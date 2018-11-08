В холдинге Зерде назначен руководитель

Пять месяцев прошло с тех пор, как Руслан Енсебаев покинул пост председателя правления АО «НИХ „Зерде“».

Решением совета директоров Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич назначен на должность председателя правления акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», передает Primeminister.kz.

Ерлан Дурмагамбетов родился в 1971 г. в Караганде. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, в 1999 г. — Университет науки и техники штата Айова, в 2018 г. — Университет Крэнфилда. Доктор делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1994 г. В различные годы работал в корпоративном секторе, в т. ч. в представительстве Oracle Nederland BV, ТОО «Делойт и Туш». В 2006–2007 гг. занимал руководящие должности в РГП «Центр информатизации финансовых систем» министерства финансов РК. В 2007–2010 гг. — заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи. Начиная с 2010 г. и по настоящее время работал управляющим директором АО «Қазақтелеком».

Напомним — Руслан Енсебаев покинул пост председателя правления АО «НИХ „Зерде“» в начале июня, и с тех пор должность оставалась вакантной.