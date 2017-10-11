Две головы лучше: в телеком приходит искусственный интеллект

Телекоммуникационные компании с удовольствием экспериментируют с ИИ и более того – находят в нем вдохновение.

— Ладно, тогда скажи — в чем смысл жизни? Зачем мы здесь?

— Я здесь, чтобы убить тебя.

— И это все? Довольно простовато мыслишь для такого могучего интеллекта.

Metal Gear Rising: Revengeance

Хотим мы этого или нет, но, вероятнее всего, вся история с искусственным интеллектом, и тут я согласен с Илоном Маском, закончится для человечества печально. Но не сегодня и не завтра. А пока телекоммуникационные компании с удовольствием экспериментируют с ИИ и более того — находят в нем вдохновение.

В рамках пятой международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект в инфокоммуникациях», организатором которой выступил национальный оператор «Казахтелеком», спикеры рассказали о том, как ИИ (AI) может быть использован в телекоме, который уже давно превратился в прозу. И, забегая вперед, скажу, что кейсы оказались захватывающими.

Прощай, Gartner

Как увидеть будущее телекома? Как сделать ставку на самые сильные и беспроигрышные тренды? Как их, наконец, узреть на самой ранней стадии? Конечно, можно купить услуги консалтинговых компаний, посмотреть тренды в отчетах отраслевых аналитиков. А можно разработать алгоритм и чуть ли не в режиме реального времени отслеживать их, используя инструменты по обработке Big Data, нейронные сети и элементы ИИ. С таким кейсом на конференцию приехал Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком». «Перед нами стояла задача самостоятельного построения образа будущего. Найти те технологии, которые будут доминировать на горизонте 5-7 лет», — рассказывает Борис Глазков. Для этой работы в «Ростелекоме», выражаясь словами вице-президента по стратегическим инициативам, «натравили» ИИ, которого запрограммировали на анализ научных публикаций, баз данных патентов, баз данных по слиянию и поглощению, а также пресс-релизов компаний-технологических лидеров.

«Мы пропустили через систему два миллиона научных публикаций. Даже 100 человек эту работу в какие-то приемлемые сроки не сделают. При этом, ценность данной работы не в полученном списке трендов, а в том, что в компании получили универсальную модель. Фактически, мы разобрали эту анатомию, с помощью которой можно увидеть любой тренд на начальном его этапе», — раскрывает детали Борис Глазков, замечая, что на финальном этапе все-таки без человека не обошлось. Хотя, трудозатраты и были невелики.

Если абстрагироваться от того «что и как», в «Ростелекоме» увидели вещи, в общем-то, известные и очевидные. В части раздела «Научные публикации» оператор увидел следующие тренды: Wearable computing, mHealth (Mobile Health), Smart Cities, Unmanned Aerial Vehicles, Semiconductor memory, IoT и Augmented reality. В разделе «Патенты»: Software-defined Everything, Blockchain, Quantum computing, Virtual reality, Biometric, Neural Networks и Home automation. Наконец, в разделе «Инвестиционная активность»: Sharing economy, Unmanned Aerial Vehicles, Neural Networks, Autonomous vehicles, Gesture recognition, Computer vision и Cloud. Кстати, тут Борис Глазков заметил, что в компании, опираясь на эти результаты, выделили для себя три тренда, которые приобретут статус стратегических. Это Smart Cities, Biometric и Autonomous vehicles. «Эти три тренда очень хорошо подходят нам по профилю», — поясняет он.

И это далеко не вся информация, которую получили в «Ростелекоме». В списке — уникальная информация по взаимозависимости трендов, анализ генераторов максимального количества публикаций по каждому из трендов, патентная активность в разрезе стран и т.д. «Методика проведения мониторинга универсальна и может быть использована для выявления глобальных направлений развития не только в сфере ИКТ, но и в любой другой отрасли — финансы, медицина, промышленность», — резюмирует вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком».

И все-таки — Big Data

Этот кейс оказался практическим, поэтому вызвал большой резонанс публики. Фактически, речь идет о некоторых конкретных сценариях монетизации больших данных у оператора связи. По словам Юрия Сенченко, руководителя управления трафика в компании ТОО «ДП Ронекс Секьюрити Компани», в сетях телекоммуникационного оператора — огромное количество данных. Что в этой части может быть интересным? Задержки и потери по всем протоколам и приложениям каждого абонента, статистика по использованию протоколов и приложений, доменов, URL (с категоризацией каждого ресурса — новости, видеохостинг, онлайн-игры, обучение и т.п.). Все эти данные сохраняются в виде IPDR (IP Detail Record) для дальнейшего использования в предикативном анализе и анализе по ключевым факторам. «С помощью этих данных мы можем непрерывно ранжировать абонентскую базу по риску оттока с точностью до абонента. Эти данные могут передаваться в контакт-центр для работы с конкретными абонентами из зоны риска», — приводит пример использования данных Юрий Сенченко. Кроме того, располагая непрерывной статистикой по потерям и задержкам в сегментированной сети, оператор имеет возможность превентивно реагировать на негативную динамику любого из параметров, не допуская возникновения аварии, заметной абонентам.

