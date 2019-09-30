Зачем селу тысячи километров оптоволокна

В Казахстане с 2018 года реализуется проект строительства волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах по модели государственно-частного партнерства.

Доступность медицины на селе является важным для страны вопросом. Это подчеркнул на прошлой неделе и глава государства Касым-Жомарт Токаев. На сегодня, по информации директора Департамента цифровизации министерства здравоохранения РК Бейбута Есенбаева, на уровне городов и районных центров доступом к интернету обеспечены все объекты здравоохранения. «Но ниже районных центров и в отдаленных сельских районах проблема доступа к интернету решена не полностью. Только 65,8% объектов здравоохранения ниже районного уровня имеют доступ к сети», — делится Бейбут Есенбаев. Чтобы решить эту проблему, в Казахстане с 2018 года реализуется проект строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в сельских населенных пунктах по модели государственно-частного партнерства, принятой во всем мире, но при этом имеет социальную направленность, отличающую его от аналогичных проектов в других странах.

Список сельских населенных пунктов, которые должны быть охвачены данным проектом, сформирован, исходя из следующих критериев: удаленность СНП от районных центров и городов, наличие государственных образовательных и медицинских организаций, а также количество проживающего населения.

В настоящее время «Казахтелеком» успешно реализует строительство волоконно-оптических линий связи и планирует до конца следующего года проложить более 16 000 км ВОЛС, что обеспечит высокоскоростным интернетом почти 2 500 государственных учреждений в 828 селах страны. Это очень серьезные планы, которые не просто реализовать в столь короткие сроки. Этот проект стал крупнейшим в телеком-сфере Казахстана. Он позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 4,8 млн жителей отдаленных населенных пунктов.

Напомним, что «Казахтелеком» уже имеет довольно разветвленную сеть ВОЛС по всей республике. В свое время компания инвестировала большие средства в развитие сельской связи. К слову, сегодня в Казахстане есть районы, где «Казахтелеком» — единственный оператор связи. С точки зрения развития села компания является драйвером роста как экономики региона, так и в решении социальных проблем. Наибольшую пользу проект принесет социальным организациям, в их числе — образовательные и медицинские учреждения.

На сегодняшний день в отдаленных населенных пунктах операторы подключили 33 медучреждения, до конца 2020 года широкополосный доступ получат 710 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, медпунктов. Кроме строительства ВОЛС, проект, разумеется, предусматривает многочисленные мероприятия по расширению и модернизации магистрального и сетевого оборудования передачи данных.

Интернет всему голова

На примере села Сураншы батыр в Алматинской области, где благодаря «Казахтелекому» медпункт уже имеет «выделенку», можно понять, насколько улучшилась жизнь сельчан и стали доступнее и качественнее медуслуги. После того, как учреждение получило доступ к быстрому интернету, многое изменилось не только в жизни самих медиков, но и у их пациентов.

В Сураншы батыре нет поликлиники, а в медпункте не предусмотрен врач — только фельдшер. Раньше в случае каких-то инцидентов он отправлял травмированного в районную больницу, откуда его могли перенаправить в городской стационар. Сегодня фельдшер благодаря интернету у себя на месте может, если есть основания, напрямую направить пациента в нужное медучреждение к конкретному врачу на прием на конкретное время.

«Терапевт приезжает сюда по графику и принимает пациентов, проводит те же профосмотры, — рассказывает Медетбек Жаксылык, медицинский статистик из Жамбылской центральной райбольницы. — Раньше, если нужен был рентген, ЭКГ, УЗИ, если надо было посетить какого-то узкого специалиста, людям выписывали бумажные направления в районную больницу». А дальше человек садился на автобус или каким-то другим транспортом добирался до Узынагаша. Но когда он оказывался в райцентре, иногда бывало так, что врач был в это время на вызове. И пациенту приходилось терпеливо ждать, порой часами, чтобы получить свое направление или пройти обследование. Сейчас талоны выписываются онлайн. Этой проблемы больше не существует.

То же касается анализов. Раз в месяц в село приезжает передвижная лаборатория. Сельские жители иногда сдают анализы в ней, иногда — в райцентре. Между двумя этими точками информация часто терялась. Сейчас все анализы, где бы они ни были сделаны, оказываются в единой базе данных. Их может мгновенно найти как сестра из медпункта, так и врач в райбольнице или каком-нибудь республиканском медцентре.

«Документы не теряются, все находится в базе, даже если прошло несколько лет, — говорит Наталья Кравченко, директор по организационно-методической работе Жамбылской ЦРБ. — Где бы врач ни находился, он может зайти под своим логином и увидеть, какое лечение и где получал больной, были ли госпитализации, состоит ли человек на диспансерном учете и так далее».

