Станислав Тян, АО «Кселл»: делаем фокус на развитие цифрового контента

О том, как сейчас обстоит дело с сервисами по подписке mobi и какие перспективы оператор видит для себя в их развитии.

Развлекательные сервисы становятся все более популярными, особенно с дальнейшей эволюцией скоростного мобильного интернета. Сегодня наши смартфоны и планшеты — это настоящие мультимедийные центры, заменившие многим радио, телевизоры и ТВ-приставки. Причем, тенденция такова, что пользователи больше не скачивают контент, а смотрят или слушают его онлайн.

В свежем отчете Internet Trends 2017 отмечается, что 27% пользователей выбирают платные сервисы онлайн-музыки из-за возможности мобильного доступа, а 48% пользователей отказываются от платного ТВ в пользу служб потоковой передачи в интернете. При этом уже в 2015 году Ассоциация звукозаписывающей промышленности Америки отметила, что доходы от подписок на потоковое воспроизведение музыки составили половину от всех зарегистрированных музыкальных доходов. Переход на интернет-доступ к медиа — один из мировых трендов.

Очевидно, что перед мобильными операторами открывается новый пласт возможностей для роста дохода в условиях падения доходов от голоса. Компания «Кселл» объявила курс на развитие линейки развлекательных сервисов для своих абонентов в начале 2016 года. Сейчас, спустя полтора года, компания подводит своеобразный итог — абоненты привыкают платить за контент. Станислав Тян, руководитель отдела развития новых направлений бизнеса АО «Кселл», рассказал в интервью Profit.kz, как сейчас обстоит дело с сервисами по подписке mobi и какие перспективы оператор видит для себя в их развитии.

— Станислав, линейка развлекательных сервисов по подписке mobi работает уже полтора года. Насколько востребованной стала услуга у абонентов? Сколько сейчас пользователей?

— Если мы говорим про востребованность, то тут важно уточнить, что мы считаем критерием востребованности и популярности тех или иных услуг. Понятное дело, прежде всего мы измеряем это количеством абонентов, которые заходят на наш сервис и активны в нем. Так вот, если говорить про количество абонентов, то сейчас на всех сервисах линейки mobi у нас порядка полумиллиона пользователей. Для нас это является достаточно хорошим результатом. Это сервисы, к которым людям нужно было привыкать и до сих пор нужно привыкать, для того чтобы начать ими пользоваться. Поэтому, судя по количеству пользователей, которые есть на этих сервисах, услуги достаточно востребованы.

— Насколько ощутим вклад mobi в доход компании? Ожидаете ли вы, что услуга в перспективе займет серьезную долю?

— Я не берусь оценивать вклад в общий доход компании, потому что если мы будем смотреть общие цифры, то наверняка они будут не очень большими в сопоставлении с доходом от основной деятельности (голосовых услуг, мобильного интернета). Услуги mobi все еще достаточно новые для нас как для оператора, так и для пользователей. При этом данные OTT-сервисы, прежде всего, позволяют «бандлировать» (предоставлять в пакете услуг) их с нашими основными продуктами. То есть, абонент, пользуясь каким-либо тарифным планом, получает возможность использовать и этот сервис. Можно сказать, что это двойная помощь. С одной стороны мы OTT-сервисами помогаем нашему основному бизнесу расти, а основной бизнес помогает нам увеличить узнаваемость сервисов и повышать количество пользователей данных услуг.

— Несколько дней назад было объявлено о том, что за полгода абоненты брендов Kcell и activ использовали 86 миллионов гигабайт интернет-трафика. Насколько ощутим вклад OTT-сервисов в этот показатель?

— Определенно, подобные сервисы влияют на потребление мобильного интернета, потому что большинство из них предполагает использование достаточно большого объема трафика. Если же говорить в целом, то мировые практики показывают, что у оператора более 70% всего трафика занимает видео. Т.е. люди используют подобные сервисы достаточно активно. Один из таких сервисов у нас — это mobi TV. С точки зрения потребления трафика он — в числе первых и является тем основным драйвером роста мобильных данных среди линейки mobi.

— Недавно вы представили новинку — mobi kino. Что это за сервис и в чем его отличие от уже существующего mobi TV?

