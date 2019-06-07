Представитель Ericsson объяснил, почему этому технологическому новшеству придается такое большое значение.

В Казахстане до конца текущего года планируется развернуть сети нового стандарта 5G в трех городах — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В последующем же правительство ставит своей целью охватить сетью связи этого стандарта все населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч человек. Свой комментарий о том, почему этому технологическому новшеству придается такое большое значение, изданию Profit.kz дал ведущий эксперт по развитию решений в области мобильного широкополосного доступа в интернет компании Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия Георгий Муратов.

Первое, на что обращают внимание, когда говорят о преимуществах сети 5G, это высокая скорость для всех пользователей, причем без протягивания кабеля к абоненту. Между тем, помимо обеспечения мобильности абонента, который может пользоваться услугами широкополосного доступа при наличии смартфона в любой точке в любое время, есть еще целый ряд принципиальных преимуществ, которые дает новый стандарт. Причем они отражены как на уровне обычных пользователей, так и промышленных пользователей — речь идет о так называемом Интернете вещей, технологической платформой для которого станет 5G: развитие этого сегмента способно перевернуть весь современный экономический уклад. А также об использовании больших данных, оперативный сбор и аналитика которых без скоростей нового стандарта просто невозможна.

В результате, по мнению ведущего эксперта по развитию решений в области мобильного широкополосного доступа в интернет компании Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия Георгия Муратова, отставание в выстраивании этой сети отбросит любое государство в технологическом плане назад.

«В отличие от предыдущих поколений технологий мобильной связи, технологии 5G направлены не только на предоставление услуг передачи голоса и скоростного доступа к сети интернет для пользователей, но и на создание коммуникационных сервисов для предприятий, транспортных и энергетических сетей, специальных и государственных служб, — напоминает Георгий Муратов. — К таким сервисам и приложениям можно отнести сферу индустриального интернета вещей, то есть построение глобальной коммуникационной платформы для производств, где возможность получения, передачи и обработки данных глубоко проникает в саму суть производственных процессов и становится их движущей силой. Другой объемный класс задач, которые смогут решать сети пятого поколения — это высоконадежные коммуникации с низкой задержкой. Такие приложения будут востребованы для удаленного управления машинами и механизмами, передачи на расстояние уникальных навыков, организации сервисов для специальных служб».

Использование таких приложений приведет к резкому росту производительности труда тех компаний и производств, которые их используют. Но для их работы нужна инфраструктура, предоставляющая возможность этим приложениям работать на высокой скорости — то есть, без появления сети 5G все эти возможности нереализуемы. А без их применения предприятия будут становиться все менее конкурентоспособными — просто в силу того, что производительность труда напрямую влияет на себестоимость единицы их продукции. Причем в силу глобализации мировых рынков начнут сдавать свои позиции не только на экспортных, но и на внутренних рынках.

«Глобальная цифровизация, которую переживают многие экономики по всему миру, опирается на несколько ключевых технологических областей, таких как распределенные облачные вычисления или искусственный интеллект. И сети пятого поколения также один из важнейших элементов в этом ряду, без которого невозможно дальнейшее развитие цифровой индустрии», — отмечает ведущий эксперт Ericsson.

Стоимость 5G требует консолидации

Отдельной проблемой является дороговизна выстраивания сетей 5G: эксперты оценивают необходимый уровень инвестиций в строительство новой сети минимум в 5 раз выше сети 4G. В этой связи неизбежно встает вопрос о том, способны ли сотовые операторы разворачивать сети нового стандарта «по одиночке»: многие страны мира решают эту проблему путем создания единого инфраструктурного оператора нового стандарта, на платформе которого будут работать остальные компании рынка. По этому пути, в частности, идет Великобритания, где British Telecom планирует стать оператором такой единой платформы.