Искусственный интеллект и 5G

Очевидно, что 5G, выход которого в «большой океан» телекоммуникаций запланирован на 2020 год, тоже несет немало интересного. И с легкой руки Валерия Тихвинского, заместителя генерального директора АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи», председателя отделения ИТТ РАЕН (Региональное отделение «Информационных и телекоммуникационных технологий» Российской Академии естественных наук), участники почти поверили в реальность сценария, экранизированного в «Терминаторе». В частности, по словам Валерия Тихвинского, речь идет о том, что «в 5G будет широко использоваться Wireless AI — технология целенаправленной деятельности по управлению сетью связи и самооптимизации сети, основанная на использовании Big Data и машинного обучения, для решения задач при которых беспроводная сеть не может быть точно описана формулами».

Давайте посмотрим детально, где будут использоваться базовые технологии, необходимые для функционирования ИИ в 5G. Первое. Создание сетевого управления на основе послойного управления сетью, путем логического распределения сетевых ресурсов при формировании индивидуального слоя под запрошенный вид услуг для обеспечения гибкости работы оборудования в сетях нового поколения. Второе. Технологии Big Data, которые являются основным функциональным элементом технологий искусственного интеллекта в 5G. Роль Big Data заключается в получении информации и сборе данных для подготовки моделей. Модели искусственного интеллекта базируются на использовании технологии глубоких нейронных сетей. Третье. Технологии глубинного обучения (Deep Learning, часть машинного обучения и один из ведущих компонентов искусственного интеллекта). «Все они позволят создавать приложения для чатботов в сетях 5G, которые с помощью ИИ способы вести содержательный разговор с людьми», — рисует крупными мазками будущее Валерий Тихвинский.

И снова кадровый вопрос

Евгений Малишевский, директор Научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана, профессор, академик Международной академии информатизации и Международной академии связи в своей презентации говорит о регуляторных коллизиях и кадровых проблемах: «Регулирование осуществляется путем внесения несистемных дополнений в законы и подзаконные акты, рассчитанные на традиционные сети и услуги связи. Выпускаются новые невразумительные, не просчитанные, а то и невыполнимые директивные акты, вводящие ограничения, запреты и экономически не оправданные расходы для бизнеса операторов». Кроме того, по его словам, отсутствуют системные исследования по телекоммуникациям, при этом, операторы связи и поставщики услуг копируют решения, принятые в других странах, без адекватной оценки их положительных и отрицательных сторон. В списке барьеров, по мнению Евгения Малишевского, еще и человеческий фактор, ведь «знаниями и навыками использования технологий AI, IoT и Biga Data владеют не компании, а люди».

Скайнет близок

Если пробежаться галопом по презентациям, то можно заметить несколько топиков, которые где-то выглядят как крик души. В этой части следует отметить спич Евгения Петухова, президента ТОО «Инновация», вице-президента Общественного инновационного фонда «Эффект+», инициатора и участника Казахстанской Открытой Инновационной Системы (КОИС) и Объединения энтузиастов создания экопоселений и экодомов. О том, насколько глубоко ушел спикер в своих размышлениях, говорит эта фраза: «Что гармоничнее и эффективнее: созданное за миллиарды лет природой или за сотни лет человеком? Есть ли будущее у искусственного = антиприродного мира?». Вопрос этот риторический, но опасения в стиле «Скайнет» звучали на конференции неоднократно. Особенно в контексте 5G, где ИИ будет использоваться очень широко.

С другой стороны, все эти опасения тонут в вакууме, в котором оказался телеком — трансформация отрасли идет непозволительно медленно, а это значит, что операторы с легкостью впитывают новые идеи — здесь красные буйки точно не сработают. На кону, как и 5 лет назад, с момента завершения «золотого» века в телекоме, вопрос ключевой — выживаемость. Станет ли искусственный интеллект спасательным кругом в этих неспокойных и мутных водах? Покажет время.