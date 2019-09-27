Какие эффекты ожидать от цифровой трансформации?

Пожалуй, сегодня цифровая трансформация — одна из самых неоднозначных тем.

С одной стороны — нежелание компаний делиться информацией, связанной с ней. С другой — нет еще ни одной компании, которая бы завершила процесс трансформации. По сути, у процесса трансформации и нет конца — это постоянный процесс преобразования.

Телеком считается одной из самых сложных отраслей в вопросе цифровой трансформации. Опять же, с одной стороны, казалось бы — именно эта отрасль находится на острие цифрового прогресса. Но, в то же время, масштабы: трансформировать крупную компанию сектора телко — задача крайне сложная. В целом, как бы операторы не опасались определения «труба по передаче данных», они по факту остаются именно таким бизнесом, формируя здесь львиную долю доходов. И, тем не менее, амбиции выстроить что-то новое у телко есть. Мы попытались понять, чем «дышит» отрасль в этом вопросе в Казахстане на примере самого крупного оператора — «Казахтелекома». Забегая вперед, нужно представлять, какие вызовы стоят перед оператором — компания, которая концентрирует 65% рынка телекома страны, вряд ли будет опираться на стандартные подходы.

Цифровая трансформация — это не хайп

Возвращаясь к эффектам, нужно сказать, что есть субъективное ощущение, что тема цифровой трансформации «перегрета» — о ней говорят много, в то же время есть понимание некоего информационного вакуума. То есть, как уже отмечалось выше, возможно, что и эффекты не настолько выразительны, как это планировалось на старте. Может быть так: (не сразу заметны из-за специфики самого процесса трансформации).

Сергей Назаренко, управляющий директор по программе модернизации «Казахтелекома», продолжает тему так: «Вспомните тот же блокчейн — в него верили, вкладывали большие деньги, были уверены, что это новая волна, которая даст существенный эффект. Но со временем пыль осела, пришло понимание, что тема перегрета». При этом, он считает, что в вопросе цифровой трансформации тренд находится на этапе накопления информации и экспериментов. «В этих условиях единственно правильный подход — прагматичный, чтобы не попасть в ловушку „блокчейна“ — когда инвестированы большие средства, но эффект оказался разочаровывающим. Иными словами, важно понимать, какие технологии мы внедряем, важно приоритизировать инвестиции, которые есть в распоряжении компании, подходить к этому взвешенно», — поясняет он.

В «Казахтелекоме» уже прорабатывается пакет подобных инициатив, и более того, уже даже есть ощутимые эффекты. «Вообще, есть три стадии, если мы говорим о цифровой трансформации. Первая — цифровизация. Когда в компании внедряют несколько цифровых процессов. Фрагментарно. Если мы говорим о цифровой трансформации, то тут речь уже идет о комплексном подходе. Ну, а третья стадия — это апогей в вопросе цифровизации, когда компания строит абсолютно новые бизнес-модели. Например, зарабатывая на данных. Фактически это цифровое перерождение», — делится управляющий директор по программе модернизации «Казахтелекома». Он уверен, что оператор может выйти на этот уровень: предпосылки для этого есть — компания обладает внушительными объемами данных. И более того — такие истории в мире тоже уже есть (когда операторы получают дополнительную выручку, источником которых являются данные — прим. редакции).

Первый этап уже пройден

Сегодня оператор приблизился к цифровой трансформации на расстоянии вытянутой руки.

«Напомню, что мы начали программу трансформации несколько лет назад. Еще раз отмечу, что тогда речь шла не о цифровой трансформации, а именно бизнес-трансформации. На тот момент, в 2013 году, было понимание, что компании необходима оптимизация бизнес-модели. И в этих целях в 2014 году была разработана специальная программа. В соответствие с ней было определено четыре направления, где необходимо сделать упор. Это в общей сложности порядка 60 инициатив», — рассказывает Сергей Назаренко.

В списке, например, супермаркет услуг, где была поставлена задача сделать фокус на розничный сегмент. В «Казахтелекоме» пересмотрели спектр продуктов, подкорректировав, более того, научились лучше их преподносить. Интересные инициативы были выдвинуты и в сегменте B2B. «Одна из ключевых и, пожалуй, самая масштабная — создание интегрированного оператора (СП Алтел и Теле2 — прим. редакции). Наконец, очень большое направление — эффективная бизнес-модель, где внедрялись инициативы по улучшению внутренних процессов, оптимизации расходов. Здесь мы решали задачу способом централизации. То есть, по сути все, что мы делали последние пять лет — наводили порядок в компании, выстраивали базис для цифровой трансформации. Кстати, по нашим оценкам от этой программы мы получили за пять лет эффект на свободный денежный поток в размере 106 млрд тенге», — поясняет управляющий директор.