В США, Японии и Южной Корее этот вопрос планируется решать за счет регионального разделения сети между несколькими операторами с последующим совместным использованием общей сети. Но фактически речь идет о создании таких же единых инфраструктурных операторов — просто за каждым из них будет закреплена определенная территория страны, которую он будет обслуживать единолично, одновременно координируясь с такими же компаниями, работающими на других территориях. В Казахстане на подобных условиях выстраивалась сеть 4G совместными усилиями двух мобильных операторов, «поделивших» страну на зоны своей ответственности. Муратов убежден, что при разворачивании 5G также потребуется консолидация усилий сотовых операторов.

«На наш взгляд, есть несколько условий, предопределивших успех мобильных технологий (начиная со стандарта GSM и до наших дней, до технологии 4G), в число которых входит наличие глобального стандарта и развитие международной торговли и кооперации. Эти условия позволили создать и развивать наиболее эффективным образом сложную глобальную экосистему, в которой разработчики технологий, производители сетевой инфраструктуры и абонентских устройств, мобильные операторы и другие игроки взаимодействуют таким образом, чтобы предоставить каждому жителю планеты доступ к услугам быстро, с наилучшим качеством и по доступной стоимости», — отмечает эксперт.

По его словам, частотный спектр, который сегодня используется операторами для оказания услуг 2G, 3G и 4G, является ценным ограниченным ресурсом, и наиболее эффективное его использование возможно при условии функционирования единого согласованного механизма, обеспечивающего оказание пользователю услуги с наилучшим качеством с учетом того, какая конкретно технология или набор технологий для этого может использоваться.

«Развитие сетей пятого поколения невозможно без использования частот в диапазоне от 400 до 2600 Мгц. Операторы мобильной связи могут обеспечить своевременный переход от технологий 2G/3G к более современным, также могут обеспечить тесное взаимодействие технологий 4G и 5G между собой и наилучшее использование спектра. Наконец, технологическое развитие сетей пятого поколения во многом опирается и тесно связано с имеющимися сетями 4G. Существующие операторы мобильной связи переиспользуют свою инфраструктуру для обеспечения быстрого запуска, оптимального покрытия и необходимой емкости сети при внедрении технологий 5G. И наличие нескольких сетей национального масштаба дает необходимый уровень естественного резервирования, необходимый в том числе для критически важных сервисов», — говорит Муратов.

Отставание смерти подобно

Напомним, что недавними громкими событиями на казахстанском рынке стало объединение Казахтелекомом мобильных операторов Кселл и Tele2, что позволяет крупнейшему оператору создать консолидацию усилий большей части игроков казахстанского рынка автоматически. Ну, а общий требуемый объем инвестиций порядка 500 млрд тенге в ближайшие 5 лет в строительство сети 5G (именно во столько оценивают ее строительство в стране эксперты), делает Казахтелеком практически безальтернативным кандидатом на строительство этой сети: во-первых, компания является единственным игроком на телекоммуникационном рынке, способным привлечь такой объем средств; во-вторых, примерно такой же объем инвестиций на протяжении последних лет национальный оператор вкладывал в сетевую инфраструктуру, охватывающую всю страну.

Плюсом определения единого инфраструктурного оператора является еще и то обстоятельство, что сотовые операторы получают возможность перенаправить свои средства, которые им пришлось бы тратить на развитие собственных сетей, на производство новых дополнительных услуг для потребителя, а также на повышение качества уже существующего контента. При этом приступать к выстраиванию такой сети необходимо уже сейчас, поскольку есть риск отстать от ее развития во всем мире.

«Что касается темпов роста числа пользователей сети 5G, то все будет зависеть от развития экосистемы. Но первые результаты, которые мы видим на примере запусков в США и Южной Корее, действительно свидетельствуют о более высоких темпах, чем те, что мы видели при запуске сетей предыдущих поколений, — говорит Муратов. — Что ждет страны, которые отстанут от общего процесса внедрения нового стандарта? Для них есть риск отстать от передовых стран, в мире всем уже очевидно, что 5G — это фундамент для цифровизации. В Казахстане также согласны с этим утверждением, и мобильные технологии пятого поколения критически необходимы для реализации программы „Цифровой Казахстан“, как и для общего развития экономики страны».