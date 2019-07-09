Ricoh: секреты неоновой печати

Печать, точнее, цифровая печать, практически всегда оппонировала традиционному офсету.

И если на самом начальном этапе на вопрос этого соперничества полиграфисты смотрели как бы свысока — «ну, что тут, и так все понятно, пусть побалуются», то позже картина стала радикально иной: принтеры победили, отправив на свалку целые типографии.

Понятно, что принтеры обосновались не во всех сегментах — где-то офсет все еще вне конкуренции, но перелом все-таки произошел. Вот о таких «сегментах» мы и говорим с сотрудниками компании Ricoh: старшим менеджером по развитию направления промышленной струйной печати Игорем Ломакиным и менеджером по продукту (системы промышленной печати) Еленой Рудневской.

— Елена, сегодня заметно, что конкурентная борьба сместилась из малого/домашнего офиса и даже из корпоративной печати в промышленную печать. Здесь, действительно, интересно, и ваш «заряженный» Ricoh Pro C7200x тому подтверждение. Какие тренды вы видите на этом рынке?

— Да, согласна, здесь интересно. Если говорить о рынке полиграфической продукции в целом, то все больше развивается именно направление цифровой печати. Это связано, на мой взгляд, с тем, что растет количество мелких разнообразных тиражей. Это также может быть связано еще и с тем, что растет интерес к производству персонализированной полиграфической продукции — конечные потребители уже осведомлены, что даже простые визитки, приглашения, флаеры могут быть очень изысканными в исполнении и содержать различные полиграфические эффекты. При этом материалы, используемые для их производства, могут быть самыми разнообразными — всех цветов, со сложной текстурой. Также с ростом малого бизнеса растет интерес и к небольшим партиям для индивидуальной упаковки. Понятно, что мы в самой гуще этих событий и для всех этих трендов у Ricoh есть ответ в виде конкретных решений.

— И, насколько понимаю, еще один из трендов — латекс. Сейчас почти все крупные производители работают в этом направлении. У Ricoh имеется латексный принтер Pro L5160, который печатает с невероятной скоростью — до 46,7 квадратных метров в час и с разрешением до 1200×1200 dpi. Как он позиционируется рядом с конкурентами, каковы его сильные стороны? Чем он должен привлечь рекламные агентства? Это вопрос к вам, Игорь.

— Латексная печать определенно является трендом, и машина Pro L5160 заслуживает того, чтобы о ней говорили, потому что на текущий момент является одной из лучших в своем сегменте по соотношению производительность/себестоимость печати. В основе этого успеха — полностью автоматизированное обслуживание и калибровка машины. То есть, оператор прилагает минимум усилий для настройки и обслуживания, и ему не требуется какая-то особая квалификация для работы с Pro L5160. Это оказывает благотворное влияние на производительность. Кроме того, наше уникальное преимущество — это возможность печати белым цветом, что позволит заказчику печатать на цветных и прозрачных материалах. Такой возможности нет ни у кого из конкурентов в этом классе.

— Игорь, давайте посмотрим на этот рынок с большего масштаба. Что он из себя представляет? И может ли Ricoh со своей машиной Pro L5160 упрочить свое положение?

— Рынок латексной печати стремительно растет, и как все, наверняка, замечают, наружная печать теряет позиции, а вот внутренняя наоборот — активно набирает обороты. Как раз тут и выходит на первые позиции именно печать латексными чернилами, будучи абсолютно безопасной для человека. Благодаря новой модели L5160, мы можем дать заказчику необходимый запас в производительности машины и предложить широкий выбор применения: от печати на различных типах бумаги и ПВХ-пленке, до таких сложных материалов, как текстиль и металлизированные пленки.

— Я возвращаюсь к Ricoh Pro C7200x. Елена, судя по всему, это один из первых принтеров, который работает с металлизированными эффектами, с неоновым розовым и неоновым желтым. И еще он способен создавать интерьерную продукцию, реализуя давнюю мечту дизайнеров. Понятно, что это лишь то, что на поверхности. А чем еще интересен Ricoh Pro C7200x? Пятым цветом?

— Конечно, пятый цвет делает этот аппарат хитом продаж. Кстати, есть и еще один цвет — скрытый красный, видимый только в ультрафиолетовом свете, что позволяет создавать защищенную продукцию, например, билеты, документы, сертификаты и так далее. Говоря о пятом цвете, важно отметить некоторые технологические особенности, которые были реализованы в аппарате, и они отличают модель от предшественника — Ricoh Pro C7100x (также успешного). В первую очередь, это возможность печатать дополнительным цветом в один проход независимо от того, где в макете он должен быть — поверх CMYK или подложкой. Последнее особенно важно для печати на металлизированных материалах и пленках. Еще печать в один прогон сокращает затраты и риски. Кроме того, в аппарате применена обновленная система работы с материалами, что очень важно для типографий, использующих широкий ассортимент бумаг. А новые технологии контроля цвета и проводки позволяют обеспечить более эффективный и качественный процесс печати, а также рациональное использование расходных материалов.

— И, чтобы не терять нить, предлагаю поговорить о программном продукте Color Logic и о приложении Touch7. В чем их особенность?

— И Color-Logic, и Touch7 являются уникальными продуктами. С ними появляется возможность создавать необычные эффекты при помощи дополнительных цветов: белого, неонового розового и неонового желтого.

Color Logic — это комплекс программных продуктов, позволяющих эффективно работать с дизайном изделий, изготавливаемых на различных материалах с металлизированным покрытием. Печать же по металлизированным материалам позволяет создавать градиенты и полутоновые изображения с металлическим блеском, значительно расширяя пространство для творчества дизайнеров. Грамотное использование металлизированных бумаг придает дорогой вид даже обычным визитным карточкам, позволяет создавать неординарные, притягивающие взгляд рекламные материалы и печатать премиальную упаковку.

Ну и, что касается Touch7 — с помощью запатентованной технологии разделения цвета можно создавать неоновые флуоресцентные цвета на изображении. Благодаря этому решению, мы можем получать яркую, выделяющуюся продукцию для оформления интерьеров баров, ресторанов, кинотеатров, игровых центров и так далее.

— Игорь, а как были приняты новинки на выставке Printech 2019 в Москве? Кроме того, если мы говорим о рынках России и Казахстана, да и СНГ в целом, то каковы перспективы новых продуктов?

— Мы без лишнего пафоса готовы заявить, что произвели на выставке настоящий фурор, показав уникальное решение в сегменте интерьерной латексной печати шириной до 1,6 метра. На текущий момент мы установили уже 8 машин на территории России, и часть из них была продана именно на выставке.

Что касается рынка СНГ, то мы, безусловно, понимаем, что его нельзя обходить стороной, особенно имея в своем портфеле такой сильный продукт. Благодаря нашим партнерам, мы уже в ближайшее время сможем объявить о новых инсталляциях и в странах СНГ.