могу раскрыть, но в ближайшее время у нас будут новости.

Третья наша ценность — та самая уже упомянутая клиентоориентированность. Если вы спросите, кто главный в компании, то я отвечу: конечно же, клиент. Мы понимаем, что если какое-то действие не приносит дополнительной ценности или удобства клиенту, то это бесполезное действие. Мы постоянно думаем о том, как мы можем улучшить жизнь клиента. Мы поставили себе задачу сократить время обслуживания, причем не имеет значения, какой это процесс — продажи или технической поддержки. Для этого мы используем не только внутренние ресурсы, но и привлекли внешних консультантов. Мы расписали бизнес-стратегию компании, запустили большую волну оптимизации внутренних бизнес-процессов, автоматизации. Все для того, чтобы клиент остался доволен и как можно быстрее получил ту услугу, которая ему нужна.

— Клиентов много, но зачастую на сайтах, в проспектах некоторых из них выделяют в отдельную группу. У «Казтелепорта» есть такой особый список?

— Чего мы точно не будем делать, так это делить клиентов на касты. Я знаю, что в некоторых компаниях, скажем так, обращают очень сильное внимание на минимальную сумму контракта. У нас отношение ко всем клиентам одинаковое. На днях мы подписали договор, если не ошибаюсь, на тридцать тысяч тенге. И к этому клиенту будет такое же отношение, как и ко всем другим. Понятно, что на кого-то мы тратим больше времени и ресурсов, на кого-то — меньше, но сути это не меняет. Особые клиенты для меня — те, которые ставят сложные задачи. И это дает массу преимуществ. Во-первых, если ты решаешь такую головоломку, значит, ты помогаешь клиенту справиться с какой-то непростой проблемой. А, во-вторых, ты растешь над собой.

— Каков план развития «Казтелепорта» на ближайшее будущее?

— Сейчас у компании 5 ЦОДов, расположенных в городах Нур-Султан и Алматы. К счастью, они утилизированы, все распродано. Поэтому мы начали строительство двух новых дата-центров в столицах. Они будут большими и пройдут сертификацию по Tier 3, то есть мы гарантируем, что обеспечим непрерывную работу сервисов для наших клиентов. Также до конца года мы завершим большой проект по модернизации собственной сети каналов передачи данных. Речь об абсолютно новом оборудовании с самым современным программным обеспечением, которое позволяет управлять нашей сетью.

В этом году мы получили два важных сертификата. Первый — PCI DSS на физическое размещение и на предоставление вычислительных ресурсов (IaaS) для финансовых структур, работающих с платежными карточками. Это международный сертификат на соответствие самым высоким нормам информационной безопасности.

Также примерно месяц назад мы получили государственный сертификат от КНБ на оказание услуг по информационной безопасности. Лицензия позволяет официально предоставлять большой спектр услуг по ИБ.

В целом у «Казтелепорта» есть четкая стратегия развития на три года. В ней определены три направления. Первое — это услуги ЦОД и облачные сервисы. Второе — это услуги связи. Третье — услуги информационной безопасности. На самом деле портфель гораздо шире, но мы выделили эти три направления и будем в ближайшие годы уделять именно им 90% нашего внимания.

— Как меняется рынок, на котором вы оперируете?

— Раньше клиенты в основном строили за счет больших инвестиций собственную инфраструктуру, в которой размещали физическое оборудование. Сейчас при разговоре с клиентами стало заметно, что они задумываются об облачных сервисах как о некой альтернативе. Это уже хорошо! Бывает, что мы спорим с клиентами о том, нужен ли им аутсорсинг. Во всем мире это инструмент, которым активно пользуется бизнес. Главный посыл, который мы пытаемся донести, следующий. У каждой компании есть вид деятельности, которому она в идеале должна уделять сто процентов своего времени и внимания. Все сторонние функции — например, IT — стоит отдать профессионалам, для которых именно эта деятельность базовая. Это позволяет экономить огромный объем денег, увеличить прибыль за счет фокуса на основном профиле. И чем дальше, тем чаще получается убеждать клиентов в нашей правоте. Если посмотреть на тех, кто с нами больше трех лет, примерно шестьдесят процентов из них уже пользуются облачными решениями. И исходя из мирового опыта уверен, что эта цифра будет только расти.