— Да, мы буквально на днях запустили mobi kino. Это видео по запросу, онлайн-кинотеатр, когда человек может в любое время и в любом месте посмотреть понравившийся ему фильм или сериал. Еще одно преимущество mobi kino — большой каталог фильмов. Сейчас выходит очень много киноновинок, которые человек в силу своей загруженности и занятости просто не успевает посмотреть в кинотеатрах. Как правило, в кинотеатр мы выбираемся не чаще одного раза в месяц, а за это время выходит много интересных фильмов, которые мы в итоге все равно смотрим потом где-то в записи. И mobi kino позволяет посмотреть те такие фильмы в достаточно хорошем качестве. При этом вы можете использовать сервис в любое время, когда вам это удобно, и в любом месте, — нужен лишь мобильный интернет. А если вы скачали фильм в нашем приложении, то в последующем для его просмотра вам уже и интернет не понадобится.

Mobi TV и mobi kino — две совершенно разные услуги. Mobi TV — это эфирные каналы. Да, здесь также есть возможность отложенного просмотра, что влияет на изменение потребления цифрового контента. И это одно из преимуществ, которые есть в mobi TV в отличие от традиционного телевидения, когда вы привязаны к определенному времени вещания. А mobi kino — это онлайн-кинотеатр.

— Когда в Казахстан выходил онлайн-кинотеатр Megogo, один из вопросов, который им задавали — причины наличия небольшого числа фильмов категории «А» в библиотеке. Представители кинотеатра, в основном, объясняли это тем, что мировые студии и кинопрокатные компании не очень заинтересованы в казахстанском пользователе, наш рынок для них слишком маленький. Контент для mobi kino вы получаете через партнеров. Ведется ли какая-то работа по увеличению количества топовых фильмов в библиотеке?

— Да, мы боремся за то, чтобы в нашем каталоге был наиболее свежий контент. Мы знаем, как наши партнеры работают с правообладателями, со студиями. Более того, мы достаточно хорошо знаем условия предоставления того или иного контента на ту или иную территорию. Здесь, наверное, будет не совсем правильно говорить о том, что Казахстан не интересен с точки зрения количества пользователей и количества зрителей. Это не так. Прежде всего, предоставление нового контента в подобные сервисы зависит от условий, которые ставит сама студия. Здесь нужно просто понимать структуру дохода этих студий — основные доходы они получают от проката фильмов в первые месяцы, и это понятно. Кассовые сборы и лицензии — это основное, на чем компании делают свою выручку. Они заинтересованы в том, чтобы период кинопроката длился как можно дольше. Поэтому есть определенные условия, по которым контент поступает в цифровые сервисы, и это занимает определенное время. Мы с партнерами настраиваемся на то, чтобы свежий контент появлялся как можно раньше, но есть определенные правила и определенные интересы у тех же студий. Им выгоднее прокручивать контент как можно дольше не в мобильных сервисах, а, прежде всего, в тех каналах, где они зарабатывают больше денег. Здесь все достаточно просто, это бизнес.

— Недавно было объявлено о том, что министерство информации и коммуникаций РК и Казтелерадио намерены возродить проект Galam TV. Получается, что у вас появится прямой конкурент?

— На самом деле Galam TV включает в себя как ТВ-каналы, так и каталог онлайн-фильмов. То есть, это конкурент не только для mobi kino, но и для mobi TV. Но следует заметить, что Galam TV существует уже несколько лет, хотя, может, он развивался и не в очень активной фазе. Да, сейчас этот сервис будут развивать достаточно активно с поддержкой государства, но здесь следует заметить, что Galam TV не единственный наш конкурент, и конкурент не появляется у нас только сейчас. На самом деле, эта конкуренция была и существует с того момента, как мы запустили свои сервисы. Еще до нашего запуска существовали сервисы по онлайн-стримингу, по онлайн-ТВ. Причем среди них были и не казахстанские сервисы. Не случайно они называются «over-the-top» — им не обязательно ограничиваться какой-то территорией. Я, например, могу сейчас скачать приложение «Первого канала» и смотреть его онлайн. Это существовало еще задолго до того, как мы запустили свои сервисы. Конкуренции мы не боимся, более того, мы наоборот смотрим на это достаточно оптимистично. Потому что конкуренция позволяет нам самим развивать сервисы таким образом, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов. Конкуренция не позволяет стоять на одном месте, что хорошо.

— Еще один новый продукт в линейке — mobi press. Расскажите о нем подробнее.

— Пользователи уже давно не потребляют популярные журналы в том виде, в котором потребляли раньше. Мы все меньше читаем журналы в физическом виде, отдавая предпочтения статьям из этих журналов где-то в интернете или социальных сетях. То есть, контент потребляется в цифровом виде. Mobi press — это оцифрованные журналы. Мы в одном месте собрали более 70 изданий, как зарубежных, так и казахстанских. У нас в библиотеке на данный момент порядка 2200 журналов — это как совершенно новые выпуски, так и архив. Таким образом, мы даем абонентам более удобное потребление журнального контента и стремимся сделать потребление цифрового контента в целом более удобным.

