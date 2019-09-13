6 советов по выбору digital-агентства

Как выбрать лучшее агентство, чтобы не пожалеть в дальнейшем?

Когда бизнес приходит к выводу, что он готов продвигаться в интернете, он неминуемо сталкивается с проблемой выбора digital-агентства. На рынке представлено много компаний, но как выбрать лучшую, чтобы не пожалеть в дальнейшем?

1. Сертификаты

Первое, на что стоит обратить внимание — сертификаты и прямые договоры с рекламными платформами. Перечень агентств, которые сертифицированы в Яндексе, представлен на странице. У Facebook и Google ситуация сложнее — они не сертифицируют агентства, но дают аккредитацию специалистам. При ведении переговоров есть смысл запросить документы, подтверждающие уровень сотрудников.

2. Изучаем сайты

Не стоит обращаться в первое же агентство, которое выдал вам поисковик. Поисковая выдача — не всегда показатель качества агентства, ведь подняться в топ выдачи можно при помощи seo-специалиста. Лучше сопоставить несколько вариантов, проанализировать портфель проектов, обратиться к клиентам агентства и узнать, насколько удачным был опыт сотрудничества.

3. Рейтинги

В мире много различных рейтингов digital-агентств, но, к сожалению, именно казахстанских нет. Однако можно ориентироваться на российский рейтинг RUWARD, где есть Казахстан. Он дает возможность отсматривать агентства по региону и направлениям работы. Этот проект помогает заказчикам найти оптимальное digital-агентство или продакшн-студию. Критериев в RUWARD много, на оценку влияют: возраст компании, количество профильных (сертифицированных) сотрудников, оборот за 3 года, количество проектов и контрактов по услугам, также за 3 года, отзывы крупных клиентов за тот же период, общий штат сотрудников. На момент написания статьи по региону Казахстан в RUWARD верхние три строчки занимали агентства Artox Media Digital Group, WEBCOM GROUP и АРТВЕЛЛ.

4. Кейсы

Кейсы дают возможность понять, с какими клиентами и какого уровня агентство работает, в чем они эксперты, а в чем разбираются, возможно, не очень хорошо. Возможно, с вашей тематикой агентство уже работало и знает, что нужно сделать, и чего — не стоит даже пробовать. В кейсах каждая компания описывает цели, с которыми пришел клиент, а затем рассказывают, каких результатов удалось достичь. Самое главное в кейсах — это конкретные результаты, которые приносят пользу клиенту, а не просто цифры отчетов. Потому что охват и просмотры страниц — это не всегда клиенты, а подписчики — не всегда реальные люди.

К сожалению, в Казахстане далеко не все агентства готовыраскрывать кейсы. Но если данные раскрываются, вот позитивные «звоночки»:

— увеличение числа подписчиков на страницах клиента в Facebook, Instagram и других соцсетях;

— число постов для кампании;

— охват целевой аудитории;

— рост количества заказов, которые пришли через сайт, страницы в соцсетях;

— попадание по ключевым словам в топ 10 выдачи поисковиков;

— снижение затрат для привлечения новых клиентов.

5. С кем работает агентство

Крупные бренды, которые агентства указывают как своих клиентов, не всегда реальны. Некоторые агентства добавляют в список партнеров компании, с которыми у них есть договоры. Например, банк, услугами которого они пользуются. Лучше обращайте внимание на отзывы, а не на логотипы.

Если агентство работает только с крупными брендами, то, возможно, бюджеты при подготовке рекламной кампании будут большие. Если же агентство работает как с большими, так и не столь крупными клиентами, значит, бюджеты регулируются по запросу.

6. Договор

Это последний пункт, который должен окончательно развеять сомнения о том, сделали ли вы действительно правильный выбор. Нужно сразу раскрыть выбранному агентству свои цели, которых вы хотите достичь в результате сотрудничества, и назвать бюджет, в рамках которого предстоит работать. Тем не менее, не стоит расставлять флажки слишком плотно — скорее, есть смысл назвать предпочтительный бюджет и попросить составить несколько вариантов кампании.

Заключение договора — последний шаг. В нем стоит обратить внимание на гарантии, которые предоставляет компания. Агентство обычно понимает, какие результаты может гарантировать в своей работе, то есть — конкретные цифры, которые получит, и эти обязательства должны присутствовать в договоре. Например, гарантии по срокам выполнения, по конверсии с сайта, целевым переходам на сайт и так далее. Есть вещи, которые агентство гарантировать не способно, но ряд конкретных параметров должен быть прописан. Если агентство отказывается это делать, с ним лучше не иметь дел.

Этот список рекомендаций по работе с агентствами, конечно, не исчерпывающий, но, надеемся, он окажется вам полезным. Успешного продвижения!