Profit Cloud Day 2018: Таблетка? Красная или синяя? Дайте обе!

На конференции Profit Cloud Day практически единогласно пришли к мнению, что пришествие облака неизбежно. Правда, остается открытым вопрос о том, какое оно будет, это самое облако.

Модератором конференции выступил Андрей Бешков — личность в отрасли известная, более 9 лет тренирует лучших спикеров Microsoft, Cisco, EMC, Palo Alto и т. д. Открывая конференцию, он говорит: «2 года назад мы говорили об облаках, о потенциальных выгодах. О том, что про облако не стыдно не знать. С другой стороны, вендоры говорили о том, насколько это необходимо, и картины рисовались радужные — как в фильме „Москва слезам не верит“ — „будет сплошное ТВ“. В реальности получилось не так». По мнению эксперта, настало время для осторожных экспериментов в облаке, но только не с критичными приложениями и процессами. То, что это уже происходит, доказывает статистика — доля гибридных облаков доминирует и составляет 57%. «Гибридные» — это значит, что преобладает осторожный и взвешенный подход. «Сегодня 49% опрошенных заявляют, что они оттягивают масштабное внедрение облаков исключительно по соображениям безопасности», — говорит он, добавляя, что пришествие облака неизбежно — вопрос в том, какое оно будет, это самое облако.

Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, считает, что когда речь идет про облака, основной контекст — это желание сделать жизнь, процессы продуктивнее, эффективнее. «Но на практике все сводится к тому, что облака, не важно, публичные или приватные — они нас подводили, подводят и будут еще долго подводить. Этих историй пруд пруди — Dropbox, облако Tesla, под прицелом и дети — нашумевший взлом платформы Hello Kitty и 3,3 млн аккаунтов стали доступны хакерам», — говорит он. В процессе своего спича, Евгений Питолин запускает импровизированный опрос делегатов конференции. Выяснилось, что большинство респондентов готовы передать свой бизнес в облако уже лет через 5. При этом, 25% опрошенных намерены мигрировать в облако уже в ближайшее время. «Но я лично знаю человек 5 в этом зале, которые никогда и ни за что не отдадут свои данные в облака», — резюмирует управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии.

В отличие от предыдущего спикера, который не против облаков, но ратует исключительно за облака безопасные, Андрей Андреев, менеджер по продвижению облачных сервисов Microsoft, просто обязан быть их апологетом в любом виде: «Не буду запугивать вас страшилками. Мы доказываем, что публичные облака — это не так страшно. И не обязательно сценарии должны быть исключительно черно-белые — публичные/приватные или „мы вообще закроемся от облаков“». По словам эксперта, в Microsoft поддерживают идею гибридности. «Почему нас в вопросе облаков бросает в разные стороны? Никто не говорит о том, что в облако нужно переводить ваш ключевой сервис, но есть, которые можно вполне. И я согласен с коллегами, что вопросы безопасности нужно ставить на первое место», — продолжает он. Среди сценариев, которые были бы интересны бизнесу, и которые можно «увести» в облако, Андрей Андреев называет, например, нейросети, применений которым множество — от аналитики бизнес-процессов до анализа аналоговых процессов, в том числе тех, которые происходят в контакт-центрах — можно оценить речь оператора, понять насколько она соответствует скрипту. «То есть, множество параметров можно отслеживать в режиме реального времени, и более того, делать сразу кросс-продажи. Второй кейс — робот Vera, который уже сделал революцию в HR — он сам обрабатывает базу в 9 млн резюме, назначает звонки, генерирует вопросы и проводит интервью, сравнивает с тем, что есть в резюме. Фактически ту работу, которую весь департамент HR делает за несколько недель, робот делает за пару дней. И качество его работы очень высоко — и этот сценарий тоже 100% „облачный“», — рассказывает он. В списке его примеров — сервис MoneyCare, который на основе технологий искусственного интеллекта оценивает, насколько вероятна выдача тому или иному лицу кредита в конкретном банке.

Разумеется, аудиторию интересовал вопрос и персональных данных, который весьма актуален, учитывая, что корпорация не намерена строить ЦОДы в Казахстане. Этот вопрос менеджер по продвижению облачных сервисов Microsoft парирует так: «Давайте говорить о том, чтобы разворачивать сервисы, которые экономически просто нецелесообразно разворачивать у себя. И эти сценарии хороши для проектов, использующих деперсонализированные данные».

Таблетка красная — здравствуй, реальность

Облако базируется на фундаменте ЦОДа. Это прописная истина, но простоту постановки вопроса нивелирует высокая сложность практической реализации — ЦОД построить, не ручей вброд перейти.

