Высокие технологии и высокая мода: возможности умной обуви

Современные технологии могут предложить интересные возможности даже в таком сегменте, как Fashion. Рассказываем о некоторых из них.

Еще в конце 80-х годов прошлого века появилась многофункциональная обувь. Правда, функций было не так много. В детские кроссовки устанавливали солевые батарейки и монтировали светодиоды. Когда малыш наступал ножкой на землю, кроссовки начинали светиться. Умной такую обувь назвать сложно, скорее, легкомысленной, но это было только начало.

Возможности умной обуви

По-настоящему смарт-обувь была представлена компанией Найк, но после эту функцию начали использовать очень многие производители. Особенностью таких кроссовок был вмонтированный GPS-трекер. Используя возможности спутниковой связи, родители могли при необходимости контролировать перемещение в пространстве своего чада с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона. Надежно и безопасно.

Более сложная, но не менее полезная обувь была представлена израильской компанией B-Shoes. Кроссовки или туфли предназначались для людей с проблемами вестибулярного аппарата. Кроме функции обуви как таковой, туфли помогали человеку не упасть и сохранять равновесие почти в любых ситуациях. Да и конструкция была посложнее, чем светодиоды в детских кроссовках. В обувь встраивали гироскоп, который управлял миниатюрным гусеничным приводом, установленным в каблук, а процессор управлял всей системой. Правда, серийно такая обувь пока не выпускалась.

Смарт-обувь имеет что предложить и модницам. К примеру, женская обувь компании Ishuu Technologies из Вильнюса (Литва) может запросто менять цвет, причем она умеет комбинировать несколько оттенков. Туфли изготовлены из натуральной кожи и резины, а цвет меняется по технологии электронных чернил. Это позволяет подобрать цвет под одежду или настроение модницы.

В туфли вмонтирован эластичный E-ink-дисплей и полноценный Bluetooth-модуль. Благодаря ему узором и цветом туфель можно управлять с помощью приложения на телефоне или компьютере. Кроме того, обувь оборудована беспроводным зарядным устройством, вмонтированным в подошву. Впрочем, особо беспокоиться о заряде батареи не стоит, поскольку электронные чернила потребляют минимум энергии. Одной зарядки хватает на 7-10 дней эксплуатации.

Естественно, дизайнерами были предусмотрены крепления для дополнительных аксессуаров, поэтому туфли можно преобразить легким движением руки не только по цвету. Цена одной умной пары достигает 500 долларов США.