Увеличивая масштаб преобразований

Понятно, что 106 млрд тенге — это впечатляющий результат. Но впереди еще более заманчивые перспективы — бизнес-трансформация лишь показала, подсветила возможности трансформации в целом. «Мы пришли к пониманию, что, сделав компанию эффективнее внутри, мы должны идти дальше — к тому, чтобы сделать ее эффективной по всему периметру. То есть, пора идти во внешнюю среду — цифровая трансформация будет затрагивать клиентские пути: мы должны сделать наши услуги „быстрыми“ и доступными, абонент должен иметь возможность получить услугу в два клика», — рассказывает о планах Сергей Назаренко. Второй фокус — это работа с клиентским опытом, и здесь, словами управляющего директора, важно понимать модели поведения, потребности клиента. И здесь же можно говорить о персонализации. «Это очень большая работа, которая не обойдется без использования технологий Искусственного интеллекта. В итоге мы ожидаем, что благодаря цифровой трансформации, акционерная стоимость компании продолжит расти», — добавляет он.

Стать дороже в два раза

Говоря о цифровой трансформации, нужно понимать, что эффекты могут быть самые разнообразные. В «Казахтелекоме» решили сконцентрироваться на акционерной стоимости, которая, как отмечает Сергей Назаренко, в результате должна увеличиться до двух раз (сегодня суммарная рыночная стоимость акций компании составляет $680,85 млн, то есть, рост в 2 раза — это $1,36 млрд).

«По большому счету, деньги — это цель любого бизнеса. Если мы говорим о цифровой трансформации — то это способ их заработать. Я бы тут выделил два важных момента, о них уже вскользь говорил ранее — это клиентский опыт и оптимизация процессов компании. Улучшение клиентского опыта прямо влияет на доходную часть бизнеса, а оптимизация и ускорение процессов приведет к сокращению затрат, повышению операционной эффективности компании», — акцентирует он. И здесь важно понимать, какие инструменты есть в арсенале «Казахтелекома» для получения этих эффектов. «В целом компания уже сейчас способна оперативно реагировать на вызовы, становится agile-дружественной. Понятно, что это влечет за собой смену корпоративной культуры — а это основа успешности цифровой трансформации», — углубляется управляющий директор, добавляя, что успешные проекты по изменению корпоративной культуры — это процессы «top-down» (то есть, когда процессы инициируются руководством, стимулируются сверху — прим. редакции). Это ключевой момент во всех успешных корпоративных историях цифровых преобразований. Еще, по его словам, важно привлечь цифровые таланты — молодежь, которые бы драйвили этот процесс.

Есть у трансформации начало, нет у трансформации финала

Как бы банально это ни звучало: мир не стоит на месте. «То, что я вижу в „Казахтелекоме“, лишний раз доказывает это — завершается одна программа, начинается другая — более масштабная. И я более чем уверен, что через три-пять лет появятся новые технологии, которые будут „рисовать“ новые горизонты. Я к чему веду — этот процесс непрерывный, бизнес должен работать в формате непрерывных улучшений. С другой стороны, я остаюсь прагматиком в этом вопросе — нельзя сваливаться в необдуманные инвестиции и в непроверенные технологии. Можно наломать дров и, поверив в какую-то технологию, стать ее заложником, не получив ожидаемого эффекта», — предостерегает управляющий директор «Казахтелекома», финализируя, что фавориты «гонки» уже выбраны. А в качестве инструментов упомянутый набор технологий Искусственного интеллекта и BigData, роботизация процессов, технологии виртуализация сети.

Резюме

Возможно слово «пикантность» тут не совсем уместно, но выглядит приемлемым к описанию ситуации вокруг телекома. С одной стороны, отрасль стоит перед необходимостью цифровой трансформации, с другой, перед телко стоят вызовы иного, технологического рода — чего стоит 5G, который сейчас выглядит пока как забавная игрушка, а по сути, когда дело дойдет до реального внедрения, полностью изменит парадигму отрасли. Если так, то времени в запасе для цифровой трансформации у операторов осталось не так много — уже через несколько лет сети 5G начнут фрагментировано внедряться по всему миру. И тогда операторы могут столкнуться с таким клубком внутренних и внешних противоречий, что исход не выглядит столь очевидным.