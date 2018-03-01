Казахтелеком купил Chocomart

Казахстанский телеком-оператор выходит на рынок онлайн-торговли.

Холдинг Chocofamily продал принадлежащий ему магазин Chocomart — покупателем стал телекоммуникационный оператор Казахтелеком. Оказалось, что сделка была совершена в декабре 2017 года. Как отметил Рамиль Мухоряпов, глава Chocofamily, продажа интернет-магазина поможет оптимизировать бизнес холдинга и сосредоточиться на ключевых направлениях.

«Последний год мы в Chocofamily пришли к мнению, что в группе есть несколько ключевых рынков, в которых холдинг имеет хорошие рыночные доли. Это направления купонных сервисов, food-tech сервис и сервисы по онлайн бронированию и покупке авиа- и ЖД билетов. Кроме того, с недавнего времени к холдингу присоединился медицинский стартап, в котором также есть потенциал для развития — iDoctor занимает лидирующую позицию на рынке аналогичных сервисов», — говорит Рамиль Мухоряпов.

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что актив достался покупателю в шесть раз дешевле, чем те инвестиции, которые холдинг Chocofamily ранее вложил в его развитие. Довольно неожиданное приобретение даст возможность Казахтелекому развивать собственную площадку для продажи товаров через интернет. По мнению Рамиля Мухоряпова, ключевыми факторами в успехе этого проекта станут правильный подход к управлению активом и подбор управляющей команды.

«Chocomart, на мой взгляд, лучший онлайн-гипермаркет страны с точки зрения технологий и клиентского сервиса. Однако ввиду обостряющейся конкуренции со стороны Sulpak, Alser, Technodom, Kaspi Shop и других нам необходимо было вложить несколько миллионов долларов в маркетинг, для завоевания значимой доли рынка. Это был вопрос альтернативных издержек. И мы приняли решение сконцентрироваться на тех направлениях, где у нас значимая доля рынка. С учетом ресурсов „Казахтелекома“ и его клиентской базы мы надеемся, что Chocomart получит новый толчок в развитии. Я по-прежнему уверен, что если вложить 4 $-5 млн, этот проект станет мега-успешным. К примеру, за последний год Chocomart вышел в прибыль, что стало большой победой для нашей команды, учитывая, что несколько лет проект был убыточным», — комментирует Рамиль Мухоряпов.

Отметим, что в шапке интернет-магазина до сих пор размещены ссылки на проекты Chocofamily — Chocolife, Chocotravel, Lensmark и Chocofood. Вместе с тем, в разделе юридической информации в качестве владельца указано ТОО «Нурсат+». Те же контакты размещены и на сайте интернет-магазина Intermarket.kz, который вошел в состав Chocofamily в 2013 году. Из этого можно сделать вывод, что последний тоже сменил владельца.

Напомним — 28 февраля стало известно об одном из крупнейших слияний в казахстанском сегменте электронной коммерции. Сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов Chocotravel и Aviata объединились.