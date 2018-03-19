Что нужно знать об «Открытой цифровой платформе»

Запуск платформы в тестовом режиме состоится уже в ближайшее время.

Открытая цифровая платформа (будет доступна по адресу ISMET.kz), по задумке ее создателей («Казахтелеком») позволит существенно снизить порог входа на рынок для небольших компаний и стартапов. Profit.kz разбирался с тем, что предлагается в ее рамках.

Первое. Нужно знать, что платформа имеет открытый API, и его наличие позволит всем заинтересованным ИТ-компаниям выводить свои сервисы на рынок. Конструктивно платформа состоит из трех блоков. Первый — «Единое окно» для бизнеса (упрощение процедуры предоставления государственных услуг для бизнеса, а также мер государственной поддержки по принципу «единого окна»). Второе — электронная торговая площадка для бизнеса (В2В): инструмент продвижения и продажи своей продукции в режиме онлайн (покупка/продажа, заключение договора, оплата, оформление доставки, выписка документов). Третье — цифровые сервисы для бизнеса: предоставление «облачных» цифровых сервисов для бизнеса, поддерживающих все этапы жизненного цикла компании по модели аренды с моментальной окупаемостью.

В качестве примеров аналогичных платформ в «Казахтелекоме» называют myBusiness, Amazon и Alibaba.com.

Второе. Архитектура. Она состоит: мобильные приложения (iOS, Android); web-портал платформы; система аналитики; платформа для цифровых каналов продаж; система таргетирования; коммуникации внутри МСБ. В этом же списке сервисы «Казахтелекома» и интеграционные компоненты: OSS (Remedy, SmallWorld)/BSS (CRM, Billing) системы «Казахтелекома»; Big Data; внешние ИТ-сервисы; eGov (НУЦ, ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ГБД РН); сервисы НПП «Атамекен». В базе — инфраструктура «Казахтелекома» — центры обработки данных, вычислительные мощности, каналы передачи данных и т. д.

Третье. Функционал платформы. Понятно, что он ориентировочный, но уже заявлено: регистрация и авторизация пользователей на «Открытой цифровой платформе» (далее — ОЦП); коммуникация пользователей в сообществе ОЦП; выбор услуг для заказа и управление заказанными услугами; оплата услуг, взаиморасчеты с партнерами; интеграция с сервисами электронного правительства; интеграция с сервисами ИТ-компаний и т. д.

В качестве ожидаемых эффектов для ИТ-компаний (поставщиков услуг в ОЦП) в «Казахтелекоме» называют: сокращение времени выхода на рынок; сокращение стоимости транзакций для бизнеса; сетевой эффект рынка — две группы пользователей (создатели продукта и потребители) создают добавленную стоимость друг для друга; упрощение дистрибуции; освоение новых рыночных возможностей; повышение конкурентоспособности бизнеса и рост прибыльности бизнеса за счет синергии.

Экосистема Платформы

Это важнейший элемент ОЦП. Без экосистемы затевать проект подобного масштаба не имеет смысла. Что тут предлагают создатели. Во-первых, «Казахтелеком» заключает партнерские соглашения с ИТ-компаниями о сотрудничестве в области предоставления и продвижения прикладных ИКТ-сервисов по модели SaaS. В этом процессе «Казахтелеком» предлагает: облачную платформу — цифровой канал продаж для ИТ-компаний; клиентскую базу АО «Казахтелеком» (100 тысяч субъектов МСБ); продвижение, продажу сервисов и анализ потребностей клиентов; многоканальную первую линию поддержки клиентов; биллинг, выставление счетов, прием платежей и т. д. Со стороны партнера проекта — прикладное программное обеспечение, интерфейс для взаимодействия систем, 2-я линия поддержки и т. д.

По оценке «Казахтелекома», хорошие перспективы для вывода сервисов на ОЦП имеют: логистические сервисы; сервисы автоматизации бизнес-процессов в сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг и т. д.; облачный бухучет; облачный ККМ; сервисы складского учета; сервисы подбора и оценки кадров; кадровый учет в облаке; CRM и документооборот; виртуальный офис и виртуальный колл-центр.

За чей счет банкет

Долевое распределение прибыли в модели ОЦП — 20% получает «Казахтелеком», собственно, 80% — партнер. В компании планируют, что к 2022 году партнерами проекта станут 250 отечественных ИТ-компаний, на платформе будет зарегистрировано 150000 пользователей, будет продано 450000 подписок на сервисы и услуги, а доходы ИТ-компаний, предлагающих сервисы на ОЦП, достигнут 30 млрд тенге.

На сегодня, как сообщили в «Казахтелекоме», уже разработана архитектура ОЦП, развернута технологическая платформа, приобретены лицензии Adobe AEM, установлены и настроены базовые компоненты, а также реализована интеграция с BSS-системами Казахтелекома. Запуск платформы в тестовом режиме планируется осуществить уже весной этого года.