В Казахстане всего два центра обработки данных, которые сертифицированы по стандарту TIER III. Елена Лим, директор по продажам одного из владельцев такого дата-центра (Intarget Solutions), рассказывает о том, как они шли к 99,97%. «Строить свой ЦОД мы решили в 2014 году, и сейчас по факту — это единственный частный дата-центр, который сертифицирован по TIER III», — рассказывает она. Компания, по ее словам, имеет большой опыт работы с корпоративными клиентами, но этот рынок сильно ограничен, он не растет. Таким образом, в Intarget Solutions решили выйти на рынок малого и среднего бизнеса, а также предложить рынку решения в рамках сервисной модели. «У сервисной модели есть очень большой плюс — это низкий порог для входа, фактически, мы переводим CAPEX в OPEX, ведь выделять регулярные и довольно небольшие суммы проще, чем найти большие деньги для большого проекта. Кроме того, исчезают и другие риски — приобретение оборудования, программного обеспечения, юридические риски и так далее», — поясняет Елена Лим. В противовес, в случае принятия сервисной модели, заказчик начинает нести расходы в тот момент, как только он подписывает акт выполненных работ. И этот рынок очень емкий. «4 года назад, когда мы только начинали строительство дата-центра, сама идея выглядела безумной — уровень доверия к облакам был очень низкий. Сейчас все изменилось в лучшую для облаков сторону», — добавляет она.

Тему центров обработки данных продолжает Сырым Толеулиев, управляющий директор и директор департамента ЦОД и облачных сервисов АО «Казтелепорт»: «Сколько времени требуется для запуска ИТ-инфраструктуры для малого и среднего бизнеса? От 3 до 6 месяцев. Это много, да еще и нет денег. Много это и для крупного бизнеса — тут достаточно высокая конкуренция, всем нужно принимать решения быстро». Доверие к облакам растет, хотя понятно, что процесс этот непростой, но точка невозврата уже пройдена. Уже хрестоматийный пример Amazon, который начинал как площадка для стартапов, а сейчас там не боятся размещать свои сервисы даже госорганы — на сегодня 2000 госорганов США являются пользователями облака Amazon. «Почему это стало так популярно? Почему даже консервативные госорганы ушли в облако? Ответ — это намного дешевле», — продолжает Сырым Толеулиев. Действительно, средняя утилизация собственного оборудования составляет около 30%, то есть, 70% времени оборудование не работает. Второй момент — облачные провайдеры постоянно инвестируют в развитие инфраструктуры и компетенций — это вопрос конкуренции. Кстати, по словам директора департамента ЦОД и облачных сервисов АО «Казтелепорт», все центры обработки данных компании объединены в одну сеть: «Вы можете создавать виртуальные дата-центры, вы можете взять столько вычислительных мощностей и емкости, сколько захотите прямо из панели управления. Мы можем интегрироваться в структуру заказчика, например, в виде гибридного облака. Кроме того, мы еще и телеком-оператор, и у нас свое оптическое кольцо, которое позволяет подключать клиентов до 10 Гбит/с». С точки зрения безопасности в «Казтелепорте» тоже много инноваций — возможность копировать виртуальные серверы, реплицировать их. Упомянул Сырым Толеулиев и недавно анонсированный центр очистки трафика, который был открыт совместно с DDOS-GUARD.

Собственно, с этого момента конференция стала очень кейсовой, ушла в практическую область. Что и доказывает опыт компании BI Digital, которая, в свою очередь, является подразделением строительной компании BI Group, и где пришли к тому, что инсорсинг ИТ-сервисов — это оптимальный вариант для компании. Тимур Исмагулов, архитектор ИТ-инфраструктуры компании, говорит, объясняя эту модель: «Еще год назад у каждого дивизиона была собственная ИТ-команда. Но когда есть глобальная цель, то лучше идти туда централизовано. Сейчас у нас 200 сотрудников, два собственных центра обработки данных». Один из самых ярких проектов — это проектирование в 3D, по словам архитектора ИТ-инфраструктуры, это позволяет избежать конфликтов на самом раннем уровне.

