Объявлены финалисты конкурса Eurasia Mobile Challenge
24 команды примут участие в борьбе за призовые места в конкурсе Mobile World Challenge 2017 в Барселоне.
Группа компаний ВымпелКом объявила 24 победителей, которые примут участие в финале конкурса Eurasia Mobile Challenge 24 — 25 января 2017 г. в Ереване, Армения. В Казахстане компания ВымпелКом представлена брендом Beeline.
Конкурс Eurasia Mobile Challenge является инициативой крупнейшей программы корпоративной ответственности ВымпелКом под названием Make Your Mark («Оставь свой след»). Цель данной программы — в содействии молодым предпринимателям в поисках инновационных и технологически обусловленных решений проблем развития общества.
Согласно условиям конкурса ведущие отечественные и международные предприниматели обучают и оценивают команды и их проекты на предмет инновационного подхода, оригинальности, масштабов применения, соответствия местному сообществу, а также обоснованности бизнес-модели.
Финалисты этого года выбраны из почти 1000 зарегистрированных команд, что вдвое превысило количество участников 2015 года, и почти 300 заявок по проектам, что выше на 76 % процентов по сравнению с прошлым годом. Жюри выбрало по 3 команды из 8 стран-участниц. 24 команды победителей представят свои цифровые идеи вниманию 10 членов жюри — международных и цифровых предпринимателей из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов, а также руководителей компании ВымпелКом.
После участия в финале на региональном уровне команды-победители представят Евразию в финале конкурса Global Mobile Challenge во время проведения Всемирного мобильного конгресса (World Mobile Congress) с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне.
«Мы с радостью объявляем победителей конкурса Eurasia Mobile Challenge 2016. Программа Make Your Mark — важный проект компании ВымпелКом, поэтому мы очень рады наблюдать рост количества поданных заявок на участие в конкурсе во второй год его существования. Цифровое предпринимательство является источником жизненной силы нашего бизнеса, и мы гордимся тем, что можем оказать поддержку молодым предпринимателям Евразии с помощью данного конкурса. Мы желаем всем победителям удачи во время проведения финала на региональном уровне в январе следующего года», — прокомментировал Михаил Герчук, CEO ВымпелКом по региону Евразия.
Для участия в конкурсе Eurasia Mobile Challenge перед молодыми предпринимателями ставится задача по разработке мобильного решения в одной из 4 категорий: «Развлечения и культура», «Польза для окружающей среды», «Польза для общества», и «Другое». Категория «Польза для общества» получила больше всего заявок в этом году: 143, а в категории «Развлечения и культура» было подано 58 заявок, что составило второй результат в рейтинге.
24 команды, прошедшие в финал:
— Казахстан: AgroShield
— Казахстан: 20tonn
— Казахстан: Torgai
— Армения: Earlyone
— Армения: Terreva
— Армения: Certifire
— Грузия: Augep
— Грузия: Treepex
— Грузия: Persomedic
— Кыргызстан: Kamp
— Кыргызстан: Donate.Asia.org
— Кыргызстан: CharbaKG
— Россия: Simple Invest
— Россия: Smart Parking
— Росиия: ConfBot
— Таджикистан: Repetitor
— Таджикистан: Народный мониторинг (People’sMonitor)
— Таджикистан: Doverto
— Украина: Photofact
— Украина: Online Бюро находок Luckfind.me (Online Lost & Found Luckfind.me)
— Украина: inCust
— Узбекистан: Fixit
— Узбекистан: MyApteka
— Узбекистан: Smartup