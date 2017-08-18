100% клиник будут оснащены медицинскими информационными системами к 2019 году

Это позволит перейти на безбумажный формат работы.

До конца 2018 года медицинские организации должны быть обеспечены информационными системами. Об этом доложил вице-министр здравоохранения Алексей Цой на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz.

«С целью цифровой модернизации здравоохранения до конца текущего года 50% медицинских организаций должны быть обеспечены информационными системами, а к концу 2018 года — 100%. Это позволит с 1 января 2019 года перейти на безбумажный формат работы. С этой целью в регионах внедряется медицинские информационные системы, на сегодняшний день такими системами охвачены всего 45% организаций здравоохранения по республике», — сказал Цой.

По его словам, в трех областях крайне низкий охват медицинскими информационными системами: «Это Жамбыльская (15%), Костанайская (10%) области и ВКО (7%). До конца 2017 года планируется внедрить МИСы во всех организациях здравоохранения шести регионов: ЮКО, Акмолинская, Кызылординская, Мангыстауская области, в том числе СКО и Костанайская область. Это повысит охват МИСами до 64% по республике».

Заместитель главы здравоохранения отмечает, что в остальных регионах наблюдается очень низкая динамика внедрения медицинских информационных систем в организациях здравоохранения.

«Управление здравоохранения рекомендует усилить работу в этом направлении, для стопроцентного оснащения медицинских учреждений МИСами», — добавил Цой.

В тоже время, Алексей Цой отметил, что уровень оснащенности компьютерами составляет 74% по всей стране.

«Низкая обеспеченность компьютерной техникой отмечается в семи регионах: Костанайская, Актюбинская, Алматинская, Жамбыльская области, ЮКО, СКО и ВКО. Между акимами регионов и министром здравоохранения заключены меморандумы, согласно которым акиматы обязуются ежегодно обновлять электронную технику на 20% за счёт средств местного бюджета», — рассказал он.

Кроме того, до конца 2018 года совместно с министерством информации и коммуникации и акиматами областей городов Астана и Алматы, в рамках проекта покрытия волокнооптическими линиями связи сельских населенных пунктов республики, организации здравоохранения будут подключены к сети интернет. По его словам, на сегодняшний день только 53% по республике имеют доступ к интернету.

В начале своего доклада вице-министр отметил, что предпринимаются меры по развитию онлайн-услуг здравоохранения и определены пять направлений для разработки мобильных приложений: «Приложения должны быть разработаны в таких сферах, как артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, беременные женщины и дети. Регионы должны сделать данные мобильные приложения доступными и удобными для пользования гражданами».

Цифровизация также позволит снизить количество очередей на прием к врачу.

«Внедрен единый телефонный номер колл-центра поликлиники, электронная регистратура, и на сайте поликлиник по записи и в обычном режиме. Сокращено количество отчетных и учетных форм на 30%. Это позволит сократить бумажный документооборот и снизить нагрузку на медработников и очереди организации ОМСП», — заключил Цой.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.