Психология топоров

Тот факт, что об информационной безопасности на конференции по облачным технологиям говорят дважды, причем, говорит об этом один и тот же человек, означает, что температура накала темы весьма высока. Тут, по словам Евгения Питолина, важно, чтобы в компаниях поняли, что данные из облака могут быть утеряны. «Это не повод, чтобы отказываться от облака, но нужно держать это всегда в фокусе. Ведь сейчас динамика такая — релизы выкатываются быстро, а качество кода дает сбои», — поясняет он. Риски? Пока все те же — DDoS-атаки, недостаточная осведомленность, целевые атаки, которые могут обойтись очень дорого. Наконец, инсайдеры, ведь даже самое безопасное облако могут продать. «Безопасность — это такая инвестиция, возврат от которой не так явен. И уж точно не быстр. А вот на обратной стороне… Вспомните Цукерберга, который отмалчивался несколько дней. И ему это очень дорого обошлось», — продолжает Евгений Питолин. Тут же в рамках его спича провели и опрос аудитории. Выяснилось, что самый главный приоритет в вопросе облаков — 40% — это сокращение издержек. 35% считают, что их системы должны быть доступными в режиме 24/7. «Если соединить два опроса, то получается, что 75% хотят доступности и экономии, но пока не готовы к тому, чтобы окунуться в облако с головой. Таким образом, у нас есть 5 лет, чтобы сделать их по-настоящему привлекательными», — резюмирует он. Кстати, Андрей Бешков считает, что мы «выпили слишком много облачного лимонада и попали в эйфорию». После нее обычно наступает похмелье…

С мира по нитке — облаку на самовар

Облако — это не только и не сколько про инфраструктуру. Это про сценарии о том, что там можно обрабатывать. И Big Data — это тоже сценарий. Юрий Конов, специалист по облачным технологиям Oracle, уверен, что использование технологий Big Data решает ряд долгосрочных задач, стоящих перед компанией. Это и привлечение, рост и сохранение клиентов, и оптимизация затрат, и сокращение мошенничества, и глубокое понимание/анализ бизнеса, и оптимизация аналитической работы. Все эти истории, конечно, интересны, но как реальные кейсы. Как заметил Юрий Конов, внедрение технологий Oracle в компании Wargaming, а студия хотела сосредоточиться не на обслуживании технической инфраструктуры, а на своей основной деятельности — создании игр, — это яркая история успеха внедрения Big Data Applince.

Несколько в ином ключе прозвучал доклад Георгия Копилашвили, менеджера по маркетингу Microsoft 365. «Когда мы начали говорить об облаке несколько лет назад, то первые сентенции были такие — облако? Да никогда! Сейчас мы уже говорим о том, как сделать облако безопасным, как совместить надежность и безопасность», — говорит он, взглянув на вопрос с иной стороны — со стороны сотрудников, которые не оснащены компьютерами. Интересно, что в этом списке люди, которые встречают клиентов, первыми представляют бренд. И таковых, если верить статистике, 80%. Слишком много, чтобы не замечать. Если вы подумали, что речь идет о каком-то варианте BYOD, то вы будете где-то рядом. Концепция Microsoft несколько иная, но она призвана решить вопрос коммуникаций через личные персональные устройства. В качестве ядра выступает продукт Microsoft StaffHub. Преимущества, по словам Георгия Копилашвили, налицо: «Это и простое управление широким спектром устройств, включая киоски и цифровые вывески, и защищенный доступ к корпоративным приложениям с проверкой на основе удостоверений, и улучшенное соблюдение требований регламента GDPR (Общий регламент по защите данных)». Приложение, кстати, входит в программный комплекс Microsoft 365 F1.

Отдать все на аутсорсинг или в облако?

Каждая история бизнеса — своя, уникальная. Каким-то компаниям удается решать совершенно фантастические задачи, а где-то даже простая рекогносцировка может парализовать работу. «Казпочта» — это история про то, как все получилось.

Бахтияр Мухаметкалиев, исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре АО «Казпочта», делает такую вводную в этом кейсе: «3 года назад мы создали единый контакт-центр, но затраты оказались очень высокие — это сотрудники, оборудование, обучение. При этом мы не были удовлетворены качеством его работы. В прошлом году мы решили отдать нецелевые функции в аутсорсинг». И, как вы поняли, история оказалась со счастливым концом — контакт-центр показал качественный скачок. Такая же история есть в копилке «Казпочты» и о ЦОДе. «Мы строили свой дата-центр более 10 лет — сейчас достигли 32 шкафов. Затраты? Они достигли огромных значений, поэтому было принято решение, что его нужно передать по SLA в аутсорсинг, и мы полагаем, что уровень доступности наших услуг повысится», — делится Бахтияр Мухаметкалиев. Не менее впечатляющий кейс связан и с персональными компьютерами. В компании не поспевали с обновлением парка — он составляет 4000 ПК. Поэтому, взяли их по сервисной модели. «В целом стратегия компании — максимальный уход в сторону сервисной модели. В этот же список следует включить аутсорсинг печати. У нас есть потребность в 3000 печатающих устройств. И это тоже будет история про сервисную модель», — резюмирует исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре АО «Казпочта».