— Как быстро у вас появляются свежие выпуски тех или иных журналов относительно их выхода в печать?

— Свежие выпуски появляются буквально сразу — как только появляется цифровая версия журнала, она появляется и у нас в mobi press.

— Какой из сервисов mobi наиболее популярен среди абонентов?

— Как я уже говорил, в линейку наших OTT-сервисов входит 5 услуг: mobi TV, mobi music, mobi press, mobi kino, Bookmate. Если говорить о популярности, то по количеству пользователей на первом месте mobi TV и mobi music. А если говорить об активности пользователей внутри сервиса, то здесь безоговорочно лидирует Bookmate. В Казахстане люди достаточно активно читают книги. Неким удивлением для наших партнеров Bookmate было то, что читаемость в Казахстане намного выше, чем в той же России, откуда, собственно, и пришел этот сервис. Это говорит о том, что потенциал у сервиса достаточно большой. Я не берусь пока оценивать mobi press и mobi kino, потому что эти сервисы были запущены недавно, но если смотреть тренд роста пользователей именно по ним, то потенциал у них тоже достаточно большой.

— Когда вы только запустили Bookmate в линейке mobi-сервисов, среди пользователей было много упоминаний о том, что нет необходимости подключаться именно к нему, поскольку в Казахстане работает и сам Bookmate, к нему можно подключиться напрямую. Как вам удалось показать абонентам привлекательность Bookmate именно в линейке mobi?

— Единственное отличие, которое есть у Bookmate mobi от Bookmate в свободной продаже, — это способ оплаты. Какое преимущество мы даем? Абонентам нет необходимости привязывать дополнительно какие-либо средства оплаты к аккаунту. Оплата производится ежедневно с баланса абонента, что очень удобно. В случае же с обычным Bookmate вам придется привязать свою карточку к магазину, и оплата будет происходить именно с карточного счета. В наших условиях, наверное, это пока не очень удобно, поскольку люди еще не полностью доверяют онлайн-оплатам. Где-то даже боятся оплачивать карточкой в интернете. Мы же даем удобство оплаты с абонентского счета без дополнительных платежных инструментов. Более того, на некоторых наших тарифных линейках Bookmate уже включен в стоимость тарифного плана, соответственно абоненту не нужно переживать о том, как оплатить сервис. Он просто покупает тарифный план, который включает в себя Bookmate, и спокойно пользуются им. Это удобно.

— В прошлом году вы рассказывали, что присматриваетесь к направлению онлайн-игр. Есть ли уже планы по реализации этого проекта?

— Да, планы есть. Сейчас мы находимся в достаточно активной фазе по данному направлению. Игры входят в сферу наших интересов в развитии развлекательных сервисов. Я не скажу, что у нас уже есть какой-то продукт как результат, но на данный момент мы делаем шаги в пользу удобной оплаты за определенные онлайн-игры с нашим сервисом mobi money. Сейчас с его помощью можно оплатить некоторые популярные онлайн-игры с абонентского баланса. Это первый шаг. Понятное дело, что следующим шагом будет, возможно, какое-то приложение либо сервис, связанный именно с онлайн-играми.

— Каковы ваши приоритеты в развитии сервисов mobi?

— Главный приоритет — развитие цифрового контента. Если же говорить о том, на чем мы будем больше фокусироваться — на пользователях или на контенте, — то это две взаимозависимые части. Во многом количество абонентов зависит от предоставляемого контента. А контент зависит, в том числе, и от людей, которые им пользуются. Нам важно понимать какие потребности в контенте есть у наших абонентов. Да, определенно, мы будем фокусироваться на увеличении количества пользователей, но это возможно только путем улучшения сервиса, путем лучшего понимания потребностей и нужд наших пользователей, путем увеличения контента и добавления каких-то удобств в наш сервис. Если выбирать, что же является нашим приоритетом, то это в первую очередь удобство пользования нашими сервисами. Если мы сделаем сервис нужным, доступным, удобным для наших клиентов, то абонентская база будет расти.

— Как в целом вы бы могли сегодня оценить отношение казахстанцев к покупке контента? Снижается ли процент пользования сайтами с пиратским контентом?

— Не берусь судить, потому что пиратский контент все еще достаточно популярен. Но тенденция, которую мы видим по активности пользователей в наших сервисах, говорит о том, что мы движемся к тому, что люди привыкают к платному и к качественному контенту. Платный здесь означает лицензионный, не пиратский контент.