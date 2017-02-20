Call-center Скорой помощи расширяет возможности

Записаться на прием к врачу в Астане теперь можно по номеру 103.

Новые возможности появятся у столичных жителей в сфере медицинского обслуживания. Теперь для записи к врачу в поликлинику астанчанину нужно всего лишь набрать номер «103». Об этом стало известно на отчетной встрече градоначальника Асета Исекешева с населением, которая прошла 16 февраля в Астане, передает Kazpravda.kz.

«Мы решили, что «Единый call-центр „103“ теперь будет работать в круглосуточном режиме и по нему будет возможен не только вызов скорой помощи, но и посредством интернета или позвонив по номеру „103“ можно будет получить либо консультацию, либо записаться к врачу. Таким образом мы хотим решить вопрос очереди в поликлиниках и добиться нормальной прозрачной записи к врачу», — рассказал аким Асет Исекешев.

Кроме того, по словам Исекешева, в рамках реализации проекта «Умный город» совместно с министром здравоохранения разрабатывается план внедрения электронного паспорта здоровья и проекта «Безбумажная больница» в Астане.

«В этом году мы планируем охватить все поликлиники. Это позволит врачам меньше заниматься заполнением бумаг, больше заниматься лечением пациентов. С помощью электронного паспорта здоровья нам можно будет отслеживать свое здоровье от рождения до самой старости», — подчеркнул Исекешев.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет первая казахстанская конференция по информационным технологиям в здравоохранении PROFIT Healthcare Day. В рамках конференции будет обсуждаться современная казахстанская медицина и внедрение инноваций в этой сфере.