Виртуальный Call-центр в Алматинской области оптимизировал работу участковой медслужбы

Программа позволила существенно разгрузить работу медицинского регистратора справочной службы.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область посетил городскую поликлинику № 2 г. Талдыкорган. Здесь он подробно ознакомился с медицинской информационной системой «Жетысу», через которую реализована автоматизация очередей. Пациенты могут в режиме онлайн записаться на прием к врачам общей практики и узким специалистам, также в электронной системе можно вызвать врача на дом. Информационная система позволяет в режиме реального времени отслеживать все процессы, происходящие в медицинских организациях региона (врачебные выписки, прохождение флюорографий, рецепты на лекарства по каждому обратившемуся больному), передает Strategy2050.kz.

Также министру здравоохранения продемонстрировали программу виртуального Call-центра, действующего на территории области. Данная программа позволила существенно разгрузить работу медицинского регистратора справочной службы и оптимизировать работу участковой службы.

«Благодаря автоматизации данного направления, ни одно обращение пациента не остается без внимания, ускоряется время приема врача, оптимизируется маршрут движения больного по клинике», — отметили в МЗ РК.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.