Каждый рентгеновский снимок попадает в централизованное хранилище. Больше того, там он обрабатывается специальным программным обеспечением, которое выявляет на ранней стадии злокачественные образования или туберкулез.

ИТ-системы помогают следить за состоянием здоровья беременных женщин, маленьких детей, хронических больных. Последние, например, должны раз в квартал сдавать определенные анализы. Если анализ не отобразился в системе, курирующий врач в районе видит, что фельдшер на месте недоработал. «Я включаю утром компьютер, у меня „красные колокольчики“ — и я начинаю звонить…», — поясняет г-жа Кравченко. Такого рода системы уменьшают в конечном итоге смертность, в том числе младенческую, позволяют вовремя принимать меры, чтобы состояние больных не усугубилось.

Оптоволокно, протянутое «Казахтелекомом» в село Суранши батыр, изменило картину полностью. «Новые технологии, которые появляются каждый день, очень сильно меняют нашу жизнь, — делится впечатлениями Наталья Кравченко. — Я помню времена, когда мы раз в год выводили на огромном ватмане среднюю статистику по району. Мы собирали с каждого пункта статталоны и клеили их, определяя, сколько у нас ОРВИ-больных, сколько диабетиков и так далее. На эту работу уходил день, если не больше. Мы всегда с ужасом ждали приближения момента, когда мы должны сформировать 12-ю форму. Сегодня я могу открыть ноутбук и сгенерировать такой отчет за минуту».

Цифровое будущее

Несколько лет назад АО «Казахтелеком» реализовал проект CDMA-450, благодаря которому интернет-связью покрыта территория большинства из этих сел и поселков, но проблема в том, что максимальная скорость предоставления услуг там составляет около 1,5 мегабит в секунду, и при этом она зависит от нагрузки, количества абонентов, удаленности территории и других факторов. Есть сельские населенные пункты, где пользуются интернетом через радиодоступ либо посредством спутниковых систем — по более низким скоростям. С приходом же в село ВОЛС со скоростью доступа к сети интернет минимум 10 мегабит в секунду, которую можно будет увеличивать до гигабита, настанет совершенно другой уровень сервиса, когда можно в онлайн-режиме смотреть телевидение, пользоваться сервисами видеохостинга в полном объеме и много-много других плюсов.

Кроме того, подведение инфраструктуры ВОЛС к сельским населенным пунктам позволит сотовым операторам увеличивать количество своих станций, расширяя зоны покрытия сетью и улучшая качество предоставления услуг мобильного интернета.

Т.е., если в селе нет скоростного интернета, никакая ИТ-инфраструктура работать не будет, и получить все описанные блага цифровизации не получится. И именно этим в течение всего 2020 года будет заниматься «Казахтелеком». Компания до конца следующего года не только построит волоконно-оптические сети, но и подключит к ним государственные учреждения и бюджетные организации. Уже до конца текущего года компания планирует подключить к волоконно-оптическим линиям связи 1 352 государственных учреждения в 462 сельских населенных пунктах. Построенную инфраструктуру можно будет использовать для предоставления сервисов другим участникам рынка. Все это, в конечном счете, позволит сельским жителям пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета.

Наряду с расширением спектра услуг для физических и юридических лиц, в компании уделяется большое внимание реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». «Казахтелеком» активно внедряет проекты по цифровизации экономики, в частности, организован проект, направленный на поддержку всех этапов жизненного цикла малого и среднего бизнеса — открытая цифровая платформа. В своей основе проект представляет агрегатор сервисов, необходимых для обеспечения функционирования бизнеса на протяжении всего жизненного цикла, платформа открытая и будет постоянно пополняться новыми цифровыми сервисами.

Кроме того, компания прорабатывает вопросы, связанные с реализацией проектов, направленных на внедрение инфокоммуникационных услуг и сервисов. Одна из услуг, которая станет доступна для всех населенных пунктов страны после того, как волоконно-оптические линии свяжут телекоммуникационную сеть воедино, является внедрение проекта Smart City — «умных городов», в которых управление системами жизнеобеспечения осуществляется в автоматическом режиме, за счет анализа больших данных искусственным интеллектом.

Являясь ведущим оператором связи в Казахстане, АО «Казахтелеком» пристально изучает глобальные тренды и рассматривает технологию 5G для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. Отметим, что преимуществами технологии 5G являются высокие скорости доступа (до 10 Гбит/с), одновременного обслуживания большого количества устройств IoT (интернет вещей), низкая задержка, а также использование более широкого диапазона частот.

В целом для «Казахтелекома» важно развитие новых бизнесов, более того, компания планирует выступать драйвером развития МСБ, для чего развивает перспективные инновационные направления — IoT, Blockchain, Smart City, Smart Home и другие. Однако при всех новшествах компания не перестает уделять пристальное внимание улучшению сервиса и качества предоставляемых услуг.