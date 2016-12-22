Объявлены финалисты конкурса Eurasia Mobile Challenge

24 команды примут участие в борьбе за призовые места в конкурсе Mobile World Challenge 2017 в Барселоне.

Группа компаний ВымпелКом объявила 24 победителей, которые примут участие в финале конкурса Eurasia Mobile Challenge 24 — 25 января 2017 г. в Ереване, Армения. В Казахстане компания ВымпелКом представлена брендом Beeline.

Конкурс Eurasia Mobile Challenge является инициативой крупнейшей программы корпоративной ответственности ВымпелКом под названием Make Your Mark («Оставь свой след»). Цель данной программы — в содействии молодым предпринимателям в поисках инновационных и технологически обусловленных решений проблем развития общества.

Согласно условиям конкурса ведущие отечественные и международные предприниматели обучают и оценивают команды и их проекты на предмет инновационного подхода, оригинальности, масштабов применения, соответствия местному сообществу, а также обоснованности бизнес-модели.

Финалисты этого года выбраны из почти 1000 зарегистрированных команд, что вдвое превысило количество участников 2015 года, и почти 300 заявок по проектам, что выше на 76 % процентов по сравнению с прошлым годом. Жюри выбрало по 3 команды из 8 стран-участниц. 24 команды победителей представят свои цифровые идеи вниманию 10 членов жюри — международных и цифровых предпринимателей из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов, а также руководителей компании ВымпелКом.

После участия в финале на региональном уровне команды-победители представят Евразию в финале конкурса Global Mobile Challenge во время проведения Всемирного мобильного конгресса (World Mobile Congress) с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне.

«Мы с радостью объявляем победителей конкурса Eurasia Mobile Challenge 2016. Программа Make Your Mark — важный проект компании ВымпелКом, поэтому мы очень рады наблюдать рост количества поданных заявок на участие в конкурсе во второй год его существования. Цифровое предпринимательство является источником жизненной силы нашего бизнеса, и мы гордимся тем, что можем оказать поддержку молодым предпринимателям Евразии с помощью данного конкурса. Мы желаем всем победителям удачи во время проведения финала на региональном уровне в январе следующего года», — прокомментировал Михаил Герчук, CEO ВымпелКом по региону Евразия.

Для участия в конкурсе Eurasia Mobile Challenge перед молодыми предпринимателями ставится задача по разработке мобильного решения в одной из 4 категорий: «Развлечения и культура», «Польза для окружающей среды», «Польза для общества», и «Другое». Категория «Польза для общества» получила больше всего заявок в этом году: 143, а в категории «Развлечения и культура» было подано 58 заявок, что составило второй результат в рейтинге.

24 команды, прошедшие в финал:

— Казахстан: AgroShield

— Казахстан: 20tonn

— Казахстан: Torgai

— Армения: Earlyone

— Армения: Terreva

— Армения: Certifire

— Грузия: Augep

— Грузия: Treepex

— Грузия: Persomedic

— Кыргызстан: Kamp

— Кыргызстан: Donate.Asia.org

— Кыргызстан: CharbaKG

— Россия: Simple Invest

— Россия: Smart Parking

— Росиия: ConfBot

— Таджикистан: Repetitor

— Таджикистан: Народный мониторинг (People’sMonitor)

— Таджикистан: Doverto

— Украина: Photofact

— Украина: Online Бюро находок Luckfind.me (Online Lost & Found Luckfind.me)

— Украина: inCust

— Узбекистан: Fixit

— Узбекистан: MyApteka

— Узбекистан: Smartup