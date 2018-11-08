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В холдинге Зерде назначен руководитель

Пять месяцев прошло с тех пор, как Руслан Енсебаев покинул пост председателя правления АО «НИХ „Зерде“».

8 ноября 2018 19:43, Profit.kz
Рубрики: Общество

Дурмагамбетов Ерлан ДмитриевичРешением совета директоров Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич назначен на должность председателя правления акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», передает Primeminister.kz.

Ерлан Дурмагамбетов родился в 1971 г. в Караганде. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, в 1999 г. — Университет науки и техники штата Айова, в 2018 г. — Университет Крэнфилда. Доктор делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1994 г. В различные годы работал в корпоративном секторе, в т. ч. в представительстве Oracle Nederland BV, ТОО «Делойт и Туш». В 2006–2007 гг. занимал руководящие должности в РГП «Центр информатизации финансовых систем» министерства финансов РК. В 2007–2010 гг. — заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи. Начиная с 2010 г. и по настоящее время работал управляющим директором АО «Қазақтелеком».

Напомним — Руслан Енсебаев покинул пост председателя правления АО «НИХ „Зерде“» в начале июня, и с тех пор должность оставалась вакантной.