Не боятся выводить сервисы в облако, передавая их во внешнюю инфраструктуру, и в Air Astana. Сегодня в авиакомпании, по словам Романа Богдашкина, директора по приложениям и развитию электронного бизнеса Air Astana, имеются около 200 приложений — от HR до специализированных. Один из таких проектов — Crew Pad. «Первоначально мы изучали вопрос покупки приложения для бортпроводников, но они оказались настолько дорогими, что решили написать его сами. Сейчас у нас 2170 планшетов с установленным приложением Crew Pad, и фидбэк от проекта очень хороший», — рассказывает он. Второй проект — KC App — ориентирован на технический и обслуживающий персонал. Приложение оказалось настолько удачным, что в компании намерены развивать его и далее — уже в 2018 году в KC App появится мессенджер, персонализированный контент, уведомления о рейсах и т. д.

По букве закона

Правовое регулирование облаков — это, пожалуй, один из самых популярных вопросов на профильных конференциях. Виталий Казанцев — эксперт в данном вопросе, кандидат юридических наук, директор юридической компании «IT-Law», — замечает, что законодательство Республики Казахстан не содержит правового определения терминов «облако» и/или «облачные технологии». Но это не означает, что «облако» находится вне закона. По его словам, законодательные подходы к регулированию могут быть самые разные. Например, облако — это услуга, облако — это информационная система, облако — это средство связи. И у каждого подхода свое отраслевое законодательство и регуляторы. С точки зрения регулирования, заметно два пути — государство устанавливает определенные требования к контенту — то есть, что передается, обрабатывается и хранится и так далее, а также устанавливает требования к организации такой работы — как это все передается, обрабатывается и хранится. «При этом, когда у нас отсутствует самостоятельный отдельный профильный правовой акт, это не означает, что у нас вообще нет правовой базы, регламентирующей эту деятельность. Правовое регулирование было и есть в той или иной степени», — акцентирует он.

Антон Семчишен, ведущий технический специалист Oracle, представил принципиально новый подход к облачным сервисам — Oracle Cloud@Customer — «Oracle Cloud за вашим Firewall». К преимуществам он отнес: единую технологическую платформу; простую подписку и оплату по мере использования; Oracle — владелец оборудования, управляет и сопровождает платформу удаленно; заказчику нет необходимости заботиться о технологических деталях реализации — можно сфокусироваться на сервисах и приложениях. Наконец, в этом же списке поддержка от одного вендора.

И все-таки синяя

По мнению Константина Аушева, руководителя группы консультирования в области ИТ KPMG, в мире наблюдается настоящая клаудофобия — в 2014 году 60% компаний тратят меньше 10% ИТ-бюджета на облака. При этом в Казахстане в 2017 году эта цифра составила 15%. Какие основные фобии испытывает бизнес, когда речь идет об облаках? Интеграция в ландшафт компании — 54%, потеря данных и приватности — 53%, проблемы с регуляторами — 52%, трудности управления — 40%, наконец, на сложность расчета бизнес-кейса сослались 20%. «Болевая точка во всех облачных проектах — это персональные данные. Кроме того, не всегда реальность соответствует ожиданиям. Например, в 42% не происходит снижение затрат при переходе в облако, в 79% возникают постоянные дополнительные затраты», — делится он.

Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», считает, что главная боль, которую должны снять облака — это коммерческая. «И мы доказываем это на собственном примере — наши клиенты, которые используют облачные версии продуктов, экономят большие деньги», — уверена она. «У нас до сих пор есть банки, которые вручную вводят информацию из разнообразных отчетов. Потому что ИТ-системы в банках выглядят как лоскутное одеяло. И это еще раз утвердило нас во мнении, что, идя в облака, мы идем в нужном направлении. Ситуация в банках меняется, хотя скепсис еще присутствует», — завершает конференцию Асем Нургалиева, добавляя, что не нужно бояться облаков…

В сухом остатке

Понятно, что большая «облачная» история — она надолго. Хотя начинается и не прямо сейчас. Как справедливо замечает Евгений Питолин, опираясь на упомянутый выше опрос, это произойдет не ранее, чем через 5 лет. А до этого времени нам придется держать в своих руках обе таблетки: и синюю, которая одарит ее принявшего прекрасной иллюзией счастья, и красную, которая олицетворяется с мучительной правдой реальности. Помните Сайфера из «Матрицы», который принял красную таблетку, а позже пожелал вернуться («Неведение — это блаженство»). Так вот, с облаками этот фокус не получится — обратного пути, увы, нет.

Видеозапись конференции: