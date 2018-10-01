Компания Beeline показала новый Digital-офис в Алматы

Умное пространство создано по концепции Bee Flex, предусматривающей гибкость, мобильность и новые технологии.

Компания Beeline презентовала в Алматы новый Digital-офис, который разместился на площади в 1200 квадратов. Как отметила Галима Такуова, директор по недвижимости и административным вопросам Beeline, новый офис совмещает не только инновации, но также комфорт и удобство для сотрудников.

В новом пространстве используется система управления конференц-связью, умная офисная печать, интегрированная с системой пропусков, беспроводной доступ в интернет, система контроля освещения и управления шторами, а также панели бронирования переговорных зон.

«Необходимые рабочие документы доступны сотрудникам онлайн, а встречи не обязательно проводить тет-а-тет. Организована работа с конфиденциальными документами, мы сократили расходование бумаги и достаточно большую часть работы перевели в облако. Кроме того, сократился и большой поток сообщений по электронной почте. Рабочие группы теперь могут оперативно собраться в забронированной предварительно переговорной, или обсудить все удаленно, избегая бесконечных переписок», — рассказала Галима Такуова.

Основная часть офиса организована в формате Open Space. Оно поделено на зоны, и благодаря специальной системе шумопоглощающих панелей созданы условия для комфортной работы сотрудников. В рамках концепции Bee Flex, к которой переходит Beeline, сотрудники могут выбирать место и график работы, не находясь постоянно в офисе и решая какие-то задачи удаленно. Концепция предполагает гибкость, открытость и мобильность, неформальный подход, а также новые технологии. Это позволило сократить количество стационарных рабочих мест в офисе — их 152 на 180 сотрудников.

«Наши сотрудники не имеют закрепленных рабочих столов, но имеют выбор способа, подходящего для работы над поставленной задачей. Например — стандартный стол, кабинки, тихие зоны, комнаты для индивидуальной работы, проектные комнаты», — пояснила Галима Такуова.

Проект был инициирован холдингом Veon, куда входит Beeline Казахстан. Все офисы оператора в Казахстане организованы в аналогичной концепции. Более того, недавно стало известно о том, что головной офис Beeline в Астане выиграл премию Architecture & Design Leaders в номинации «Организация пространства». Национальная награда присуждалась за лучшие передовые решения в архитектуре и дизайне. На рассмотрение жюри из Казахстана и Европы принимались проекты, реализованные в период с 2016 по 2018 годы: бизнес-центры, гостиницы, развлекательные, культурные комплексы, образовательные центры, интерьеры офисов и многое другое.

Головной офис Beeline находится в высотном здании TalanTowers в Астане. Помещение включает 102 стационарных рабочих места и 65 мобильных, 3 конференц-зала, 4 переговорных комнаты. Специально для Open Space был разработан проект акустического комфорта — в офисе предусмотрено шумопоглощающее напольное покрытие, звукопоглощающие подвесные потолочные панели и система Sound Masking.

О масштабной программе трансформации, частью которой и стали «умные» офисы, в 2016 году рассказывал Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан. Оператор нацелился на снижение издержек в рамках существующей модели бизнеса за счет интерактивной рабочей среды для всех сотрудников, включая топ-менеджмент.