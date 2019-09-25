Post Express ушел в облако

Лидер доставки в Казахстане вынес ИТ-инфраструктуру, включая критичные для бизнеса сервисы, в облако «ИТ-ГРАД».

Облачные технологии используются компаниями по всему миру. Однако по-прежнему встречаются организации, которые продолжают работать на собственных мощностях, поддерживать дорогостоящее оборудование и администрировать инфраструктуру силами штатных специалистов. До недавнего времени Post Express (Почта Экспресс), динамично развивающаяся компания на рынке курьерских, логистических и почтовых услуг Республики Казахстан, входила в их число. Но с течением времени пришло понимание, что облака дают гораздо больше преимуществ. О том, зачем Post Express вынесла свою инфраструктуру на облачную площадку провайдера и какой эффект удалось получить, расскажем в сегодняшнем материале.

Облако для серьезных задач

Гибкость и скорость — отличительная черта Post Express, напрямую связанная с обслуживанием клиентов. Примечательно, что в компанию может обратиться любой человек, озвучить пожелания и, если требуемый сервис ранее не предоставлялся, услуга будет разработана под потребности заказчика, а поставленная задача решена в кратчайшие сроки. Помимо работы на результат, Post Express постоянно совершенствует уровень оказываемых услуг, разрабатывает и внедряет новые технологии доставки в комплекс предоставляемых решений. Необходимость цифровизации бизнеса и автоматизации ручных операций натолкнули Post Express на использование облака.

Выбор облачного провайдера

Перенос инфраструктуры в облако всегда тесно связан с поиском исполнителя в лице облачного провайдера. Выбрать достойного поставщика — задача не из простых, но, если придерживаться определенных правил, можно найти тот самый хороший вариант. Критериями выбора поставщика IaaS для Post Express стали сразу несколько факторов:

— компания должна была быть одним из лидеров рынка IaaS-услуг;

— использовать оборудование лучших вендоров;

— размещать «железо» в лучших дата-центрах;

— иметь квалифицированную службу технической поддержки, обладающей высокой компетенцией.

«ИТ-ГРАД» (входит в группу МТС) полностью подошел по озвученным критериям — в результате Post Express решила использовать облачную площадку провайдера, куда впоследствии перенесли критичную долю инфраструктуры. Однако стратегическое решение клиента сводилось к использованию ресурсов не только одного провайдера, а нескольких независимых поставщиков, чьи площадки не зависят друг от друга. Помимо облака «ИТ-ГРАД», сервисы Post Express размещаются и на площадке альтернативного IaaS-провайдера.

От локальной CRM, ERP до облачной

Понимая, насколько важно систематизировать данные о клиентах, заявках, сделках, Post Express, еще до перехода в облако, внедрила в собственную ИТ-инфраструктуру CRM-систему — отраслевое решение, которое предоставляет исчерпывающую функциональность для службы доставки. Все бизнес-процессы компании напрямую связаны с работой этого сервиса.

Другим не менее важным элементом инфраструктуры Post Express является ERP-система, представляющая собой единую базу, где хранится информация, используемая различными подразделениями компании. Сервис позволяет собирать и обрабатывать данные в сжатые сроки, производить своевременные расчеты с клиентами и поставщиками. Поскольку CRM- и ERP-системы являются довольно критичными для бизнеса, именно с них начался переход на облачную площадку провайдера.

«Мы полностью отказалась от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облака. Основные сервисы Post Express, в том числе критичные, развернуты в облаке „ИТ-ГРАД“, включая почтовый сервис, сервис совместной работы с документами, портал HelpDesk, ERP, CRM-систему, АТС. Использование облачной инфраструктуры позволяет нам быстро подстраиваться под любые требования бизнеса», — Сергей Сиренко, директор по информационным технологиям.

Полученные результаты

Существенная экономия — одно из преимуществ использования облака. Приобретение собственного вычислительного оборудования, а также расходы на его поддержку, больше не являются необходимостью для любой компании. Клиент облачного провайдера в любой момент обладает необходимым объемом ресурсов, который можно как оперативно увеличить, например, при запуске нового проекта, так и уменьшить, если необходимость в большом количестве ресурсов отпала. Таким образом, оплата происходит только за использованные мощности. Ну и, конечно, нет прочих непрофильных затрат и забот, таких как аренда площадки под серверную или же организация собственной серверной с обеспечением бесперебойного электропитания, охлаждения, и т. д. и т. п.

«Признаком того, что вектор движения в сторону облачной инфраструктуры был выбран верно, стала реализация проекта по доставке уведомлений об автодорожных штрафах. В один момент объем заказов увеличился вдвое, появились бизнес-процессы, которые требовали наращивания вычислительных ресурсов. Благодаря облачному провайдеру „ИТ-ГРАД“, дополнительные мощности были предоставлены в течение нескольких часов. В случае традиционного подхода добиться такой скорости и гибкости было бы невозможно», — Сергей Сиренко.

Для Post Express ключевым фактором развития является скорость и то, как быстро компания может удовлетворить потребности заказчика, опережая конкурентов. Переход на облачную модель повлиял не только на бизнес-процессы, но и на качество оказания услуг. Используя облачную инфраструктуру, клиент получает преимущество в виде масштабирования инфраструктуры, благодаря чему можно подбирать оптимальные параметры для работы сервисов с высокой доступностью.

В ближайшее время Post Express планирует с помощью облака решить еще одну задачу — провести интеграцию мобильного приложения для курьеров с офисной телефонией. Это позволит повысить управляемость процессом доставки посылок и снизить затраты на корпоративную мобильную связь. Сервис планируют развернуть на стороне провайдера, поэтому история с использованием облака на этом не заканчивается.