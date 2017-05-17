Назначен вице-министр информации и коммуникаций РК

Им стал Кайрат Балыкбаев.

Постановлением правительства РК Балыкбаев Кайрат Такирович назначен вице-министром информации и коммуникаций Республики Казахстан, передает Primeminister.kz.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в г. Алматы. В 2003 г. окончил КазНУ им. аль-Фараби, в 2005 г. — Международную Академию Бизнеса, в 2009 г. — КазНТУ им. К. И. Сатпаева.

Имеет квалификации экономиста, специалиста в области экономической кибернетики, по нефтегазовому делу, менеджменту. Владеет казахским, русским, английским языками. Трудовую деятельность начал в 2003 году, занимал различные должности в коммерческих и национальных компаниях.

До назначения в министерство информации и коммуникаций РК работал заместителем генерального директора ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».